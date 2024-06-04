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Байден обвинил Китай во вмешательстве в американские выборы
Байден обвинил Китай во вмешательстве в американские выборы - РИА Новости, 04.06.2024
Байден обвинил Китай во вмешательстве в американские выборы
Американский лидер Джо Байден заявил, что Китай якобы вмешивается в выборы президента США. РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T15:27
2024-06-04T15:27
2024-06-04T15:52
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ВАШИНГТОН, 4 июн - РИА Новости. Американский лидер Джо Байден заявил, что Китай якобы вмешивается в выборы президента США."Есть, есть, есть доказательство того, что вмешательство происходит", - заявил Байден в интервью изданию Time.Подробности он раскрывать не захотел, сославшись на "точку зрения разведки"."Думаю, у Китая есть интерес во вмешательстве. Все плохие парни поддерживают (бывшего президента США Дональда) Трампа. Это не шутка. Подумайте", - заявил Байден.Он назвал китайский народ ксенофобным, отвергнув мысль о растущей экономике страны. "Население там по большей части старше европейского, слишком старое, чтобы работать. И они ксенофобы. Откуда идет то, что они растут? Их экономика на грани. Идея о том, что их экономика растет? Да бросьте", - сказал Байден.В США же, по словам главы государства, он пытается сохранить "свою демократию", обезопасив ее от Трампа.
https://ria.ru/20240604/ukraina-1950426910.html
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сша, джо байден, в мире, выборы президента сша — 2024, китай
США, Джо Байден, В мире, Выборы президента США — 2024, Китай
Байден обвинил Китай во вмешательстве в американские выборы
Байден: есть доказательство того, что Китай вмешивается в американские выборы