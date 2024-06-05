https://ria.ru/20240605/altay-1950609512.html

Названа дата выборов губернатора Республики Алтай

Названа дата выборов губернатора Республики Алтай - РИА Новости, 05.06.2024

Названа дата выборов губернатора Республики Алтай

Выборы губернатора Республики Алтай планово пройдут 8 сентября, сообщила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова. РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T11:32

2024-06-05T11:32

2024-06-05T11:55

политика

республика алтай

элла памфилова

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Выборы губернатора Республики Алтай планово пройдут 8 сентября, сообщила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова."Хочу обратить внимание, что накануне ушел в отставку губернатор Республики Алтай, однако его полномочия истекли как раз в этом году, поэтому уход главы региона никак не повлияет на их проведение (выборов - ред.), оно и так было запланировано. Они планово состоятся 8 сентября", - сказала Памфилова на заседании ЦИК.Кроме того, Памфилова добавила, что на данный момент запланированы прямые выборы глав субъектов в 21 регионе.

https://ria.ru/20240604/altay-1950390307.html

республика алтай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, республика алтай, элла памфилова