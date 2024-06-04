https://ria.ru/20240604/zakon-1950496854.html

В РПЦ пояснили, для чего нужен закон о религиозных символах

В РПЦ пояснили, для чего нужен закон о религиозных символах - РИА Новости, 04.06.2024

В РПЦ пояснили, для чего нужен закон о религиозных символах

Разработанный законопроект о запрете использования религиозной символики в коммерческих целях направлен на то, чтобы исключительное право на использование... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T19:02

2024-06-04T19:02

2024-06-04T19:02

религия

федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)

московская патриархия

госдума рф

религия

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МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Разработанный законопроект о запрете использования религиозной символики в коммерческих целях направлен на то, чтобы исключительное право на использование религиозных символов не принадлежало единственному лицу или организации, даже религиозной, сообщила РИА Новости руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега).Законопроект, по ее словам, еще не внесен в Госдуму, предполагается, что его будут вносить сенаторы."Законопроект направлен на то, чтобы не допустить случаев, когда использование религиозных символов является исключительным правом какого-либо лица или организации. Религиозные организации тоже не могут быть обладателями исключительного права на какие-либо религиозные символы или наименования. Например, если использование изображения распятия станет исключительным правом какой-либо религиозной организации – то сами поймите, как на это посмотрят другие конфессии, которые тоже используют изображение распятия. Поэтому мы считаем, что никакое лицо, включая религиозную организацию, не может быть обладателем исключительного права на религиозный символ или наименование", – сказала игумения.Она добавила, что законопроект был разработан Русской церковью совместно с Роспатентом."Практика Роспатента складывается таким образом, что в некоторых случаях происходит регистрация в качестве товарного знака и религиозной символики, и имен святых. Причем мы столкнулись с некоторыми конкретными ситуациями, когда имена святых были зарегистрированы в качестве товарных знаков для алкогольной продукции. В этой связи мы выступили с инициативой разработки соответствующего законопроекта, который запрещает регистрировать в качестве товарного знака религиозную символику, а также наименования и словосочетания, содержащие религиозную семантику", – пояснила Чернега.Кроме того, заверила она, закон не будет иметь обратной силы и не коснется тех случаев, когда религиозный символ уже зарегистрирован в качестве товарного знака. Также разработанный законопроект не касается случаев изображения храмов без крестов."Когда появляется изображение храма без креста, как в случаях, с которыми мы столкнулись недавно – в этой ситуации можно говорить уже об оскорблении религиозных чувств верующих граждан. Это является, по большому счету, основанием для возбуждения уголовного дела по статье 148 уголовного кодекса Российской Федерации, поэтому мы считаем, что эта тема, в принципе, законодательно урегулирована. Новый законопроект этого вопроса не коснется", – сообщила агентству игумения.Ранее возмущение верующих вызвало то, что на представленных Банком России проектах банкнот были изображены православные храмы без крестов, а также ряд других подобных случаев.

https://ria.ru/20240604/suvorov-1950492512.html

https://ria.ru/20240531/nasilie-1949705171.html

https://ria.ru/20240530/monitoring-1949514495.html

https://ria.ru/20240603/patriarkh-1950262843.html

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2024

Никита Бизин

Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), московская патриархия, госдума рф, религия