Володин рассказал, что помогло бы завершить конфликт на Украине
Володин: прекращение поставок оружия Украине помогло бы завершить конфликт
© AP Photo / Alastair GrantОбучение украинских военных
© AP Photo / Alastair Grant
Обучение украинских военных. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Остановка передачи западного оружия киевскому режиму приведет к прекращению боевых действий на Украине, заявил спикер ГД Вячеслав Володин в Telegram.
«
"Самый эффективный и быстрый способ завершить конфликт на Украине — перестать поставлять оружие киевским нацистам", — отметил он.
Как указал спикер ГД, все больше стран убеждаются, что политика США и ЕС основана на лицемерии и двойных стандартах. Он отметил, что, с одной стороны, Вашингтон и Брюссель пытаются заставить другие государства принять участие в конференции в Швейцарии и при этом врут, что они стремятся к мирному завершению боевых действий. Но с другой стороны, они разрешили ВСУ бить западным оружием по территории России, тем самым разжигая конфликт.
Политик назвал "ангажированной сходкой" готовящуюся конференцию по Украине в Швейцарии
«
"На этой встрече как минимум будет один умственный инвалид — Зеленский. А также те, кто поехал на встречу с Зеленским, который сегодня никто: его полномочия как главы Украины закончились", — написал Володин.
При этом, по мнению спикера ГД, любые попытки навязать России какие-либо решения обречены на провал.
Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, Россия на ней присутствовать не будет.