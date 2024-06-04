https://ria.ru/20240604/zelenskiy-1950399235.html

Украинцы оценили уровень демократии при Зеленском

Украинцы оценили уровень демократии при Зеленском - РИА Новости, 04.06.2024

Украинцы оценили уровень демократии при Зеленском

Подавляющее большинство украинцев (72%) не видят улучшений в ситуации с демократией в стране за время правления Владимира Зеленского, 43% из них уверены, что... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T14:14

2024-06-04T14:14

2024-06-04T15:07

в мире

украина

владимир зеленский

кмис

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/03/1950179963_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_18d13ed4fde1a993782fff929ff2f1ab.jpg

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Подавляющее большинство украинцев (72%) не видят улучшений в ситуации с демократией в стране за время правления Владимира Зеленского, 43% из них уверены, что ситуация только ухудшилась, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС). Опрос проводился на Украине с 16 по 22 мая методом телефонных интервью. В нем участвовали 1002 респондента в возрасте от 18 лет. Погрешность выборки составляет 3,4%. "Девятнадцать процентов украинцев считают, что ситуация с демократией улучшилась, а 29% - что не изменилась. Видят определенные ухудшения - 43%", 9% не определились с ответом", - говорится в материале, опубликованном на сайте КМИС. Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".

https://ria.ru/20240604/zelenskiy-1950357045.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, владимир зеленский, кмис