https://ria.ru/20240604/urozhay-1950503290.html

Путин: в России из-за заморозков погибло около одного процента урожая

Путин: в России из-за заморозков погибло около одного процента урожая - РИА Новости, 04.06.2024

Путин: в России из-за заморозков погибло около одного процента урожая

В 21 регионе РФ прошли заморозки, погибло порядка 1,2% урожая, сказал президент России Владимир Путин. РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T19:41

2024-06-04T19:41

2024-06-04T19:54

россия

владимир путин

экономика

правительство рф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости. В 21 регионе РФ прошли заморозки, погибло порядка 1,2% урожая, сказал президент России Владимир Путин."У нас в 21 регионе России, к сожалению, прошли заморозки и погибло где-то чуть больше 1% урожая, это примерно 1,2%", - заявил Путин на совещании с членами правительства в режиме ВКС.

https://ria.ru/20240603/chs-1950174894.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

россия, владимир путин, экономика, правительство рф