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Артамонов оценил ущерб хозяйствам Липецкой области от заморозков - РИА Новости, 04.06.2024
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19:55 04.06.2024 (обновлено: 21:30 04.06.2024)
https://ria.ru/20240604/zamorozki-1950505869.html
Артамонов оценил ущерб хозяйствам Липецкой области от заморозков
Артамонов оценил ущерб хозяйствам Липецкой области от заморозков - РИА Новости, 04.06.2024
Артамонов оценил ущерб хозяйствам Липецкой области от заморозков
Губернатор Игорь Артамонов доложил президенту России Владимиру Путину, что ущерб хозяйств Липецкой области от заморозков составил 3 миллиарда рублей. РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T19:55
2024-06-04T21:30
липецкая область
игорь артамонов
экономика
владимир путин
россия
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Губернатор Игорь Артамонов доложил президенту России Владимиру Путину, что ущерб хозяйств Липецкой области от заморозков составил 3 миллиарда рублей."По предварительной оценке, совокупная сумма ущерба, фактически понесённые затраты… в результате сложившейся ЧС составляет три миллиарда рублей. Два миллиарда приходится на плодово-ягодные насаждения", — сообщил Артамонов.По данным губернатора, майские заморозки привели к гибели урожая на площади 44 тысячи гектаров, из которых 3,1 тысяча гектаров — многолетние плодово-ягодные насаждения."Большинство пострадавших хозяйств имели страховой фонд семян, погибшие сельхозкультуры были оперативно пересеяны. Часть площадей застрахована, на текущий момент идёт возмещение страховыми компаниями ущерба", — добавил Артамонов.Он добавил, что ситуация в плодово-ягодных хозяйствах ситуация "более серьёзная" — из-за заморозков потеряли больше 60% урожая.В ночь на 4 мая в Липецкой области были заморозки до минус 5 градусов, это совпало с периодом интенсивного цветения. В результате часть урожая погибла. Власти региона ввели режим ЧС в сельском хозяйстве, чтобы аграрии могли получить страховые выплаты.
https://ria.ru/20240604/urozhay-1950503290.html
https://ria.ru/20240514/lut-1945875844.html
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липецкая область, игорь артамонов, экономика, владимир путин, россия
Липецкая область, Игорь Артамонов, Экономика, Владимир Путин, Россия
Артамонов оценил ущерб хозяйствам Липецкой области от заморозков

Артамонов: ущерб хозяйствам Липецкой области от заморозков составил 3 млрд руб

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПосевной комплекс сеет пшеницу
Посевной комплекс сеет пшеницу - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Посевной комплекс сеет пшеницу. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Губернатор Игорь Артамонов доложил президенту России Владимиру Путину, что ущерб хозяйств Липецкой области от заморозков составил 3 миллиарда рублей.
"По предварительной оценке, совокупная сумма ущерба, фактически понесённые затраты… в результате сложившейся ЧС составляет три миллиарда рублей. Два миллиарда приходится на плодово-ягодные насаждения", — сообщил Артамонов.
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По данным губернатора, майские заморозки привели к гибели урожая на площади 44 тысячи гектаров, из которых 3,1 тысяча гектаров — многолетние плодово-ягодные насаждения.
"Большинство пострадавших хозяйств имели страховой фонд семян, погибшие сельхозкультуры были оперативно пересеяны. Часть площадей застрахована, на текущий момент идёт возмещение страховыми компаниями ущерба", — добавил Артамонов.
Он добавил, что ситуация в плодово-ягодных хозяйствах ситуация "более серьёзная" — из-за заморозков потеряли больше 60% урожая.
В ночь на 4 мая в Липецкой области были заморозки до минус 5 градусов, это совпало с периодом интенсивного цветения. В результате часть урожая погибла. Власти региона ввели режим ЧС в сельском хозяйстве, чтобы аграрии могли получить страховые выплаты.
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