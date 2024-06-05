https://ria.ru/20240605/altay-1950609512.html
Названа дата выборов губернатора Республики Алтай
Названа дата выборов губернатора Республики Алтай - РИА Новости, 05.06.2024
Названа дата выборов губернатора Республики Алтай
Выборы губернатора Республики Алтай планово пройдут 8 сентября, сообщила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T11:32
2024-06-05T11:32
2024-06-05T11:55
политика
республика алтай
элла памфилова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151665/72/1516657218_0:249:3199:2048_1920x0_80_0_0_e59486fbfbaec15cf30fbf51f88ec11f.jpg
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Выборы губернатора Республики Алтай планово пройдут 8 сентября, сообщила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова."Хочу обратить внимание, что накануне ушел в отставку губернатор Республики Алтай, однако его полномочия истекли как раз в этом году, поэтому уход главы региона никак не повлияет на их проведение (выборов - ред.), оно и так было запланировано. Они планово состоятся 8 сентября", - сказала Памфилова на заседании ЦИК.Кроме того, Памфилова добавила, что на данный момент запланированы прямые выборы глав субъектов в 21 регионе.
https://ria.ru/20240604/altay-1950390307.html
республика алтай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151665/72/1516657218_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a68fa93d07c0737b811b53182d94e4f8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, республика алтай, элла памфилова
Политика, Республика Алтай, Элла Памфилова
Названа дата выборов губернатора Республики Алтай
Памфилова: выборы губернатора Республики Алтай пройдут 8 сентября