https://ria.ru/20240604/vodosnabzhenie-1950347302.html

В Москве возобновили горячее водоснабжение в почти шести тысячах зданий

В Москве возобновили горячее водоснабжение в почти шести тысячах зданий - РИА Новости, 04.06.2024

В Москве возобновили горячее водоснабжение в почти шести тысячах зданий

Специалисты столичного комплекса городского хозяйства возобновили горячее водоснабжение в почти 6 тысяч зданий после проведения гидравлических испытаний,... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T11:18

2024-06-04T11:18

2024-06-04T11:18

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комплекс городского хозяйства москвы

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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Специалисты столичного комплекса городского хозяйства возобновили горячее водоснабжение в почти 6 тысяч зданий после проведения гидравлических испытаний, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В настоящее время в городе проводятся масштабные работы по подготовке к новому отопительному сезону. На тепловых сетях организованы гидравлические испытания, во время которых планово отключаем горячее водоснабжение. Сотрудники ПАО "МОЭК" уже завершили работы на 1,1 тысячи магистральных тепловых сетей, подача горячей воды возобновлена в почти 6 тысяч зданий, половина из которых - жилые дома", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что в этом году все работы на тепловых сетях города и связанные с ними ограничения разделены на 568 десятидневных этапов. "В ходе гидравлических испытаний отдельные участки трубопроводов по очереди выводятся из эксплуатации, в них повышается давление, чтобы проверить состояние коммуникаций. Это позволяет выявить возможные ненадежные участки и оперативно их отремонтировать, чтобы обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей в сезон. Все работы будут завершены в установленный срок - до 25 августа", - добавил заммэра. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что во время летних профилактических работ на системе теплоснабжения проводятся перекладка трубопроводов с применением современных технологий, профилактические и капитальные ремонты тепловых станций и центральных тепловых пунктов, обслуживание и ремонты внутридомовых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения.

https://ria.ru/20240520/moskva-1947436199.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, жкх, москва, петр бирюков, моэк, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы