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Министры финансов ЕС обсудят использование активов России после саммита G7

Министры финансов ЕС обсудят использование активов России после саммита G7 - РИА Новости, 05.06.2024

Министры финансов ЕС обсудят использование активов России после саммита G7

Министры финансов еврозоны провели в среду совещание в формате видеоконференции, по итогам которого было решено рассмотреть вопрос об использовании чрезвычайных РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T20:08

2024-06-05T20:08

2024-06-05T20:08

россия

украина

сша

сергей лавров

евросоюз

g7

euroclear

санкции в отношении россии

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БРЮССЕЛЬ, 5 июн - РИА Новости. Министры финансов еврозоны провели в среду совещание в формате видеоконференции, по итогам которого было решено рассмотреть вопрос об использовании чрезвычайных доходов от инвестирования замороженных средств России уже после саммита "Большой семерки" 13-14 июня в Италии. "На встрече напомнили о принятом в прошлом месяце единогласном решении стран ЕС использовать в интересах Украины чрезвычайные доходы, полученные от иммобилизованных активов России в ЕС… На предстоящем заседании в июне министры финансов рассмотрят необходимость дальнейших дискуссии уже после саммита "Большой семерки", - говорится в заявлении по итогам видеоконференции. После начала Россией спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Накануне видеоконференции западные СМИ сообщали, что в настоящее время обсуждается использование доходов от замороженных активов РФ для погашения кредита, который США могут дать Украине. По информации Financial Times, США подталкивают страны G7 к тому, чтобы передать Украине кредит, который предлагает выплачивать за счет будущих доходов от замороженных на Западе активов РФ, по большей части находящихся в Европе. Ранее страны ЕС планировали использовать средства, полученные от инвестирования активов России, для пополнения специального фонда для закупки вооружений для Киева. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права. В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать.

https://ria.ru/20240604/ssha-1950495889.html

https://ria.ru/20240524/posolkelin-1948256628.html

россия

украина

сша

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россия, украина, сша, сергей лавров, евросоюз, g7, euroclear, санкции в отношении россии