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Завод по производству аттракционов построят в Калужской области

Завод по производству аттракционов построят в Калужской области - РИА Новости, 05.06.2024

Завод по производству аттракционов построят в Калужской области

Завод по производству детского игрового оборудования и аттракционов построят на площадке ОЭЗ "Калуга" в Калужской области, сообщил губернатор Владислав Шапша. РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T13:02

2024-06-05T13:02

2024-06-05T13:02

калужская область

калужская область

владислав шапша

пмэф

аттракционы

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КАЛУГА, 5 июн – РИА Новости. Завод по производству детского игрового оборудования и аттракционов построят на площадке ОЭЗ "Калуга" в Калужской области, сообщил губернатор Владислав Шапша. Делегация Калужской области во главе с губернатором Владиславом Шапшой работает на Петербургском международном экономическом форуме. Губернатор сообщал о намерении подписать в рамках форума более 30 соглашений. "С гендиректором ООО "ИнтехАттра" Андреем Плесковым подписали соглашение о реализации инвестпроекта о строительстве предприятия по производству игрового оборудования и аттракционов. Объем инвестиций – 1,5 миллиарда рублей, будет создано более 100 новых рабочих мест", - написал Владислав Шапша в своем Telegram-канале. По его словам, у компании большие планы по импортозамещению широкого спектра игрового оборудования для развлекательных парков. "Они будут реализовываться на одной из лучших в стране инвестплощадок - ОЭЗ "Калуга", - подчеркнул Шапша. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

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калужская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

калужская область, владислав шапша, пмэф, аттракционы