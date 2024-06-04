https://ria.ru/20240604/zelenskiy-1950399235.html
Украинцы оценили уровень демократии при Зеленском
Украинцы оценили уровень демократии при Зеленском - РИА Новости, 04.06.2024
Украинцы оценили уровень демократии при Зеленском
Подавляющее большинство украинцев (72%) не видят улучшений в ситуации с демократией в стране за время правления Владимира Зеленского, 43% из них уверены, что... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T14:14
2024-06-04T14:14
2024-06-04T15:07
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владимир зеленский
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Подавляющее большинство украинцев (72%) не видят улучшений в ситуации с демократией в стране за время правления Владимира Зеленского, 43% из них уверены, что ситуация только ухудшилась, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС). Опрос проводился на Украине с 16 по 22 мая методом телефонных интервью. В нем участвовали 1002 респондента в возрасте от 18 лет. Погрешность выборки составляет 3,4%. "Девятнадцать процентов украинцев считают, что ситуация с демократией улучшилась, а 29% - что не изменилась. Видят определенные ухудшения - 43%", 9% не определились с ответом", - говорится в материале, опубликованном на сайте КМИС. Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".
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в мире, украина, владимир зеленский, кмис
В мире, Украина, Владимир Зеленский, КМИС
Украинцы оценили уровень демократии при Зеленском
Опрос: 72 процента украинцев не видят повышения уровня демократии