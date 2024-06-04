Глава Омской области Хоценко встретился с главным раввином России
CC BY 4.0 / Портал Правительства Омской области (cropped) / Губернатор Омской области Виталий Хоценко встретился с главным раввином России Берлом Лазаром
Губернатор Омской области Виталий Хоценко встретился с главным раввином России Берлом Лазаром
ОМСК, 4 июн — РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко провел встречу с находящимся в регионе с рабочим визитом главным раввином России Берлом Лазаром, рассказали в пресс-службе областного правительства.
Стороны обсудили вопросы сотрудничества духовно-нравственного и патриотического воспитания.
© пресс-служба правительства Омской областиГлавный раввин России Берл Лазар на встрече с губернатором Омской области Виталием Хоценко
© пресс-служба правительства Омской области
Главный раввин России Берл Лазар на встрече с губернатором Омской области Виталием Хоценко
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"Для нас важны вопросы сотрудничества в деле духовно-нравственного воспитания и межконфессиональной гармонии. В нашем регионе в мире и согласии проживают более 130 народов. Омская область гордится своим многонациональным народом. Важно развивать и продолжать укреплять традиции и культуру дружбы и согласия. Особенно в молодежной среде", - отметил Виталий Хоценко.
Губернатор Омской области и главный раввин России договорились о дальнейшем сотрудничестве в сфере межконфессиональных отношений.
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