https://ria.ru/20240605/averin-1950646800.html

Аверин: ГЧП — оптимальный механизм для инфраструктурных проектов

Аверин: ГЧП — оптимальный механизм для инфраструктурных проектов - РИА Новости, 05.06.2024

Аверин: ГЧП — оптимальный механизм для инфраструктурных проектов

Государственно-частное партнерство является оптимальным механизмом решения задач создания новой транспортно-логистической инфраструктуры, в частности, на... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T13:16

2024-06-05T13:16

2024-06-05T13:16

технологии

россия

втб (банк)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/04/1937833103_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8867e618937655832bc3de8057fd13f7.jpg

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Государственно-частное партнерство является оптимальным механизмом решения задач создания новой транспортно-логистической инфраструктуры, в частности, на востоке страны и коридора "Север — Юг", достижения качественного рывка в модернизации промышленности, сообщил в интервью РБК генеральный директор компании "ВТБ Инфраструктурный холдинг" Андрей Аверин. "Сегодня одним из главных факторов развития экономики становится скорость: необходимо в максимально сжатые сроки создать новую транспортно-логистическую инфраструктуру, в частности, на востоке страны и коридор "Север — Юг", совершить качественный рывок в развитии и модернизации промышленности, добиться технологической независимости, не забывая при этом о проектах социальной инфраструктуры. И все это на фоне достаточно высокой стоимости денег и повышения расходов государства на обороноспособность", - сказал Аверин. ГЧП за счет привлечения частных инвестиций позволяет ускорить старт таких проектов, не создавая излишнюю нагрузку на бюджет, снижает госрасходы на управление и контроль, повышает операционную эффективность проекта. При этом доходность инвестора связана с эксплуатационными показателями, что обеспечивает высокий уровень технологичности и качества на всем жизненном цикле. Аверин подчеркнул, что инвестиции в инфраструктуру не только повышают инвестиционную активность и макроэкономические показатели, но и оказывают мультипликативные эффекты на развитие экономики. "По нашим оценкам, каждый рубль инвестиций в инфраструктурный проект, если он тщательно проработан и грамотно структурирован, дает экономике 3–5 рублей в виде прямых и косвенных эффектов на горизонте 15–20 лет. Поэтому крупнейшие — триллионные — инфраструктурные стройки, которые сейчас запускаются в нашей стране, изначально структурируются в рамках государственно-частного партнерства", - отметил он. По оценкам аналитиков ВТБ, в денежном выражении рынок ГЧП за последние семь лет вырос как минимум в три-четыре раза. Также растет масштаб проектов. "Потенциал у рынка очень большой: объем инфраструктуры, необходимой нашей стране в ближайшие 10–20 лет, оценивается в 30 триллионов рублей. По нашим оценкам, 40–50% от этого объема можно реализовать с помощью механизмов с элементами ГЧП", - пояснил эксперт. Он указал, что, помимо проектов в области транспортной инфраструктуры, сейчас появилось много новых интересных для применения концессионных механизмов отраслей. Это ИТ-инфраструктура, в том числе для работы с большими данными, космическая отрасль, где проекты могут быть сравнимыми по стоимости с крупными дорогами. "В последнее время в этих индустриях создаются необходимые для ГЧП законодательно-нормативные условия. Несколько таких проектов уже даже реализовано: например, по данным Национального центра ГЧП, на конец прошлого года в России в работе находилось 35 городских ГЧП-проектов в сфере ИТ", - отметил Аверин в интервью РБК. Кроме того, сейчас идет активная работа над созданием законодательной базы для промышленного ГЧП, в рамках которого частные инвестиции в развитие промышленности будут осуществляться под долгосрочные — на 20–30 лет — обязательства со стороны государства по загрузке новых мощностей, выкупу продукции, гарантии защиты, добавил он.

https://ria.ru/20240228/vtb-1930076042.html

https://ria.ru/20240307/leopard-1931735534.html

https://realty.ria.ru/20240215/rnkb-1927606507.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

технологии, россия, втб (банк)