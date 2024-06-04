https://ria.ru/20240604/vzryvy-1950534283.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Полтаве
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Полтаве - РИА Новости, 04.06.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Полтаве
Звуки взрывов слышны в Полтаве на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна". РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T23:49
2024-06-04T23:49
2024-06-04T23:49
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Звуки взрывов слышны в Полтаве на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна". "Сообщают о звуках взрывов в Полтаве", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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в мире, россия, полтава, николаевская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Полтава, Николаевская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Полтаве
"Страна": в Полтаве слышны звуки взрывов на фоне воздушной тревоги