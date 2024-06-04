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Япония не решила, кто будет представлять страну на конференции по Украине
Япония не решила, кто будет представлять страну на конференции по Украине - РИА Новости, 04.06.2024
Япония не решила, кто будет представлять страну на конференции по Украине
Решение о том, кто будет представлять Японию на "мирной конференции по Украине", которая пройдёт в Швейцарии, еще не принято, сообщил МИД Японии, отвечая на... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T03:54
2024-06-04T03:54
2024-06-04T04:51
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ТОКИО, 4 июн – РИА Новости. Решение о том, кто будет представлять Японию на "мирной конференции по Украине", которая пройдёт в Швейцарии, еще не принято, сообщил МИД Японии, отвечая на запрос РИА Новости. "Наша страна, находясь во взаимодействии с другими странами, прежде всего со Швейцарией и Украиной, намерена предпринимать решительные действия. Касаемо того, кто будет присутствовать от правительства Японии, то на данный момент это не решено", - сообщил МИД. В то же время внешнеполитическое ведомство подтвердило, что "саммит о мире на Украине" - важная конференция для того, чтобы продемонстрировать "поддержку усилиям Украины для осуществления справедливого и постоянного мира".
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в мире, украина, швейцария, япония
В мире, Украина, Швейцария, Япония
Япония не решила, кто будет представлять страну на конференции по Украине
МИД Японии: решение об участии на конференции по Украине еще не принято