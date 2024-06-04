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Глава Омской области Хоценко встретился с главным раввином России - РИА Новости, 04.06.2024
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Омская область
 
12:48 04.06.2024
https://ria.ru/20240604/vstrecha-1950371627.html
Глава Омской области Хоценко встретился с главным раввином России
Глава Омской области Хоценко встретился с главным раввином России - РИА Новости, 04.06.2024
Глава Омской области Хоценко встретился с главным раввином России
Губернатор Омской области Виталий Хоценко провел встречу с находящимся в регионе с рабочим визитом главным раввином России Берлом Лазаром, рассказали в... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T12:48
2024-06-04T12:48
омская область
омская область
россия
виталий хоценко
берл лазар
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ОМСК, 4 июн — РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко провел встречу с находящимся в регионе с рабочим визитом главным раввином России Берлом Лазаром, рассказали в пресс-службе областного правительства. Стороны обсудили вопросы сотрудничества духовно-нравственного и патриотического воспитания. "Для нас важны вопросы сотрудничества в деле духовно-нравственного воспитания и межконфессиональной гармонии. В нашем регионе в мире и согласии проживают более 130 народов. Омская область гордится своим многонациональным народом. Важно развивать и продолжать укреплять традиции и культуру дружбы и согласия. Особенно в молодежной среде", - отметил Виталий Хоценко. Губернатор Омской области и главный раввин России договорились о дальнейшем сотрудничестве в сфере межконфессиональных отношений.
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омская область, россия, виталий хоценко, берл лазар
Омская область , Омская область, Россия, Виталий Хоценко, Берл Лазар

Глава Омской области Хоценко встретился с главным раввином России

CC BY 4.0 / Портал Правительства Омской области (cropped) / Губернатор Омской области Виталий Хоценко встретился с главным раввином России Берлом Лазаром
Губернатор Омской области Виталий Хоценко встретился с главным раввином России Берлом Лазаром - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
CC BY 4.0 / Портал Правительства Омской области (cropped) /
Губернатор Омской области Виталий Хоценко встретился с главным раввином России Берлом Лазаром
Читать ria.ru в
ОМСК, 4 июн — РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко провел встречу с находящимся в регионе с рабочим визитом главным раввином России Берлом Лазаром, рассказали в пресс-службе областного правительства.
Стороны обсудили вопросы сотрудничества духовно-нравственного и патриотического воспитания.
© пресс-служба правительства Омской областиГлавный раввин России Берл Лазар на встрече с губернатором Омской области Виталием Хоценко
Главный раввин России Берл Лазар на встрече с губернатором Омской области Виталием Хоценко
© пресс-служба правительства Омской области
Главный раввин России Берл Лазар на встрече с губернатором Омской области Виталием Хоценко
«
"Для нас важны вопросы сотрудничества в деле духовно-нравственного воспитания и межконфессиональной гармонии. В нашем регионе в мире и согласии проживают более 130 народов. Омская область гордится своим многонациональным народом. Важно развивать и продолжать укреплять традиции и культуру дружбы и согласия. Особенно в молодежной среде", - отметил Виталий Хоценко.
Губернатор Омской области и главный раввин России договорились о дальнейшем сотрудничестве в сфере межконфессиональных отношений.
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Хоценко и Стас Михайлов встретились с ветеранами СВО в Омске
16 марта, 15:32
 
Омская областьОмская областьРоссияВиталий ХоценкоБерл Лазар
 
 
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