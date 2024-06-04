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Япония не решила, кто будет представлять страну на конференции по Украине - РИА Новости, 04.06.2024
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03:54 04.06.2024 (обновлено: 04:51 04.06.2024)
https://ria.ru/20240604/yaponiya-1950304391.html
Япония не решила, кто будет представлять страну на конференции по Украине
Япония не решила, кто будет представлять страну на конференции по Украине - РИА Новости, 04.06.2024
Япония не решила, кто будет представлять страну на конференции по Украине
Решение о том, кто будет представлять Японию на "мирной конференции по Украине", которая пройдёт в Швейцарии, еще не принято, сообщил МИД Японии, отвечая на... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T03:54
2024-06-04T04:51
в мире
украина
швейцария
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ТОКИО, 4 июн – РИА Новости. Решение о том, кто будет представлять Японию на "мирной конференции по Украине", которая пройдёт в Швейцарии, еще не принято, сообщил МИД Японии, отвечая на запрос РИА Новости. "Наша страна, находясь во взаимодействии с другими странами, прежде всего со Швейцарией и Украиной, намерена предпринимать решительные действия. Касаемо того, кто будет присутствовать от правительства Японии, то на данный момент это не решено", - сообщил МИД. В то же время внешнеполитическое ведомство подтвердило, что "саммит о мире на Украине" - важная конференция для того, чтобы продемонстрировать "поддержку усилиям Украины для осуществления справедливого и постоянного мира".
https://ria.ru/20240603/sammit-1950261192.html
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в мире, украина, швейцария, япония
В мире, Украина, Швейцария, Япония
Япония не решила, кто будет представлять страну на конференции по Украине

МИД Японии: решение об участии на конференции по Украине еще не принято

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкФлаг Японии
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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ТОКИО, 4 июн – РИА Новости. Решение о том, кто будет представлять Японию на "мирной конференции по Украине", которая пройдёт в Швейцарии, еще не принято, сообщил МИД Японии, отвечая на запрос РИА Новости.
"Наша страна, находясь во взаимодействии с другими странами, прежде всего со Швейцарией и Украиной, намерена предпринимать решительные действия. Касаемо того, кто будет присутствовать от правительства Японии, то на данный момент это не решено", - сообщил МИД.
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Леонид Слуцкий
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Вчера, 18:45
В то же время внешнеполитическое ведомство подтвердило, что "саммит о мире на Украине" - важная конференция для того, чтобы продемонстрировать "поддержку усилиям Украины для осуществления справедливого и постоянного мира".
 
В миреУкраинаШвейцарияЯпония
 
 
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