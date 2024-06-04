https://ria.ru/20240604/zaderzhanie-1950309261.html

В Тюмени задержали мужчину за попытку поджечь храм

В Тюмени задержали мужчину за попытку поджечь храм - РИА Новости, 04.06.2024

В Тюмени задержали мужчину за попытку поджечь храм

Полицейские задержали мужчину, попытавшегося поджечь фасад здания храма с помощью бутылки с зажигательной смесью в Тюмени, сообщается на сайте УМВД России по... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T05:57

2024-06-04T05:57

2024-06-04T10:20

тюмень

происшествия

россия

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Полицейские задержали мужчину, попытавшегося поджечь фасад здания храма с помощью бутылки с зажигательной смесью в Тюмени, сообщается на сайте УМВД России по региону.Ранее сообщалось, что в Тюмени ищут мужчину, который с помощью бутылки с зажигательной смесью попытался поджечь фасад храма во имя святого благоверного князя Димитрия Донского на улице Республики."В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали злоумышленника", - говорится в сообщении.Уточняется, что в настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего.

https://ria.ru/20240603/politsiya-1950247398.html

https://ria.ru/20240603/vandaly-1950210968.html

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тюмень, происшествия, россия