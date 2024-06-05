Рейтинг@Mail.ru
Акватермальный комплекс "Море дома" за 2,1 млрд рублей появится под Калугой - РИА Новости, 05.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
 
14:24 05.06.2024
https://ria.ru/20240605/akvatermy-1950674039.html
Акватермальный комплекс "Море дома" за 2,1 млрд рублей появится под Калугой
Акватермальный комплекс "Море дома" за 2,1 млрд рублей появится под Калугой - РИА Новости, 05.06.2024
Акватермальный комплекс "Море дома" за 2,1 млрд рублей появится под Калугой
Акватермальный комплекс "Море дома" появится в Боровском районе Калужской области, объем инвестиций составит около 2,1 миллиарда рублей, сообщил губернатор... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T14:24
2024-06-05T14:24
калужская область
коммерческая недвижимость
калужская область
боровский район
владислав шапша
пмэф
туризм
отдых в россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950681496_0:167:1280:887_1920x0_80_0_0_ffc2c2bdc8b26c8b224bdbf0c66e760f.jpg
КАЛУГА, 5 июн – РИА Новости. Акватермальный комплекс "Море дома" появится в Боровском районе Калужской области, объем инвестиций составит около 2,1 миллиарда рублей, сообщил губернатор региона Владислав Шапша. "В Боровском районе появится акватермальный комплекс "Море дома". Инвестором выступит компания "Специализированный Застройщик "Новый Город", объем инвестиций – около 2,1 миллиарда рублей. Будет создано 120 рабочих мест", — написал Шапша в своем Telegram-канале, отметив, что подписание соглашения состоялось на площадке ПМЭФ-2024. В рамках проекта предусмотрено создание акватермального комплекса с плавательным бассейном, водными горками, рестораном и водным баром, зоной обслуживания посетителей, детской зоной, рассказал губернатор. Открытие объекта запланировано на 2027 год. Еще один крупный туристический объект планируют построить в Ферзиковском районе. Правительство Калужской области на ПМЭФ подписало соглашение о начале строительства глэмпинг-резорт отеля "The most", сообщил Владислав Шапша. В отеле будет 170 номеров, лаундж-парк с зонами отдыха, рестораном и SPA-комплексом. Бюджет проекта составит около 369 миллионов рублей. Планируется создание 150 рабочих мест. Открытие объекта запланировано на 2027 год. "В этом году 57 номеров уже будут готовы. Комплекс расположится на берегу Оки. Это позволит развивать здесь водные виды спорта", - отметил губернатор Калужской области. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
https://ria.ru/20240524/tsekh-1948199012.html
https://ria.ru/20230919/gostinitsy-1897317903.html
калужская область
боровский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950681496_0:47:1280:1007_1920x0_80_0_0_a40b91e2c78b99ea617a6c68eb71ca3f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
коммерческая недвижимость, калужская область, боровский район, владислав шапша, пмэф, туризм, отдых в россии
Калужская область, Коммерческая недвижимость, Калужская область, Боровский район, Владислав Шапша, ПМЭФ, Туризм, отдых в России

Акватермальный комплекс "Море дома" за 2,1 млрд рублей появится под Калугой

© Фото : пресс-служба губернатор Калужской областиАкватермальный комплекс "Море дома" за 2,1 млрд рублей появится под Калугой
Акватермальный комплекс Море дома за 2,1 млрд рублей появится под Калугой - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© Фото : пресс-служба губернатор Калужской области
Акватермальный комплекс "Море дома" за 2,1 млрд рублей появится под Калугой
Читать ria.ru в
КАЛУГА, 5 июн – РИА Новости. Акватермальный комплекс "Море дома" появится в Боровском районе Калужской области, объем инвестиций составит около 2,1 миллиарда рублей, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
"В Боровском районе появится акватермальный комплекс "Море дома". Инвестором выступит компания "Специализированный Застройщик "Новый Город", объем инвестиций – около 2,1 миллиарда рублей. Будет создано 120 рабочих мест", — написал Шапша в своем Telegram-канале, отметив, что подписание соглашения состоялось на площадке ПМЭФ-2024.
Калужский губернатор принял участие в открытии нового цеха ВМК Инвест - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
Калужский губернатор принял участие в открытии нового цеха "ВМК Инвест"
24 мая, 18:04
В рамках проекта предусмотрено создание акватермального комплекса с плавательным бассейном, водными горками, рестораном и водным баром, зоной обслуживания посетителей, детской зоной, рассказал губернатор. Открытие объекта запланировано на 2027 год.
Еще один крупный туристический объект планируют построить в Ферзиковском районе. Правительство Калужской области на ПМЭФ подписало соглашение о начале строительства глэмпинг-резорт отеля "The most", сообщил Владислав Шапша. В отеле будет 170 номеров, лаундж-парк с зонами отдыха, рестораном и SPA-комплексом. Бюджет проекта составит около 369 миллионов рублей. Планируется создание 150 рабочих мест. Открытие объекта запланировано на 2027 год.
"В этом году 57 номеров уже будут готовы. Комплекс расположится на берегу Оки. Это позволит развивать здесь водные виды спорта", - отметил губернатор Калужской области.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
Калуга - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
Калужская область получит 61 млн рублей на возведение модульных гостиниц
19 сентября 2023, 17:34
 
Калужская областьКоммерческая недвижимостьКалужская областьБоровский районВладислав ШапшаПМЭФТуризмотдых в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала