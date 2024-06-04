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В Тюмени задержали мужчину за попытку поджечь храм - РИА Новости, 04.06.2024
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05:57 04.06.2024 (обновлено: 10:20 04.06.2024)
https://ria.ru/20240604/zaderzhanie-1950309261.html
В Тюмени задержали мужчину за попытку поджечь храм
В Тюмени задержали мужчину за попытку поджечь храм - РИА Новости, 04.06.2024
В Тюмени задержали мужчину за попытку поджечь храм
Полицейские задержали мужчину, попытавшегося поджечь фасад здания храма с помощью бутылки с зажигательной смесью в Тюмени, сообщается на сайте УМВД России по... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T05:57
2024-06-04T10:20
тюмень
происшествия
россия
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Полицейские задержали мужчину, попытавшегося поджечь фасад здания храма с помощью бутылки с зажигательной смесью в Тюмени, сообщается на сайте УМВД России по региону.Ранее сообщалось, что в Тюмени ищут мужчину, который с помощью бутылки с зажигательной смесью попытался поджечь фасад храма во имя святого благоверного князя Димитрия Донского на улице Республики."В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали злоумышленника", - говорится в сообщении.Уточняется, что в настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего.
https://ria.ru/20240603/politsiya-1950247398.html
https://ria.ru/20240603/vandaly-1950210968.html
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тюмень, происшествия, россия
Тюмень, Происшествия, Россия
В Тюмени задержали мужчину за попытку поджечь храм

УМВД: в Тюмени полицейские задержали мужчину, пытавшегося поджечь храм

© Фото : соцсетиПопытка поджога храма в Тюмени
Попытка поджога храма в Тюмени - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© Фото : соцсети
Попытка поджога храма в Тюмени
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Полицейские задержали мужчину, попытавшегося поджечь фасад здания храма с помощью бутылки с зажигательной смесью в Тюмени, сообщается на сайте УМВД России по региону.
Ранее сообщалось, что в Тюмени ищут мужчину, который с помощью бутылки с зажигательной смесью попытался поджечь фасад храма во имя святого благоверного князя Димитрия Донского на улице Республики.
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"В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали злоумышленника", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего.
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