Рейтинг@Mail.ru
"Аэрофлот" запустит регулярные рейсы между Екатеринбургом и Красноярском - РИА Новости, 05.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:45 05.06.2024
https://ria.ru/20240605/aeroflot-1950589529.html
"Аэрофлот" запустит регулярные рейсы между Екатеринбургом и Красноярском
"Аэрофлот" запустит регулярные рейсы между Екатеринбургом и Красноярском - РИА Новости, 05.06.2024
"Аэрофлот" запустит регулярные рейсы между Екатеринбургом и Красноярском
Авиакомпания "Аэрофлот" открывает собственные регулярные прямые рейсы между Екатеринбургом и Красноярском на летний период, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T10:45
2024-06-05T10:45
экономика
екатеринбург
красноярск
аэрофлот
boeing 737-800
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913092398_34:0:3675:2048_1920x0_80_0_0_332938dbfdae8b8f7daf4ca4e49a7d98.jpg
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" открывает собственные регулярные прямые рейсы между Екатеринбургом и Красноярском на летний период, сообщает пресс-служба авиаперевозчика. Полеты начнутся с 27 июня с частотой три раза в неделю. Из Екатеринбурга в Красноярск самолеты будут летать по четвергам, субботам и воскресеньям. А из Красноярска в Екатеринбург – в четверг, субботу и понедельник.Рейсы будут выполняться на самолетах Boeing 737-800 в двухклассовой компоновке (эконом и бизнес-классы). Воздушные борта смогут вместить 158 человек. В пресс-службе уточнили, что расширение собственной маршрутной сети "Аэрофлота" из регионов позволит увеличить предложение по минимальному тарифу. "Аэрофлот" — российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В 2023 году "Аэрофлот" перевез 25,2 миллиона человек, а с учетом авиакомпаний группы "Аэрофлот" — 47,3 миллиона. Авиаперевозчик работает 100 лет и вносит вклад в поддержку российского авиастроения, выступая стартовым и крупнейшим заказчиком отечественных магистральных пассажирских самолетов. К 2030 году группа намеревается приобрести 339 воздушных судов отечественного производства.
https://ria.ru/20240522/mintsifry-1947713102.html
https://ria.ru/20240520/aeroflot-1947127174.html
екатеринбург
красноярск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913092398_489:0:3220:2048_1920x0_80_0_0_acfc8ac02b3856ce899c80eca58a445c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, екатеринбург, красноярск, аэрофлот, boeing 737-800
Экономика, Екатеринбург, Красноярск, Аэрофлот, Boeing 737-800
"Аэрофлот" запустит регулярные рейсы между Екатеринбургом и Красноярском

"Аэрофлот" запустит регулярные прямые рейсы между Екатеринбургом и Красноярском

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании "Аэрофлот"
Самолет авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Самолет авиакомпании "Аэрофлот". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" открывает собственные регулярные прямые рейсы между Екатеринбургом и Красноярском на летний период, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
Полеты начнутся с 27 июня с частотой три раза в неделю. Из Екатеринбурга в Красноярск самолеты будут летать по четвергам, субботам и воскресеньям. А из Красноярска в Екатеринбург – в четверг, субботу и понедельник.
Wi-Fi на смартфоне - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
Россияне смогут пользоваться Wi-Fi в самолете с 2028 года, заявил Шадаев
22 мая, 16:54
Рейсы будут выполняться на самолетах Boeing 737-800 в двухклассовой компоновке (эконом и бизнес-классы). Воздушные борта смогут вместить 158 человек.
В пресс-службе уточнили, что расширение собственной маршрутной сети "Аэрофлота" из регионов позволит увеличить предложение по минимальному тарифу.
"Аэрофлот" — российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В 2023 году "Аэрофлот" перевез 25,2 миллиона человек, а с учетом авиакомпаний группы "Аэрофлот" — 47,3 миллиона.
Авиаперевозчик работает 100 лет и вносит вклад в поддержку российского авиастроения, выступая стартовым и крупнейшим заказчиком отечественных магистральных пассажирских самолетов. К 2030 году группа намеревается приобрести 339 воздушных судов отечественного производства.
Самолеты авиакомпании Аэрофлот во время стоянки в международном аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
"Аэрофлот" открывает полеты из Москвы в Чебоксары
20 мая, 10:49
 
ЭкономикаЕкатеринбургКрасноярскАэрофлотBoeing 737-800
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала