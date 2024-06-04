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В РПЦ пояснили, для чего нужен закон о религиозных символах - РИА Новости, 04.06.2024
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Религия
 
19:02 04.06.2024
https://ria.ru/20240604/zakon-1950496854.html
В РПЦ пояснили, для чего нужен закон о религиозных символах
В РПЦ пояснили, для чего нужен закон о религиозных символах - РИА Новости, 04.06.2024
В РПЦ пояснили, для чего нужен закон о религиозных символах
Разработанный законопроект о запрете использования религиозной символики в коммерческих целях направлен на то, чтобы исключительное право на использование... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T19:02
2024-06-04T19:02
религия
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
московская патриархия
госдума рф
религия
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МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Разработанный законопроект о запрете использования религиозной символики в коммерческих целях направлен на то, чтобы исключительное право на использование религиозных символов не принадлежало единственному лицу или организации, даже религиозной, сообщила РИА Новости руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега).Законопроект, по ее словам, еще не внесен в Госдуму, предполагается, что его будут вносить сенаторы."Законопроект направлен на то, чтобы не допустить случаев, когда использование религиозных символов является исключительным правом какого-либо лица или организации. Религиозные организации тоже не могут быть обладателями исключительного права на какие-либо религиозные символы или наименования. Например, если использование изображения распятия станет исключительным правом какой-либо религиозной организации – то сами поймите, как на это посмотрят другие конфессии, которые тоже используют изображение распятия. Поэтому мы считаем, что никакое лицо, включая религиозную организацию, не может быть обладателем исключительного права на религиозный символ или наименование", – сказала игумения.Она добавила, что законопроект был разработан Русской церковью совместно с Роспатентом."Практика Роспатента складывается таким образом, что в некоторых случаях происходит регистрация в качестве товарного знака и религиозной символики, и имен святых. Причем мы столкнулись с некоторыми конкретными ситуациями, когда имена святых были зарегистрированы в качестве товарных знаков для алкогольной продукции. В этой связи мы выступили с инициативой разработки соответствующего законопроекта, который запрещает регистрировать в качестве товарного знака религиозную символику, а также наименования и словосочетания, содержащие религиозную семантику", – пояснила Чернега.Кроме того, заверила она, закон не будет иметь обратной силы и не коснется тех случаев, когда религиозный символ уже зарегистрирован в качестве товарного знака. Также разработанный законопроект не касается случаев изображения храмов без крестов."Когда появляется изображение храма без креста, как в случаях, с которыми мы столкнулись недавно – в этой ситуации можно говорить уже об оскорблении религиозных чувств верующих граждан. Это является, по большому счету, основанием для возбуждения уголовного дела по статье 148 уголовного кодекса Российской Федерации, поэтому мы считаем, что эта тема, в принципе, законодательно урегулирована. Новый законопроект этого вопроса не коснется", – сообщила агентству игумения.Ранее возмущение верующих вызвало то, что на представленных Банком России проектах банкнот были изображены православные храмы без крестов, а также ряд других подобных случаев.
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федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), московская патриархия, госдума рф, религия
Религия, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), Московская Патриархия, Госдума РФ, Религия
В РПЦ пояснили, для чего нужен закон о религиозных символах

В РПЦ рассказали, на что направлен проект закона о религиозных символах

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПравославный крест
Православный крест - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Разработанный законопроект о запрете использования религиозной символики в коммерческих целях направлен на то, чтобы исключительное право на использование религиозных символов не принадлежало единственному лицу или организации, даже религиозной, сообщила РИА Новости руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега).
Законопроект, по ее словам, еще не внесен в Госдуму, предполагается, что его будут вносить сенаторы.
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"Законопроект направлен на то, чтобы не допустить случаев, когда использование религиозных символов является исключительным правом какого-либо лица или организации. Религиозные организации тоже не могут быть обладателями исключительного права на какие-либо религиозные символы или наименования. Например, если использование изображения распятия станет исключительным правом какой-либо религиозной организации – то сами поймите, как на это посмотрят другие конфессии, которые тоже используют изображение распятия. Поэтому мы считаем, что никакое лицо, включая религиозную организацию, не может быть обладателем исключительного права на религиозный символ или наименование", – сказала игумения.
Она добавила, что законопроект был разработан Русской церковью совместно с Роспатентом.
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"Практика Роспатента складывается таким образом, что в некоторых случаях происходит регистрация в качестве товарного знака и религиозной символики, и имен святых. Причем мы столкнулись с некоторыми конкретными ситуациями, когда имена святых были зарегистрированы в качестве товарных знаков для алкогольной продукции. В этой связи мы выступили с инициативой разработки соответствующего законопроекта, который запрещает регистрировать в качестве товарного знака религиозную символику, а также наименования и словосочетания, содержащие религиозную семантику", – пояснила Чернега.
Кроме того, заверила она, закон не будет иметь обратной силы и не коснется тех случаев, когда религиозный символ уже зарегистрирован в качестве товарного знака. Также разработанный законопроект не касается случаев изображения храмов без крестов.
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"Когда появляется изображение храма без креста, как в случаях, с которыми мы столкнулись недавно – в этой ситуации можно говорить уже об оскорблении религиозных чувств верующих граждан. Это является, по большому счету, основанием для возбуждения уголовного дела по статье 148 уголовного кодекса Российской Федерации, поэтому мы считаем, что эта тема, в принципе, законодательно урегулирована. Новый законопроект этого вопроса не коснется", – сообщила агентству игумения.
Ранее возмущение верующих вызвало то, что на представленных Банком России проектах банкнот были изображены православные храмы без крестов, а также ряд других подобных случаев.
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