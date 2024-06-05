https://ria.ru/20240605/azerbaydzhan-1950680075.html

В Баку заявили, что конституция страны не препятствует миру с Арменией

В Баку заявили, что конституция страны не препятствует миру с Арменией - РИА Новости, 05.06.2024

В Баку заявили, что конституция страны не препятствует миру с Арменией

Конституция Азербайджана не содержит препятствий для мира с Арменией, как бы в Ереване ни утверждали обратное, заявил глава азербайджанского МИД Джейхун... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T14:15

2024-06-05T14:15

2024-06-05T14:15

в мире

армения

азербайджан

джейхун байрамов

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БАКУ, 5 июн - РИА Новости. Конституция Азербайджана не содержит препятствий для мира с Арменией, как бы в Ереване ни утверждали обратное, заявил глава азербайджанского МИД Джейхун Байрамов, комментируя заявление своего армянского коллеги Арарата Мирзояна. Накануне Мирзоян заявил в парламенте в Ереване, что Армения и Азербайджан усматривают в конституциях друг друга препятствия на пути установления долгосрочного мира. "В Конституции Армении содержатся территориальные претензии к соседним государствам, в том числе к Азербайджану. Это известный факт, и данный вопрос, конечно, время от времени поднимался. Наличие таких дискуссий в армянском обществе говорит о том, что сами армянское государство и общество признают существование этих фактов вредными для себя. В некоторых случаях в переговорном процессе, когда выпячиваются несоответствующие моменты для Армении, предпринимаются попытки искусственно создать зеркальный эффект, даже если это не имеет аналогов в Азербайджане. Попытка главы МИД Армении проводить параллели в конституциях Азербайджана и Армении, мягко говоря, далека от истины и неприемлема", - сказал Байрамов. По его словам, конституция Азербайджана и другие законодательные акты не содержат территориальных претензий к соседним государствам и Армении.

https://ria.ru/20231115/armeniya-1909480844.html

армения

азербайджан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, армения, азербайджан, джейхун байрамов