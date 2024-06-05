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Завод по производству аттракционов построят в Калужской области
Завод по производству аттракционов построят в Калужской области - РИА Новости, 05.06.2024
Завод по производству аттракционов построят в Калужской области
Завод по производству детского игрового оборудования и аттракционов построят на площадке ОЭЗ "Калуга" в Калужской области, сообщил губернатор Владислав Шапша. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T13:02
2024-06-05T13:02
2024-06-05T13:02
калужская область
калужская область
владислав шапша
пмэф
аттракционы
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КАЛУГА, 5 июн – РИА Новости. Завод по производству детского игрового оборудования и аттракционов построят на площадке ОЭЗ "Калуга" в Калужской области, сообщил губернатор Владислав Шапша. Делегация Калужской области во главе с губернатором Владиславом Шапшой работает на Петербургском международном экономическом форуме. Губернатор сообщал о намерении подписать в рамках форума более 30 соглашений. "С гендиректором ООО "ИнтехАттра" Андреем Плесковым подписали соглашение о реализации инвестпроекта о строительстве предприятия по производству игрового оборудования и аттракционов. Объем инвестиций – 1,5 миллиарда рублей, будет создано более 100 новых рабочих мест", - написал Владислав Шапша в своем Telegram-канале. По его словам, у компании большие планы по импортозамещению широкого спектра игрового оборудования для развлекательных парков. "Они будут реализовываться на одной из лучших в стране инвестплощадок - ОЭЗ "Калуга", - подчеркнул Шапша. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
https://ria.ru/20231222/plity-1917569919.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калужская область, владислав шапша, пмэф, аттракционы
Калужская область, Калужская область, Владислав Шапша, ПМЭФ, Аттракционы
КАЛУГА, 5 июн – РИА Новости. Завод по производству детского игрового оборудования и аттракционов построят на площадке ОЭЗ "Калуга" в Калужской области, сообщил губернатор Владислав Шапша.
Делегация Калужской области во главе с губернатором Владиславом Шапшой
работает на Петербургском международном экономическом форуме. Губернатор сообщал о намерении подписать в рамках форума более 30 соглашений.
"С гендиректором ООО "ИнтехАттра" Андреем Плесковым подписали соглашение о реализации инвестпроекта о строительстве предприятия по производству игрового оборудования и аттракционов. Объем инвестиций – 1,5 миллиарда рублей, будет создано более 100 новых рабочих мест", - написал
Владислав Шапша в своем Telegram-канале.
По его словам, у компании большие планы по импортозамещению широкого спектра игрового оборудования для развлекательных парков. "Они будут реализовываться на одной из лучших в стране инвестплощадок - ОЭЗ "Калуга", - подчеркнул Шапша.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.