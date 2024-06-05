https://ria.ru/20240605/bagreeva-1950540394.html

Багреева: в строительной отрасли Москвы проведена оценка нормативных актов

Багреева: в строительной отрасли Москвы проведена оценка нормативных актов - РИА Новости, 05.06.2024

Багреева: в строительной отрасли Москвы проведена оценка нормативных актов

Департамент экономической политики Москвы оценил влияние на бизнес административных требований в сфере проведения земляных работ при строительстве и... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T09:00

2024-06-05T09:00

2024-06-05T09:12

москва

мария багреева

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0d/1945728620_0:52:2833:1646_1920x0_80_0_0_fb911a1eaf1ee96a4b348d691fde3bea.jpg

МОСКВА, 5 июня — РИА Новости. Департамент экономической политики Москвы оценил влияние на бизнес административных требований в сфере проведения земляных работ при строительстве и реконструкции и рекомендовал упростить оформление ордеров на их проведение, благодаря чему стройотрасль сможет сэкономить до 220 миллионов рублей в год, сообщила глава ведомства Мария Багреева."Упрощение регулирования в сфере проведения земляных работ позволит бизнесу ежегодно экономить 220 миллионов рублей. В том числе сохранение средств в 55,5 миллиона рублей строительные компании получат благодаря первым изменениям, которые уже внесены в нормативную базу в начале этого года. В частности, 50,6 миллиона рублей составит экономия в результате сокращения объема предоставляемой документации и не менее 4,9 миллиона рублей – благодаря отмене требования о закрытии ордера", − приводит пресс-служба департамента ее слова.Как отмечается в сообщении, рекомендации, в частности, включают сокращение срока предоставления госуслуги по оформлению ордеров с семи дней до одного, отказ от избыточных требований по закрытию ордера и снижение количества документов, которые компании должны включать в проект проведения работ.Упрощение процедуры, по оценке департамента, помимо сокращения издержек для бизнеса, также позволит более эффективно распорядится ресурсами Объединения административно-технических инспекций столицы (ОАТИ).

https://ria.ru/20240528/bagreeva-1948784571.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, мария багреева, экономика