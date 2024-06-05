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Багреева: в строительной отрасли Москвы проведена оценка нормативных актов - РИА Новости, 05.06.2024
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09:00 05.06.2024 (обновлено: 09:12 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/bagreeva-1950540394.html
Багреева: в строительной отрасли Москвы проведена оценка нормативных актов
Багреева: в строительной отрасли Москвы проведена оценка нормативных актов - РИА Новости, 05.06.2024
Багреева: в строительной отрасли Москвы проведена оценка нормативных актов
Департамент экономической политики Москвы оценил влияние на бизнес административных требований в сфере проведения земляных работ при строительстве и... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T09:00
2024-06-05T09:12
москва
мария багреева
экономика
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МОСКВА, 5 июня — РИА Новости. Департамент экономической политики Москвы оценил влияние на бизнес административных требований в сфере проведения земляных работ при строительстве и реконструкции и рекомендовал упростить оформление ордеров на их проведение, благодаря чему стройотрасль сможет сэкономить до 220 миллионов рублей в год, сообщила глава ведомства Мария Багреева."Упрощение регулирования в сфере проведения земляных работ позволит бизнесу ежегодно экономить 220 миллионов рублей. В том числе сохранение средств в 55,5 миллиона рублей строительные компании получат благодаря первым изменениям, которые уже внесены в нормативную базу в начале этого года. В частности, 50,6 миллиона рублей составит экономия в результате сокращения объема предоставляемой документации и не менее 4,9 миллиона рублей – благодаря отмене требования о закрытии ордера", − приводит пресс-служба департамента ее слова.Как отмечается в сообщении, рекомендации, в частности, включают сокращение срока предоставления госуслуги по оформлению ордеров с семи дней до одного, отказ от избыточных требований по закрытию ордера и снижение количества документов, которые компании должны включать в проект проведения работ.Упрощение процедуры, по оценке департамента, помимо сокращения издержек для бизнеса, также позволит более эффективно распорядится ресурсами Объединения административно-технических инспекций столицы (ОАТИ).
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москва, мария багреева, экономика
Москва, Мария Багреева, Экономика

Багреева: в строительной отрасли Москвы проведена оценка нормативных актов

© Фото : пресс-служба Департамента экономической политики и развития города МосквыЗаместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© Фото : пресс-служба Департамента экономической политики и развития города Москвы
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июня — РИА Новости. Департамент экономической политики Москвы оценил влияние на бизнес административных требований в сфере проведения земляных работ при строительстве и реконструкции и рекомендовал упростить оформление ордеров на их проведение, благодаря чему стройотрасль сможет сэкономить до 220 миллионов рублей в год, сообщила глава ведомства Мария Багреева.
«
"Упрощение регулирования в сфере проведения земляных работ позволит бизнесу ежегодно экономить 220 миллионов рублей. В том числе сохранение средств в 55,5 миллиона рублей строительные компании получат благодаря первым изменениям, которые уже внесены в нормативную базу в начале этого года. В частности, 50,6 миллиона рублей составит экономия в результате сокращения объема предоставляемой документации и не менее 4,9 миллиона рублей – благодаря отмене требования о закрытии ордера", − приводит пресс-служба департамента ее слова.
Как отмечается в сообщении, рекомендации, в частности, включают сокращение срока предоставления госуслуги по оформлению ордеров с семи дней до одного, отказ от избыточных требований по закрытию ордера и снижение количества документов, которые компании должны включать в проект проведения работ.
Упрощение процедуры, по оценке департамента, помимо сокращения издержек для бизнеса, также позволит более эффективно распорядится ресурсами Объединения административно-технических инспекций столицы (ОАТИ).
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
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