https://ria.ru/20240605/aeroflot-1950589529.html

"Аэрофлот" запустит регулярные рейсы между Екатеринбургом и Красноярском

"Аэрофлот" запустит регулярные рейсы между Екатеринбургом и Красноярском - РИА Новости, 05.06.2024

"Аэрофлот" запустит регулярные рейсы между Екатеринбургом и Красноярском

Авиакомпания "Аэрофлот" открывает собственные регулярные прямые рейсы между Екатеринбургом и Красноярском на летний период, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T10:45

2024-06-05T10:45

2024-06-05T10:45

экономика

екатеринбург

красноярск

аэрофлот

boeing 737-800

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" открывает собственные регулярные прямые рейсы между Екатеринбургом и Красноярском на летний период, сообщает пресс-служба авиаперевозчика. Полеты начнутся с 27 июня с частотой три раза в неделю. Из Екатеринбурга в Красноярск самолеты будут летать по четвергам, субботам и воскресеньям. А из Красноярска в Екатеринбург – в четверг, субботу и понедельник.Рейсы будут выполняться на самолетах Boeing 737-800 в двухклассовой компоновке (эконом и бизнес-классы). Воздушные борта смогут вместить 158 человек. В пресс-службе уточнили, что расширение собственной маршрутной сети "Аэрофлота" из регионов позволит увеличить предложение по минимальному тарифу. "Аэрофлот" — российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В 2023 году "Аэрофлот" перевез 25,2 миллиона человек, а с учетом авиакомпаний группы "Аэрофлот" — 47,3 миллиона. Авиаперевозчик работает 100 лет и вносит вклад в поддержку российского авиастроения, выступая стартовым и крупнейшим заказчиком отечественных магистральных пассажирских самолетов. К 2030 году группа намеревается приобрести 339 воздушных судов отечественного производства.

https://ria.ru/20240522/mintsifry-1947713102.html

https://ria.ru/20240520/aeroflot-1947127174.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, екатеринбург, красноярск, аэрофлот, boeing 737-800