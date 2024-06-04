https://ria.ru/20240604/vstrecha-1950371627.html

Глава Омской области Хоценко встретился с главным раввином России

Глава Омской области Хоценко встретился с главным раввином России - РИА Новости, 04.06.2024

Глава Омской области Хоценко встретился с главным раввином России

Губернатор Омской области Виталий Хоценко провел встречу с находящимся в регионе с рабочим визитом главным раввином России Берлом Лазаром, рассказали в... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T12:48

2024-06-04T12:48

2024-06-04T12:48

омская область

омская область

россия

виталий хоценко

берл лазар

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ОМСК, 4 июн — РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко провел встречу с находящимся в регионе с рабочим визитом главным раввином России Берлом Лазаром, рассказали в пресс-службе областного правительства. Стороны обсудили вопросы сотрудничества духовно-нравственного и патриотического воспитания. "Для нас важны вопросы сотрудничества в деле духовно-нравственного воспитания и межконфессиональной гармонии. В нашем регионе в мире и согласии проживают более 130 народов. Омская область гордится своим многонациональным народом. Важно развивать и продолжать укреплять традиции и культуру дружбы и согласия. Особенно в молодежной среде", - отметил Виталий Хоценко. Губернатор Омской области и главный раввин России договорились о дальнейшем сотрудничестве в сфере межконфессиональных отношений.

https://ria.ru/20240316/vstrecha-1933501459.html

омская область

россия

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Алёна Пава

омская область, россия, виталий хоценко, берл лазар