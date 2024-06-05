https://ria.ru/20240605/aeroflot-1950589529.html
"Аэрофлот" запустит регулярные рейсы между Екатеринбургом и Красноярском
"Аэрофлот" запустит регулярные рейсы между Екатеринбургом и Красноярском - РИА Новости, 05.06.2024
"Аэрофлот" запустит регулярные рейсы между Екатеринбургом и Красноярском
Авиакомпания "Аэрофлот" открывает собственные регулярные прямые рейсы между Екатеринбургом и Красноярском на летний период, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T10:45
2024-06-05T10:45
2024-06-05T10:45
экономика
екатеринбург
красноярск
аэрофлот
boeing 737-800
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" открывает собственные регулярные прямые рейсы между Екатеринбургом и Красноярском на летний период, сообщает пресс-служба авиаперевозчика. Полеты начнутся с 27 июня с частотой три раза в неделю. Из Екатеринбурга в Красноярск самолеты будут летать по четвергам, субботам и воскресеньям. А из Красноярска в Екатеринбург – в четверг, субботу и понедельник.Рейсы будут выполняться на самолетах Boeing 737-800 в двухклассовой компоновке (эконом и бизнес-классы). Воздушные борта смогут вместить 158 человек. В пресс-службе уточнили, что расширение собственной маршрутной сети "Аэрофлота" из регионов позволит увеличить предложение по минимальному тарифу. "Аэрофлот" — российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В 2023 году "Аэрофлот" перевез 25,2 миллиона человек, а с учетом авиакомпаний группы "Аэрофлот" — 47,3 миллиона. Авиаперевозчик работает 100 лет и вносит вклад в поддержку российского авиастроения, выступая стартовым и крупнейшим заказчиком отечественных магистральных пассажирских самолетов. К 2030 году группа намеревается приобрести 339 воздушных судов отечественного производства.
https://ria.ru/20240522/mintsifry-1947713102.html
https://ria.ru/20240520/aeroflot-1947127174.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, екатеринбург, красноярск, аэрофлот, boeing 737-800
Экономика, Екатеринбург, Красноярск, Аэрофлот, Boeing 737-800
"Аэрофлот" запустит регулярные рейсы между Екатеринбургом и Красноярском
"Аэрофлот" запустит регулярные прямые рейсы между Екатеринбургом и Красноярском
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" открывает собственные регулярные прямые рейсы между Екатеринбургом и Красноярском на летний период, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
Полеты начнутся с 27 июня с частотой три раза в неделю. Из Екатеринбурга в Красноярск
самолеты будут летать по четвергам, субботам и воскресеньям. А из Красноярска в Екатеринбург – в четверг, субботу и понедельник.
Рейсы будут выполняться на самолетах Boeing 737-80
0 в двухклассовой компоновке (эконом и бизнес-классы). Воздушные борта смогут вместить 158 человек.
В пресс-службе уточнили, что расширение собственной маршрутной сети "Аэрофлота" из регионов позволит увеличить предложение по минимальному тарифу.
"Аэрофлот" — российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В 2023 году "Аэрофлот" перевез 25,2 миллиона человек, а с учетом авиакомпаний группы "Аэрофлот" — 47,3 миллиона.
Авиаперевозчик работает 100 лет и вносит вклад в поддержку российского авиастроения, выступая стартовым и крупнейшим заказчиком отечественных магистральных пассажирских самолетов. К 2030 году группа намеревается приобрести 339 воздушных судов отечественного производства.