Столтенберг ожидает продолжения поддержки Украины со стороны США
Столтенберг: США продолжат поддерживать Украину независимо от исхода выборов
© AP Photo / Olivier MatthysГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
© AP Photo / Olivier Matthys
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью телеканалу Sky News заявил, что ожидает продолжения поддержки Украины со стороны США независимо от исхода ноябрьских президентских выборов.
"Я абсолютно уверен, что и европейские союзники, и США продолжат поддерживать Украину, поскольку эта поддержка соответствует нашим интересам в сфере безопасности. Я ожидаю, что США продолжат это делать независимо от исхода выборов (президента США в ноябре - ред.)", - заявил Столтенберг.
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Экс-президент США Дональд Трамп ранее неоднократно заявлял, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между РФ и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, отмечал, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.
Ранее Владимир Зеленский в интервью газете Guardian заявлял, что опасается, что Трамп договорится о завершении войны за счёт Украины, тем самым, покажет слабость США, поэтому, как он утверждает, в таком случае, Трамп будет "президентом-лузером".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Выборы президента США назначены на 5 ноября. Главным соперником Трампа выступит действующий глава государства Джо Байден.