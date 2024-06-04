https://ria.ru/20240604/ukraina-1950314422.html

Володин рассказал, что помогло бы завершить конфликт на Украине

Володин рассказал, что помогло бы завершить конфликт на Украине - РИА Новости, 04.06.2024

Володин рассказал, что помогло бы завершить конфликт на Украине

Остановка передачи западного оружия киевскому режиму приведет к прекращению боевых действий на Украине, заявил спикер ГД Вячеслав Володин в Telegram. РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T08:05

2024-06-04T08:05

2024-06-04T11:22

украина

швейцария

вячеслав володин

в мире

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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Остановка передачи западного оружия киевскому режиму приведет к прекращению боевых действий на Украине, заявил спикер ГД Вячеслав Володин в Telegram."Самый эффективный и быстрый способ завершить конфликт на Украине — перестать поставлять оружие киевским нацистам", — отметил он.Как указал спикер ГД, все больше стран убеждаются, что политика США и ЕС основана на лицемерии и двойных стандартах. Он отметил, что, с одной стороны, Вашингтон и Брюссель пытаются заставить другие государства принять участие в конференции в Швейцарии и при этом врут, что они стремятся к мирному завершению боевых действий. Но с другой стороны, они разрешили ВСУ бить западным оружием по территории России, тем самым разжигая конфликт.Политик назвал "ангажированной сходкой" готовящуюся конференцию по Украине в Швейцарии"На этой встрече как минимум будет один умственный инвалид — Зеленский. А также те, кто поехал на встречу с Зеленским, который сегодня никто: его полномочия как главы Украины закончились", — написал Володин.При этом, по мнению спикера ГД, любые попытки навязать России какие-либо решения обречены на провал.Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, Россия на ней присутствовать не будет.

https://ria.ru/20240604/peregovory-1950315015.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, швейцария, вячеслав володин, в мире