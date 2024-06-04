https://ria.ru/20240604/vengriya-1950386444.html

У Венгрии есть шанс избежать новой войны в Европе, считает Орбан

У Венгрии есть шанс избежать новой войны в Европе, считает Орбан - РИА Новости, 04.06.2024

У Венгрии есть шанс избежать новой войны в Европе, считает Орбан

Венгрия имеет шансы избежать участия в новой европейской войне, к которой готовятся НАТО и руководство Евросоюза, чего не удалось в 1914 году, заявил венгерский РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T13:36

2024-06-04T13:36

2024-06-04T13:36

в мире

венгрия

виктор орбан

евросоюз

нато

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БУДАПЕШТ, 4 июн - РИА Новости. Венгрия имеет шансы избежать участия в новой европейской войне, к которой готовятся НАТО и руководство Евросоюза, чего не удалось в 1914 году, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. В Венгрии с 2010 года 4 июня отмечается День венгерского национального единства в годовщину заключения Трианонского договора 1920 года, в соответствии с которым по итогам Первой мировой войны Венгрия лишилась более 70% территорий, 3 миллиона этнических венгров оказались за границей. "Центральной Европе сейчас грозит та же опасность, что и 110 лет назад. Новый имперский интерес хочет вовлечь нас в войну. Снова есть подстрекатели к войне, служащие интересам империи, ложные пророки и иностранные агенты... Сегодня нам надо взяться за то, чтобы довести до конца то, что не удалось Иштвану Тисе (премьер-министр Венгрии в 1913-1917 гг. - ред.). Мы должны воспрепятстовать участию Венгрии в новой европейской войне", - сказал Орбан в поселении Гест на границе с Румынией, выступление транслировал телеканал М1. По его словам, такая возможность у Венгрии будет, если на выборах в Европарламент граждане проголосуют за сторонников мира и суверенитета. Орбан ранее заявил, что Европа несётся к войне, как поезд "с безумным машинистом", необходимо этому помешать. По его словам, провоенные политики Европы, словно наркозависимые, хотят победить Россию, как пытались дважды в ХХ веке, но не понимают реальности. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что граждане ЕС на выборах в Европарламент могут нажать стоп-кран в поезде, который неудержимо мчится к третьей мировой войне. Орбан ранее заявил, что нынешние процессы через годы могут быть названы прелюдией к третьей мировой войне или даже ее эпизодом, если не остановить "военный психоз Брюсселя". Он отмечал, что заявления западных политиков и СМИ свидетельствуют о подготовке Европы к началу войны с Россией. По его словам, рабочие группы НАТО в Брюсселе пытаются определить, как альянс может принять участие в конфликте на Украине. Будапешт при этом думает над тем, как Венгрии, будучи членом НАТО, не участвовать в акциях альянса за пределами его территории, подчеркивал он.

https://ria.ru/20240529/ukraina-1948962543.html

https://ria.ru/20240527/voyna-1948457320.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, венгрия, виктор орбан, евросоюз, нато