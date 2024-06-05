https://ria.ru/20240605/artilleriya-1950546867.html
Артиллерия сорвала ротацию ВСУ и уничтожила полевой склад с БК
Артиллерия сорвала ротацию ВСУ и уничтожила полевой склад с БК - РИА Новости, 05.06.2024
Артиллерия сорвала ротацию ВСУ и уничтожила полевой склад с БК
Артиллеристы мотострелковой бригады гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" сорвали ротацию ВСУ и уничтожили полевой склад боеприпасов в зоне... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T05:11
2024-06-05T05:11
2024-06-05T05:42
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ЛУГАНСК, 5 июн - РИА Новости. Артиллеристы мотострелковой бригады гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" сорвали ротацию ВСУ и уничтожили полевой склад боеприпасов в зоне спецоперации, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Разведчики с помощью беспилотного летательного аппарата засекли движение автомобиля ВСУ, доставлявшего личный состав на позицию для ротации, и передали координаты цели на командный пункт", - сообщили в оборонном ведомстве. Уточняется, что после получения цели расчет 2С3 "Акация" прибыл на закрытую огневую позицию. "Благодаря корректировке огня с БПЛА, артиллеристам удалось не только нанести точные удары из 152-миллиметрового орудия по пехоте противника, находившейся на опорном пункте в лесополосе, но и поразить замаскированный полевой склад боеприпасов ВСУ", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что детонация боекомплекта была зафиксирована операторами разведывательного БПЛА.
https://ria.ru/20240605/msta-b-1950546723.html
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в мире, россия, вооруженные силы украины
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Артиллерия сорвала ротацию ВСУ и уничтожила полевой склад с БК
Расчет 2С3 "Акация" сорвал ротацию ВСУ и уничтожили полевой склад с БК
ЛУГАНСК, 5 июн - РИА Новости. Артиллеристы мотострелковой бригады гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" сорвали ротацию ВСУ и уничтожили полевой склад боеприпасов в зоне спецоперации, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Разведчики с помощью беспилотного летательного аппарата засекли движение автомобиля ВСУ, доставлявшего личный состав на позицию для ротации, и передали координаты цели на командный пункт", - сообщили в оборонном ведомстве.
Уточняется, что после получения цели расчет 2С3 "Акация" прибыл на закрытую огневую позицию.
"Благодаря корректировке огня с БПЛА, артиллеристам удалось не только нанести точные удары из 152-миллиметрового орудия по пехоте противника, находившейся на опорном пункте в лесополосе, но и поразить замаскированный полевой склад боеприпасов ВСУ", - сообщили в МО РФ.
Уточняется, что детонация боекомплекта была зафиксирована операторами разведывательного БПЛА.