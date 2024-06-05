Министры финансов ЕС обсудят использование активов России после саммита G7
Министры финансов еврозоны обсудят использование активов РФ после саммита G7
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Здание штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 5 июн - РИА Новости. Министры финансов еврозоны провели в среду совещание в формате видеоконференции, по итогам которого было решено рассмотреть вопрос об использовании чрезвычайных доходов от инвестирования замороженных средств России уже после саммита "Большой семерки" 13-14 июня в Италии.
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"На встрече напомнили о принятом в прошлом месяце единогласном решении стран ЕС использовать в интересах Украины чрезвычайные доходы, полученные от иммобилизованных активов России в ЕС… На предстоящем заседании в июне министры финансов рассмотрят необходимость дальнейших дискуссии уже после саммита "Большой семерки", - говорится в заявлении по итогам видеоконференции.
После начала Россией спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
Накануне видеоконференции западные СМИ сообщали, что в настоящее время обсуждается использование доходов от замороженных активов РФ для погашения кредита, который США могут дать Украине. По информации Financial Times, США подталкивают страны G7 к тому, чтобы передать Украине кредит, который предлагает выплачивать за счет будущих доходов от замороженных на Западе активов РФ, по большей части находящихся в Европе. Ранее страны ЕС планировали использовать средства, полученные от инвестирования активов России, для пополнения специального фонда для закупки вооружений для Киева.
В Кремле заявляли, что принятие подобных решений будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права. В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать.