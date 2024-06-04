https://ria.ru/20240604/zaderzhanie-1950309261.html
В Тюмени задержали мужчину за попытку поджечь храм
В Тюмени задержали мужчину за попытку поджечь храм - РИА Новости, 04.06.2024
В Тюмени задержали мужчину за попытку поджечь храм
Полицейские задержали мужчину, попытавшегося поджечь фасад здания храма с помощью бутылки с зажигательной смесью в Тюмени, сообщается на сайте УМВД России по... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T05:57
2024-06-04T05:57
2024-06-04T10:20
тюмень
происшествия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950332285_0:433:576:757_1920x0_80_0_0_6b98cbb895b79cf8b9d4957efb4bca2f.jpg
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Полицейские задержали мужчину, попытавшегося поджечь фасад здания храма с помощью бутылки с зажигательной смесью в Тюмени, сообщается на сайте УМВД России по региону.Ранее сообщалось, что в Тюмени ищут мужчину, который с помощью бутылки с зажигательной смесью попытался поджечь фасад храма во имя святого благоверного князя Димитрия Донского на улице Республики."В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали злоумышленника", - говорится в сообщении.Уточняется, что в настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего.
https://ria.ru/20240603/politsiya-1950247398.html
https://ria.ru/20240603/vandaly-1950210968.html
тюмень
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950332285_0:379:576:811_1920x0_80_0_0_f92143d0888c73f333290cdde42a0fec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тюмень, происшествия, россия
Тюмень, Происшествия, Россия
В Тюмени задержали мужчину за попытку поджечь храм
УМВД: в Тюмени полицейские задержали мужчину, пытавшегося поджечь храм
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Полицейские задержали мужчину, попытавшегося поджечь фасад здания храма с помощью бутылки с зажигательной смесью в Тюмени, сообщается на сайте УМВД России по региону.
Ранее сообщалось, что в Тюмени ищут мужчину, который с помощью бутылки с зажигательной смесью попытался поджечь фасад храма во имя святого благоверного князя Димитрия Донского на улице Республики.
"В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали злоумышленника", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего.