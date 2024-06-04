https://ria.ru/20240604/zhirinovskiy-1950375338.html
Суд признал внебрачного сына Владимира Жириновского
Суд признал внебрачного сына Владимира Жириновского - РИА Новости, 04.06.2024
Суд признал внебрачного сына Владимира Жириновского
Никулинский суд Москвы удовлетворил иск Олега Эйдельштейна, внебрачного сына Владимира Жириновского, о признании отцовства, сообщила пресс-служба суда газете... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T13:04
2024-06-04T13:04
2024-06-04T15:42
москва
владимир жириновский
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Никулинский суд Москвы удовлетворил иск Олега Эйдельштейна, внебрачного сына Владимира Жириновского, о признании отцовства, сообщила пресс-служба суда газете "Известия"."От комментариев мужчина (Олег Эйдельштейн. — Прим. ред.) отказался", — говорится в публикации.В августе прошлого года Олег Эйдельштейн просил Никулинский суд Москвы признать Владимира Жириновского своим законным отцом для вступления в наследство, однако суд отказался рассматривать этот иск из-за уже вступившего в силу решения Верховного суда Кабардино-Балкарской Республики по этому вопросу. При этом в феврале текущего года от заинтересованного лица поступила апелляционная жалоба, после чего Верховный суд Кабардино-Балкарской Республики отменил вынесенное ранее решение.Олег Эйдельштейн родился в 1986 году. Основатель ЛДПР Владимир Жириновский представил его общественности в 2017 году.
https://ria.ru/20231009/zhirinovskiy-1901388253.html
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москва, владимир жириновский, лдпр
Москва, Владимир Жириновский, ЛДПР
Суд признал внебрачного сына Владимира Жириновского
Никулинский суд Москвы признал Олега Эйдельштейна сыном Жириновского