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В Ростовской области возникла угроза засухи - РИА Новости, 04.06.2024
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17:24 04.06.2024 (обновлено: 17:29 04.06.2024)
https://ria.ru/20240604/zasukha-1950473949.html
В Ростовской области возникла угроза засухи
В Ростовской области возникла угроза засухи - РИА Новости, 04.06.2024
В Ростовской области возникла угроза засухи
Режим повышенной готовности ввели в Ростовской области из-за угрозы почвенной засухи, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Telegram. РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T17:24
2024-06-04T17:29
ростовская область
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 июн - РИА Новости. Режим повышенной готовности ввели в Ростовской области из-за угрозы почвенной засухи, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Telegram.По его словам, с первыми днями лета в Ростовскую область пришла жара. Не успели аграрии подсчитать убытки из-за майских заморозков, как возникла новая угроза - почвенная засуха, которая может повлечь гибель сельхозкультур."В связи с угрозой возникновения чрезвычайной ситуации природного характера, вызванной воздействием почвенной засухи, во всех городах и районах Ростовской области вводим режим повышенной готовности с 12.00 4 июня. Подписал соответствующее распоряжение", - написал Голубев.Он поручил организовать ежедневный мониторинг развития ситуации в сельском хозяйстве, произвести корректировку структуры посевных площадей в случае возможной гибели сельскохозяйственных культур.
https://ria.ru/20240409/nauka-1938732279.html
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ростовская область, происшествия
Ростовская область, Происшествия
В Ростовской области возникла угроза засухи

В Ростовской области ввели режим повышенной готовности из-за угрозы засухи

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкРостов-на-Дону
Ростов-на-Дону - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 июн - РИА Новости. Режим повышенной готовности ввели в Ростовской области из-за угрозы почвенной засухи, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Telegram.
По его словам, с первыми днями лета в Ростовскую область пришла жара. Не успели аграрии подсчитать убытки из-за майских заморозков, как возникла новая угроза - почвенная засуха, которая может повлечь гибель сельхозкультур.
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"В связи с угрозой возникновения чрезвычайной ситуации природного характера, вызванной воздействием почвенной засухи, во всех городах и районах Ростовской области вводим режим повышенной готовности с 12.00 4 июня. Подписал соответствующее распоряжение", - написал Голубев.
Он поручил организовать ежедневный мониторинг развития ситуации в сельском хозяйстве, произвести корректировку структуры посевных площадей в случае возможной гибели сельскохозяйственных культур.
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