При атаке ВСУ в белгородском селе Головчино ранены два человека
При атаке ВСУ ранен замглавы администрации Грайворонского округа и еще 1 человек
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 4 июн - РИА Новости. Два человека ранены при атаке украинского беспилотника в селе Головчино Грайворонского округа Белгородской области, один из них - замглавы администрации округа, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Вооруженные силы Украины атаковали беспилотником самолетного типа штаб по восстановлению жилья. Этот штаб мы открыли в селе Головчино Грайворонского городского округа для жителей, чьи дома пострадали в результате обстрелов со стороны ВСУ… В результате сброса взрывного устройства на крыльцо здания пострадали двое мирных жителей. Женщину с осколочными ранениями верхних и нижних конечностей бригада скорой помощи доставляет в больницу №2 города Белгорода. Второй пострадавший – Твердун Роман Григорьевич, заместитель главы администрации Грайворонского городского округа, получил осколочное ранение грудной клетки. Попутным транспортом его доставили до Грайворонской ЦРБ", - написал Гладков.
Глава области уточнил, что в момент атаки в штабе находились жители, которые пришли проконсультироваться по вопросам оказания помощи, а также сотрудники администрации Грайворонского округа, представители областных министерств и члены правительства.
По словам губернатора, в результате двух атак загорелись кабина и цистерна транспортного средства. Пожарные расчеты оперативно ликвидировали очаги возгорания. В здании штаба выбиты окна, повреждены фасад и входная группа. "Оперативные службы работают на месте", - добавил Гладков.
Грайворонский городской округ Белгородской области граничит с Сумской и Харьковской областями Украины и регулярно подвергается обстрелам.