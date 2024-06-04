https://ria.ru/20240604/urozhay-1950503290.html
Путин: в России из-за заморозков погибло около одного процента урожая
Путин: в России из-за заморозков погибло около одного процента урожая - РИА Новости, 04.06.2024
Путин: в России из-за заморозков погибло около одного процента урожая
В 21 регионе РФ прошли заморозки, погибло порядка 1,2% урожая, сказал президент России Владимир Путин. РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T19:41
2024-06-04T19:41
2024-06-04T19:54
россия
владимир путин
экономика
правительство рф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости. В 21 регионе РФ прошли заморозки, погибло порядка 1,2% урожая, сказал президент России Владимир Путин."У нас в 21 регионе России, к сожалению, прошли заморозки и погибло где-то чуть больше 1% урожая, это примерно 1,2%", - заявил Путин на совещании с членами правительства в режиме ВКС.
https://ria.ru/20240603/chs-1950174894.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, экономика, правительство рф
Россия, Владимир Путин, Экономика, Правительство РФ
Путин: в России из-за заморозков погибло около одного процента урожая
Путин: в 21 регионе прошли заморозки, погибло больше одного процента урожая