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Львова-Белова заявила о снижении усыновления детей из России иностранцами - РИА Новости, 04.06.2024
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01:17 04.06.2024 (обновлено: 01:32 04.06.2024)
https://ria.ru/20240604/usynovlenie-1950299234.html
Львова-Белова заявила о снижении усыновления детей из России иностранцами
Львова-Белова заявила о снижении усыновления детей из России иностранцами - РИА Новости, 04.06.2024
Львова-Белова заявила о снижении усыновления детей из России иностранцами
Уполномоченный при президенте РФ Мария Львова-Белова сообщила в своем ежегодном докладе о тенденции уменьшения иностранного усыновления российских детей в 2023... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T01:17
2024-06-04T01:32
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ Мария Львова-Белова сообщила в своем ежегодном докладе о тенденции уменьшения иностранного усыновления российских детей в 2023 году и отметила, что складывающаяся международная обстановка может привести к полному прекращению усыновления детей из России иностранцами в ближайшем будущем. В документе уполномоченный отмечает, что доля иностранного усыновления в РФ относительно отечественного усыновления весьма незначительна и продолжает снижаться. По данным федерального статистического наблюдения по форме № 103-РИК, которые привела детский омбудсмен в документе, в 2023 году иностранными гражданами усыновлено лишь 0,27% детей (6) от общей численности несовершеннолетних, переданных на усыновление (2 243). "В отчётном году вновь наблюдается тенденция уменьшения иностранного усыновления. Снижение составляет более чем 89% по сравнению с 2022 г. (6 детей в 2023 году, 57 детей в 2022 году)", - следует из доклада. Среди стран, в которые усыновляются российские дети, по данным Львовой-Беловой, только европейские государства. "В 2023 году российских детей усыновляли граждане Италии (5 детей) и Франции (1 ребёнок)", - привела Львова-Белова. Она напомнила, что с этими странами у РФ заключены договоры о сотрудничестве в области усыновления (удочерения) детей. В отчетном году российских детей не усыновляли граждане Испании и Израиля, с которыми у РФ тоже заключены подобные договоры. "Как представляется, складывающаяся международная обстановка и обусловленные ею существенные изменения в двухсторонних отношениях с западными странами в конечном итоге приведут к полному прекращению иностранного усыновления российских детей в ближайшем обозримом будущем", - поделилась Львова-Белова.
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россия, италия, франция, мария львова-белова, общество
Россия, Италия, Франция, Мария Львова-Белова, Общество
Львова-Белова заявила о снижении усыновления детей из России иностранцами

Львова-Белова допустила, что иностранцы не смогут усыновлять детей из России

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкУполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова
Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ Мария Львова-Белова сообщила в своем ежегодном докладе о тенденции уменьшения иностранного усыновления российских детей в 2023 году и отметила, что складывающаяся международная обстановка может привести к полному прекращению усыновления детей из России иностранцами в ближайшем будущем.
В документе уполномоченный отмечает, что доля иностранного усыновления в РФ относительно отечественного усыновления весьма незначительна и продолжает снижаться. По данным федерального статистического наблюдения по форме № 103-РИК, которые привела детский омбудсмен в документе, в 2023 году иностранными гражданами усыновлено лишь 0,27% детей (6) от общей численности несовершеннолетних, переданных на усыновление (2 243).
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"В отчётном году вновь наблюдается тенденция уменьшения иностранного усыновления. Снижение составляет более чем 89% по сравнению с 2022 г. (6 детей в 2023 году, 57 детей в 2022 году)", - следует из доклада.
Среди стран, в которые усыновляются российские дети, по данным Львовой-Беловой, только европейские государства. "В 2023 году российских детей усыновляли граждане Италии (5 детей) и Франции (1 ребёнок)", - привела Львова-Белова.
Она напомнила, что с этими странами у РФ заключены договоры о сотрудничестве в области усыновления (удочерения) детей. В отчетном году российских детей не усыновляли граждане Испании и Израиля, с которыми у РФ тоже заключены подобные договоры.
"Как представляется, складывающаяся международная обстановка и обусловленные ею существенные изменения в двухсторонних отношениях с западными странами в конечном итоге приведут к полному прекращению иностранного усыновления российских детей в ближайшем обозримом будущем", - поделилась Львова-Белова.
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