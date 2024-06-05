Акватермальный комплекс "Море дома" за 2,1 млрд рублей появится под Калугой
© Фото : пресс-служба губернатор Калужской областиАкватермальный комплекс "Море дома" за 2,1 млрд рублей появится под Калугой
Акватермальный комплекс "Море дома" за 2,1 млрд рублей появится под Калугой
КАЛУГА, 5 июн – РИА Новости. Акватермальный комплекс "Море дома" появится в Боровском районе Калужской области, объем инвестиций составит около 2,1 миллиарда рублей, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
"В Боровском районе появится акватермальный комплекс "Море дома". Инвестором выступит компания "Специализированный Застройщик "Новый Город", объем инвестиций – около 2,1 миллиарда рублей. Будет создано 120 рабочих мест", — написал Шапша в своем Telegram-канале, отметив, что подписание соглашения состоялось на площадке ПМЭФ-2024.
В рамках проекта предусмотрено создание акватермального комплекса с плавательным бассейном, водными горками, рестораном и водным баром, зоной обслуживания посетителей, детской зоной, рассказал губернатор. Открытие объекта запланировано на 2027 год.
Еще один крупный туристический объект планируют построить в Ферзиковском районе. Правительство Калужской области на ПМЭФ подписало соглашение о начале строительства глэмпинг-резорт отеля "The most", сообщил Владислав Шапша. В отеле будет 170 номеров, лаундж-парк с зонами отдыха, рестораном и SPA-комплексом. Бюджет проекта составит около 369 миллионов рублей. Планируется создание 150 рабочих мест. Открытие объекта запланировано на 2027 год.
"В этом году 57 номеров уже будут готовы. Комплекс расположится на берегу Оки. Это позволит развивать здесь водные виды спорта", - отметил губернатор Калужской области.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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