Рейтинг@Mail.ru
Суд признал внебрачного сына Владимира Жириновского - РИА Новости, 04.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:04 04.06.2024 (обновлено: 15:42 04.06.2024)
https://ria.ru/20240604/zhirinovskiy-1950375338.html
Суд признал внебрачного сына Владимира Жириновского
Суд признал внебрачного сына Владимира Жириновского - РИА Новости, 04.06.2024
Суд признал внебрачного сына Владимира Жириновского
Никулинский суд Москвы удовлетворил иск Олега Эйдельштейна, внебрачного сына Владимира Жириновского, о признании отцовства, сообщила пресс-служба суда газете... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T13:04
2024-06-04T15:42
москва
владимир жириновский
лдпр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950432371_0:48:1200:723_1920x0_80_0_0_48e7ab9259689388422805cb6d9fed94.jpg
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Никулинский суд Москвы удовлетворил иск Олега Эйдельштейна, внебрачного сына Владимира Жириновского, о признании отцовства, сообщила пресс-служба суда газете "Известия"."От комментариев мужчина (Олег Эйдельштейн. — Прим. ред.) отказался", — говорится в публикации.В августе прошлого года Олег Эйдельштейн просил Никулинский суд Москвы признать Владимира Жириновского своим законным отцом для вступления в наследство, однако суд отказался рассматривать этот иск из-за уже вступившего в силу решения Верховного суда Кабардино-Балкарской Республики по этому вопросу. При этом в феврале текущего года от заинтересованного лица поступила апелляционная жалоба, после чего Верховный суд Кабардино-Балкарской Республики отменил вынесенное ранее решение.Олег Эйдельштейн родился в 1986 году. Основатель ЛДПР Владимир Жириновский представил его общественности в 2017 году.
https://ria.ru/20231009/zhirinovskiy-1901388253.html
https://ria.ru/20240414/ukraine-1940020639.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950432371_4:0:1200:897_1920x0_80_0_0_25616c18c0d14407e71860cda8f3074b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, владимир жириновский, лдпр
Москва, Владимир Жириновский, ЛДПР
Суд признал внебрачного сына Владимира Жириновского

Никулинский суд Москвы признал Олега Эйдельштейна сыном Жириновского

© РИА Новости / Владимир АстапковичОлег Эйдельштейн
Олег Эйдельштейн - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Олег Эйдельштейн. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Никулинский суд Москвы удовлетворил иск Олега Эйдельштейна, внебрачного сына Владимира Жириновского, о признании отцовства, сообщила пресс-служба суда газете "Известия".
"От комментариев мужчина (Олег Эйдельштейн. — Прим. ред.) отказался", — говорится в публикации.
Владимир Жириновский в программе Вечер с Владимиром Соловьевым
В Сети вспомнили "пророчество" Жириновского об Украине и Ближнем Востоке
9 октября 2023, 05:57
В августе прошлого года Олег Эйдельштейн просил Никулинский суд Москвы признать Владимира Жириновского своим законным отцом для вступления в наследство, однако суд отказался рассматривать этот иск из-за уже вступившего в силу решения Верховного суда Кабардино-Балкарской Республики по этому вопросу. При этом в феврале текущего года от заинтересованного лица поступила апелляционная жалоба, после чего Верховный суд Кабардино-Балкарской Республики отменил вынесенное ранее решение.
Олег Эйдельштейн родился в 1986 году. Основатель ЛДПР Владимир Жириновский представил его общественности в 2017 году.
Владимир Жириновский - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
Симоньян напомнила о словах Жириновского, что все забудут про Украину
14 апреля, 21:57
 
МоскваВладимир ЖириновскийЛДПР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала