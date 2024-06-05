https://ria.ru/20240605/bardella-1950830576.html

Наступит катастрофа. Во Франции предупредили о последствиях слов Макрона

Наступит катастрофа. Во Франции предупредили о последствиях слов Макрона - РИА Новости, 05.06.2024

Наступит катастрофа. Во Франции предупредили о последствиях слов Макрона

Воинственная позиция Макрона по отношению к украинскому конфликту сильно беспокоит французов, поскольку она чревата втягиванием страны в опасный конфликт,... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T22:56

2024-06-05T22:56

2024-06-05T22:56

в мире

украина

франция

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владимир зеленский

мария захарова

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Воинственная позиция Макрона по отношению к украинскому конфликту сильно беспокоит французов, поскольку она чревата втягиванием страны в опасный конфликт, заявил кандидат в евродепутаты от партии "Национальное объединение" Жордан Барделла в интервью France Inter."Макрон уже неоднократно заявлял о желании отправить французских военных инструкторов на Украину. Если один из них погибнет во время российского обстрела, Франции придется либо промолчать, либо вступить в прямое столкновение с ядерной державой <…> Это приведет к катастрофическим и необратимым последствиям для всего мира", — считает политик.Партия Барделла "Национальное объединение" воздержалась от голосования за двустороннее соглашение с Киевом. Политик также поддержал Марин Ле Пен в критике поставок на Украину ракет большой дальности, благодаря котором ВСУ могут наносить удары по российской территории.Как ранее сообщила газета Le Monde, Макрон хочет создать европейскую коалицию для отправки военных инструкторов на Украину. По информации издания, это может быть "вопросом нескольких недель или даже дней". Соответствующее заявление может быть сделано в ходе визита Владимира Зеленского во Францию в честь 80-летия высадки союзников в Нормандии 6-7 июня.Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что заявления западных стран о возможном направлении военных контингентов на Украину говорят о том, что их первоначальный план в отношении Киева полностью провалился. Она добавила, что с Украины уже приходят соответствующие подтверждения, и, несмотря на попытки Парижа это скрыть, Киев широко рекламирует направление контингента в страну.

https://ria.ru/20240604/italiya-1950333963.html

https://ria.ru/20240605/uilkerson-1950714675.html

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в мире, украина, франция, киев, владимир зеленский, мария захарова, вооруженные силы украины