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При атаке ВСУ в белгородском селе Головчино ранены два человека - РИА Новости, 04.06.2024
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16:47 04.06.2024 (обновлено: 16:53 04.06.2024)
https://ria.ru/20240604/vsu-1950456359.html
При атаке ВСУ в белгородском селе Головчино ранены два человека
При атаке ВСУ в белгородском селе Головчино ранены два человека - РИА Новости, 04.06.2024
При атаке ВСУ в белгородском селе Головчино ранены два человека
Два человека ранены при атаке украинского беспилотника в селе Головчино Грайворонского округа Белгородской области, один из них - замглавы администрации округа, РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T16:47
2024-06-04T16:53
специальная военная операция на украине
белгородская область
вооруженные силы украины
россия
происшествия
вячеслав гладков
украина
белгород
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БЕЛГОРОД, 4 июн - РИА Новости. Два человека ранены при атаке украинского беспилотника в селе Головчино Грайворонского округа Белгородской области, один из них - замглавы администрации округа, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Вооруженные силы Украины атаковали беспилотником самолетного типа штаб по восстановлению жилья. Этот штаб мы открыли в селе Головчино Грайворонского городского округа для жителей, чьи дома пострадали в результате обстрелов со стороны ВСУ… В результате сброса взрывного устройства на крыльцо здания пострадали двое мирных жителей. Женщину с осколочными ранениями верхних и нижних конечностей бригада скорой помощи доставляет в больницу №2 города Белгорода. Второй пострадавший – Твердун Роман Григорьевич, заместитель главы администрации Грайворонского городского округа, получил осколочное ранение грудной клетки. Попутным транспортом его доставили до Грайворонской ЦРБ", - написал Гладков.Глава области уточнил, что в момент атаки в штабе находились жители, которые пришли проконсультироваться по вопросам оказания помощи, а также сотрудники администрации Грайворонского округа, представители областных министерств и члены правительства.По словам губернатора, в результате двух атак загорелись кабина и цистерна транспортного средства. Пожарные расчеты оперативно ликвидировали очаги возгорания. В здании штаба выбиты окна, повреждены фасад и входная группа. "Оперативные службы работают на месте", - добавил Гладков.Грайворонский городской округ Белгородской области граничит с Сумской и Харьковской областями Украины и регулярно подвергается обстрелам.
https://ria.ru/20240604/bespilotniki-1950434964.html
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белгородская область, вооруженные силы украины, россия, происшествия, вячеслав гладков, украина, белгород
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Россия, Происшествия, Вячеслав Гладков, Украина, Белгород
При атаке ВСУ в белгородском селе Головчино ранены два человека

При атаке ВСУ ранен замглавы администрации Грайворонского округа и еще 1 человек

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 4 июн - РИА Новости. Два человека ранены при атаке украинского беспилотника в селе Головчино Грайворонского округа Белгородской области, один из них - замглавы администрации округа, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Вооруженные силы Украины атаковали беспилотником самолетного типа штаб по восстановлению жилья. Этот штаб мы открыли в селе Головчино Грайворонского городского округа для жителей, чьи дома пострадали в результате обстрелов со стороны ВСУ… В результате сброса взрывного устройства на крыльцо здания пострадали двое мирных жителей. Женщину с осколочными ранениями верхних и нижних конечностей бригада скорой помощи доставляет в больницу №2 города Белгорода. Второй пострадавший – Твердун Роман Григорьевич, заместитель главы администрации Грайворонского городского округа, получил осколочное ранение грудной клетки. Попутным транспортом его доставили до Грайворонской ЦРБ", - написал Гладков.
Глава области уточнил, что в момент атаки в штабе находились жители, которые пришли проконсультироваться по вопросам оказания помощи, а также сотрудники администрации Грайворонского округа, представители областных министерств и члены правительства.
По словам губернатора, в результате двух атак загорелись кабина и цистерна транспортного средства. Пожарные расчеты оперативно ликвидировали очаги возгорания. В здании штаба выбиты окна, повреждены фасад и входная группа. "Оперативные службы работают на месте", - добавил Гладков.
Грайворонский городской округ Белгородской области граничит с Сумской и Харьковской областями Украины и регулярно подвергается обстрелам.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВооруженные силы УкраиныРоссияПроисшествияВячеслав ГладковУкраинаБелгород
 
 
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