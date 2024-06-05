Рейтинг@Mail.ru
В Баку заявили, что конституция страны не препятствует миру с Арменией - РИА Новости, 05.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:15 05.06.2024
https://ria.ru/20240605/azerbaydzhan-1950680075.html
В Баку заявили, что конституция страны не препятствует миру с Арменией
В Баку заявили, что конституция страны не препятствует миру с Арменией - РИА Новости, 05.06.2024
В Баку заявили, что конституция страны не препятствует миру с Арменией
Конституция Азербайджана не содержит препятствий для мира с Арменией, как бы в Ереване ни утверждали обратное, заявил глава азербайджанского МИД Джейхун... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T14:15
2024-06-05T14:15
в мире
армения
азербайджан
джейхун байрамов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577937931_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_df7caaf8abb4cc3f8294e4cc79117358.jpg
БАКУ, 5 июн - РИА Новости. Конституция Азербайджана не содержит препятствий для мира с Арменией, как бы в Ереване ни утверждали обратное, заявил глава азербайджанского МИД Джейхун Байрамов, комментируя заявление своего армянского коллеги Арарата Мирзояна. Накануне Мирзоян заявил в парламенте в Ереване, что Армения и Азербайджан усматривают в конституциях друг друга препятствия на пути установления долгосрочного мира. "В Конституции Армении содержатся территориальные претензии к соседним государствам, в том числе к Азербайджану. Это известный факт, и данный вопрос, конечно, время от времени поднимался. Наличие таких дискуссий в армянском обществе говорит о том, что сами армянское государство и общество признают существование этих фактов вредными для себя. В некоторых случаях в переговорном процессе, когда выпячиваются несоответствующие моменты для Армении, предпринимаются попытки искусственно создать зеркальный эффект, даже если это не имеет аналогов в Азербайджане. Попытка главы МИД Армении проводить параллели в конституциях Азербайджана и Армении, мягко говоря, далека от истины и неприемлема", - сказал Байрамов. По его словам, конституция Азербайджана и другие законодательные акты не содержат территориальных претензий к соседним государствам и Армении.
https://ria.ru/20231115/armeniya-1909480844.html
армения
азербайджан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577937931_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0c459dd5c3cfe3814f9645644c8892e8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, армения, азербайджан, джейхун байрамов
В мире, Армения, Азербайджан, Джейхун Байрамов
В Баку заявили, что конституция страны не препятствует миру с Арменией

МИД Азербайджана: в конституции страны нет препятствий для мира с Арменией

© Sputnik / Мурад Оруджев | Перейти в медиабанкФлаг Азербайджана в Баку
Флаг Азербайджана в Баку - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© Sputnik / Мурад Оруджев
Перейти в медиабанк
Флаг Азербайджана в Баку. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАКУ, 5 июн - РИА Новости. Конституция Азербайджана не содержит препятствий для мира с Арменией, как бы в Ереване ни утверждали обратное, заявил глава азербайджанского МИД Джейхун Байрамов, комментируя заявление своего армянского коллеги Арарата Мирзояна.
Накануне Мирзоян заявил в парламенте в Ереване, что Армения и Азербайджан усматривают в конституциях друг друга препятствия на пути установления долгосрочного мира.
"В Конституции Армении содержатся территориальные претензии к соседним государствам, в том числе к Азербайджану. Это известный факт, и данный вопрос, конечно, время от времени поднимался. Наличие таких дискуссий в армянском обществе говорит о том, что сами армянское государство и общество признают существование этих фактов вредными для себя. В некоторых случаях в переговорном процессе, когда выпячиваются несоответствующие моменты для Армении, предпринимаются попытки искусственно создать зеркальный эффект, даже если это не имеет аналогов в Азербайджане. Попытка главы МИД Армении проводить параллели в конституциях Азербайджана и Армении, мягко говоря, далека от истины и неприемлема", - сказал Байрамов. По его словам, конституция Азербайджана и другие законодательные акты не содержат территориальных претензий к соседним государствам и Армении.
Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
Пашинян запустил процедуру уничтожения Армении
15 ноября 2023, 08:00
 
В миреАрменияАзербайджанДжейхун Байрамов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала