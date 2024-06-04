https://ria.ru/20240604/vsu-1950456359.html

При атаке ВСУ в белгородском селе Головчино ранены два человека

При атаке ВСУ в белгородском селе Головчино ранены два человека - РИА Новости, 04.06.2024

При атаке ВСУ в белгородском селе Головчино ранены два человека

Два человека ранены при атаке украинского беспилотника в селе Головчино Грайворонского округа Белгородской области, один из них - замглавы администрации округа, РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T16:47

2024-06-04T16:47

2024-06-04T16:53

специальная военная операция на украине

белгородская область

вооруженные силы украины

россия

происшествия

вячеслав гладков

украина

белгород

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126025_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_fbab71a0cd32a2df801b066c09764402.jpg

БЕЛГОРОД, 4 июн - РИА Новости. Два человека ранены при атаке украинского беспилотника в селе Головчино Грайворонского округа Белгородской области, один из них - замглавы администрации округа, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Вооруженные силы Украины атаковали беспилотником самолетного типа штаб по восстановлению жилья. Этот штаб мы открыли в селе Головчино Грайворонского городского округа для жителей, чьи дома пострадали в результате обстрелов со стороны ВСУ… В результате сброса взрывного устройства на крыльцо здания пострадали двое мирных жителей. Женщину с осколочными ранениями верхних и нижних конечностей бригада скорой помощи доставляет в больницу №2 города Белгорода. Второй пострадавший – Твердун Роман Григорьевич, заместитель главы администрации Грайворонского городского округа, получил осколочное ранение грудной клетки. Попутным транспортом его доставили до Грайворонской ЦРБ", - написал Гладков.Глава области уточнил, что в момент атаки в штабе находились жители, которые пришли проконсультироваться по вопросам оказания помощи, а также сотрудники администрации Грайворонского округа, представители областных министерств и члены правительства.По словам губернатора, в результате двух атак загорелись кабина и цистерна транспортного средства. Пожарные расчеты оперативно ликвидировали очаги возгорания. В здании штаба выбиты окна, повреждены фасад и входная группа. "Оперативные службы работают на месте", - добавил Гладков.Грайворонский городской округ Белгородской области граничит с Сумской и Харьковской областями Украины и регулярно подвергается обстрелам.

https://ria.ru/20240604/bespilotniki-1950434964.html

белгородская область

россия

украина

белгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белгородская область, вооруженные силы украины, россия, происшествия, вячеслав гладков, украина, белгород