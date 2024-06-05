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Названа дата выборов губернатора Республики Алтай - РИА Новости, 05.06.2024
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11:32 05.06.2024 (обновлено: 11:55 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/altay-1950609512.html
Названа дата выборов губернатора Республики Алтай
Названа дата выборов губернатора Республики Алтай - РИА Новости, 05.06.2024
Названа дата выборов губернатора Республики Алтай
Выборы губернатора Республики Алтай планово пройдут 8 сентября, сообщила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T11:32
2024-06-05T11:55
политика
республика алтай
элла памфилова
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Выборы губернатора Республики Алтай планово пройдут 8 сентября, сообщила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова."Хочу обратить внимание, что накануне ушел в отставку губернатор Республики Алтай, однако его полномочия истекли как раз в этом году, поэтому уход главы региона никак не повлияет на их проведение (выборов - ред.), оно и так было запланировано. Они планово состоятся 8 сентября", - сказала Памфилова на заседании ЦИК.Кроме того, Памфилова добавила, что на данный момент запланированы прямые выборы глав субъектов в 21 регионе.
https://ria.ru/20240604/altay-1950390307.html
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политика, республика алтай, элла памфилова
Политика, Республика Алтай, Элла Памфилова
Названа дата выборов губернатора Республики Алтай

Памфилова: выборы губернатора Республики Алтай пройдут 8 сентября

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкВыборы
Выборы - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Выборы губернатора Республики Алтай планово пройдут 8 сентября, сообщила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова.
"Хочу обратить внимание, что накануне ушел в отставку губернатор Республики Алтай, однако его полномочия истекли как раз в этом году, поэтому уход главы региона никак не повлияет на их проведение (выборов - ред.), оно и так было запланировано. Они планово состоятся 8 сентября", - сказала Памфилова на заседании ЦИК.
Кроме того, Памфилова добавила, что на данный момент запланированы прямые выборы глав субъектов в 21 регионе.
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ПолитикаРеспублика АлтайЭлла Памфилова
 
 
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