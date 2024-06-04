https://ria.ru/20240604/zamorozki-1950505869.html

Артамонов оценил ущерб хозяйствам Липецкой области от заморозков

Артамонов оценил ущерб хозяйствам Липецкой области от заморозков - РИА Новости, 04.06.2024

Артамонов оценил ущерб хозяйствам Липецкой области от заморозков

Губернатор Игорь Артамонов доложил президенту России Владимиру Путину, что ущерб хозяйств Липецкой области от заморозков составил 3 миллиарда рублей. РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T19:55

2024-06-04T19:55

2024-06-04T21:30

липецкая область

игорь артамонов

экономика

владимир путин

россия

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Губернатор Игорь Артамонов доложил президенту России Владимиру Путину, что ущерб хозяйств Липецкой области от заморозков составил 3 миллиарда рублей."По предварительной оценке, совокупная сумма ущерба, фактически понесённые затраты… в результате сложившейся ЧС составляет три миллиарда рублей. Два миллиарда приходится на плодово-ягодные насаждения", — сообщил Артамонов.По данным губернатора, майские заморозки привели к гибели урожая на площади 44 тысячи гектаров, из которых 3,1 тысяча гектаров — многолетние плодово-ягодные насаждения."Большинство пострадавших хозяйств имели страховой фонд семян, погибшие сельхозкультуры были оперативно пересеяны. Часть площадей застрахована, на текущий момент идёт возмещение страховыми компаниями ущерба", — добавил Артамонов.Он добавил, что ситуация в плодово-ягодных хозяйствах ситуация "более серьёзная" — из-за заморозков потеряли больше 60% урожая.В ночь на 4 мая в Липецкой области были заморозки до минус 5 градусов, это совпало с периодом интенсивного цветения. В результате часть урожая погибла. Власти региона ввели режим ЧС в сельском хозяйстве, чтобы аграрии могли получить страховые выплаты.

https://ria.ru/20240604/urozhay-1950503290.html

https://ria.ru/20240514/lut-1945875844.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

липецкая область, игорь артамонов, экономика, владимир путин, россия