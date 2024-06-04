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Австрия выступила за лишение Венгрии права голоса в ЕС - РИА Новости, 04.06.2024
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12:31 04.06.2024
https://ria.ru/20240604/vengriya-1950367017.html
Австрия выступила за лишение Венгрии права голоса в ЕС
Австрия выступила за лишение Венгрии права голоса в ЕС - РИА Новости, 04.06.2024
Австрия выступила за лишение Венгрии права голоса в ЕС
Власти Австрии поддержали предложение Бельгии лишить Венгрию права голоса в рамках ЕС за отказ оказывать помощь Киеву, сообщил представитель австрийского МИД. РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T12:31
2024-06-04T12:31
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МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Власти Австрии поддержали предложение Бельгии лишить Венгрию права голоса в рамках ЕС за отказ оказывать помощь Киеву, сообщил представитель австрийского МИД. Ранее о том, что Евросоюзу стоит рассмотреть такую возможность, заявила министр иностранных дел председательствующей в ЕС Бельгии Аджа Лябиб. "Мы ожидаем, что все 27 членов ЕС будут полностью придерживаться принципов, на которых основан Евросоюз... Это особенно верно для будущего председательства в ЕС. Учитывая это, мы поддерживаем строгое дальнейшее соблюдение процедуры по седьмой статье применительно к Венгрии", - сказал он газете Politico. Венгрия сменит Бельгию на посту временного председателя Совета ЕС 1 июля. Ее полномочия в этом качестве продлятся 6 месяцев - до конца 2024 года. Ранее СМИ сообщили, что ряд стран ЕС "в качестве наказания" Венгрии за ее сопротивление оказанию помощи Киеву планируют не допустить её представителей к высоким министерским постам в Еврокомиссии. В нынешнем составе ЕК представитель Венгрии Оливер Вархели занимает пост комиссара по вопросам соседства и расширения. Европарламент ранее принял резолюцию по ситуации с соблюдением принципа верховенства законов ЕС в Венгрии, в которой оспорил право Венгрии на председательство в Совете Евросоюза во второй половине 2024 года из-за якобы нарушения этого принципа и несоблюдения европейских ценностей. Как передавало агентство Блумберг, Венгрия блокирует достижение странами ЕС договоренности, которая позволит начать переговоры о вступлении Украины в блок, а издание Politico со ссылкой на чиновников сообщало, что страны Евросоюза опасаются того, что Венгрия может заблокировать использование доходов, полученных от замороженных активов РФ, которые должны быть направлены на поддержку Украины через Европейский фонд мира (EPF).
https://ria.ru/20240603/es-1950164521.html
https://ria.ru/20240602/siyyarto-1950064216.html
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в мире, венгрия, австрия, бельгия, евросоюз
В мире, Венгрия, Австрия, Бельгия, Евросоюз
Австрия выступила за лишение Венгрии права голоса в ЕС

МИД Австрии поддержал идею Бельгии лишить Венгрию права голоса в Евросоюзе

CC BY 2.5 / Gryffindor / Здание Министерства иностранных дел Австрии в Вене
Здание Министерства иностранных дел Австрии в Вене - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
CC BY 2.5 / Gryffindor /
Здание Министерства иностранных дел Австрии в Вене. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Власти Австрии поддержали предложение Бельгии лишить Венгрию права голоса в рамках ЕС за отказ оказывать помощь Киеву, сообщил представитель австрийского МИД.
Ранее о том, что Евросоюзу стоит рассмотреть такую возможность, заявила министр иностранных дел председательствующей в ЕС Бельгии Аджа Лябиб.
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"Мы ожидаем, что все 27 членов ЕС будут полностью придерживаться принципов, на которых основан Евросоюз... Это особенно верно для будущего председательства в ЕС. Учитывая это, мы поддерживаем строгое дальнейшее соблюдение процедуры по седьмой статье применительно к Венгрии", - сказал он газете Politico.

Согласно седьмой статье Договора о Европейском Союзе, если страна "регулярно и серьезным образом нарушает принципы" ЕС, то она может быть временно лишена права голоса.

Венгрия сменит Бельгию на посту временного председателя Совета ЕС 1 июля. Ее полномочия в этом качестве продлятся 6 месяцев - до конца 2024 года.
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Ранее СМИ сообщили, что ряд стран ЕС "в качестве наказания" Венгрии за ее сопротивление оказанию помощи Киеву планируют не допустить её представителей к высоким министерским постам в Еврокомиссии. В нынешнем составе ЕК представитель Венгрии Оливер Вархели занимает пост комиссара по вопросам соседства и расширения.
Европарламент ранее принял резолюцию по ситуации с соблюдением принципа верховенства законов ЕС в Венгрии, в которой оспорил право Венгрии на председательство в Совете Евросоюза во второй половине 2024 года из-за якобы нарушения этого принципа и несоблюдения европейских ценностей.
Как передавало агентство Блумберг, Венгрия блокирует достижение странами ЕС договоренности, которая позволит начать переговоры о вступлении Украины в блок, а издание Politico со ссылкой на чиновников сообщало, что страны Евросоюза опасаются того, что Венгрия может заблокировать использование доходов, полученных от замороженных активов РФ, которые должны быть направлены на поддержку Украины через Европейский фонд мира (EPF).
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