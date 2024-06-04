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Володин рассказал, что помогло бы завершить конфликт на Украине - РИА Новости, 04.06.2024
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08:05 04.06.2024 (обновлено: 11:22 04.06.2024)
https://ria.ru/20240604/ukraina-1950314422.html
Володин рассказал, что помогло бы завершить конфликт на Украине
Володин рассказал, что помогло бы завершить конфликт на Украине - РИА Новости, 04.06.2024
Володин рассказал, что помогло бы завершить конфликт на Украине
Остановка передачи западного оружия киевскому режиму приведет к прекращению боевых действий на Украине, заявил спикер ГД Вячеслав Володин в Telegram. РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T08:05
2024-06-04T11:22
украина
швейцария
вячеслав володин
в мире
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Остановка передачи западного оружия киевскому режиму приведет к прекращению боевых действий на Украине, заявил спикер ГД Вячеслав Володин в Telegram."Самый эффективный и быстрый способ завершить конфликт на Украине — перестать поставлять оружие киевским нацистам", — отметил он.Как указал спикер ГД, все больше стран убеждаются, что политика США и ЕС основана на лицемерии и двойных стандартах. Он отметил, что, с одной стороны, Вашингтон и Брюссель пытаются заставить другие государства принять участие в конференции в Швейцарии и при этом врут, что они стремятся к мирному завершению боевых действий. Но с другой стороны, они разрешили ВСУ бить западным оружием по территории России, тем самым разжигая конфликт.Политик назвал "ангажированной сходкой" готовящуюся конференцию по Украине в Швейцарии&quot;На этой встрече как минимум будет один умственный инвалид — Зеленский. А также те, кто поехал на встречу с Зеленским, который сегодня никто: его полномочия как главы Украины закончились&quot;, — написал Володин.При этом, по мнению спикера ГД, любые попытки навязать России какие-либо решения обречены на провал.Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, Россия на ней присутствовать не будет.
https://ria.ru/20240604/peregovory-1950315015.html
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украина, швейцария, вячеслав володин, в мире
Украина, Швейцария, Вячеслав Володин, В мире
Володин рассказал, что помогло бы завершить конфликт на Украине

Володин: прекращение поставок оружия Украине помогло бы завершить конфликт

© AP Photo / Alastair GrantОбучение украинских военных
Обучение украинских военных - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© AP Photo / Alastair Grant
Обучение украинских военных. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Остановка передачи западного оружия киевскому режиму приведет к прекращению боевых действий на Украине, заявил спикер ГД Вячеслав Володин в Telegram.
«
"Самый эффективный и быстрый способ завершить конфликт на Украине — перестать поставлять оружие киевским нацистам", — отметил он.
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Как указал спикер ГД, все больше стран убеждаются, что политика США и ЕС основана на лицемерии и двойных стандартах. Он отметил, что, с одной стороны, Вашингтон и Брюссель пытаются заставить другие государства принять участие в конференции в Швейцарии и при этом врут, что они стремятся к мирному завершению боевых действий. Но с другой стороны, они разрешили ВСУ бить западным оружием по территории России, тем самым разжигая конфликт.
Политик назвал "ангажированной сходкой" готовящуюся конференцию по Украине в Швейцарии
«

"На этой встрече как минимум будет один умственный инвалид — Зеленский. А также те, кто поехал на встречу с Зеленским, который сегодня никто: его полномочия как главы Украины закончились", — написал Володин.

При этом, по мнению спикера ГД, любые попытки навязать России какие-либо решения обречены на провал.
Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, Россия на ней присутствовать не будет.
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