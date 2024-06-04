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Столтенберг ожидает продолжения поддержки Украины со стороны США - РИА Новости, 04.06.2024
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03:37 04.06.2024
https://ria.ru/20240604/ukraina-1950303955.html
Столтенберг ожидает продолжения поддержки Украины со стороны США
Столтенберг ожидает продолжения поддержки Украины со стороны США - РИА Новости, 04.06.2024
Столтенберг ожидает продолжения поддержки Украины со стороны США
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью телеканалу Sky News заявил, что ожидает продолжения поддержки Украины со стороны США независимо от исхода РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T03:37
2024-06-04T03:37
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью телеканалу Sky News заявил, что ожидает продолжения поддержки Украины со стороны США независимо от исхода ноябрьских президентских выборов. "Я абсолютно уверен, что и европейские союзники, и США продолжат поддерживать Украину, поскольку эта поддержка соответствует нашим интересам в сфере безопасности. Я ожидаю, что США продолжат это делать независимо от исхода выборов (президента США в ноябре - ред.)", - заявил Столтенберг. Экс-президент США Дональд Трамп ранее неоднократно заявлял, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между РФ и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, отмечал, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Ранее Владимир Зеленский в интервью газете Guardian заявлял, что опасается, что Трамп договорится о завершении войны за счёт Украины, тем самым, покажет слабость США, поэтому, как он утверждает, в таком случае, Трамп будет "президентом-лузером". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Выборы президента США назначены на 5 ноября. Главным соперником Трампа выступит действующий глава государства Джо Байден.
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в мире, сша, украина, россия, дональд трамп, йенс столтенберг, дмитрий песков, нато
В мире, США, Украина, Россия, Дональд Трамп, Йенс Столтенберг, Дмитрий Песков, НАТО
Столтенберг ожидает продолжения поддержки Украины со стороны США

Столтенберг: США продолжат поддерживать Украину независимо от исхода выборов

© AP Photo / Olivier MatthysГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© AP Photo / Olivier Matthys
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью телеканалу Sky News заявил, что ожидает продолжения поддержки Украины со стороны США независимо от исхода ноябрьских президентских выборов.
"Я абсолютно уверен, что и европейские союзники, и США продолжат поддерживать Украину, поскольку эта поддержка соответствует нашим интересам в сфере безопасности. Я ожидаю, что США продолжат это делать независимо от исхода выборов (президента США в ноябре - ред.)", - заявил Столтенберг.
Изображение сгенерировано ИИ
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31 мая, 08:00
Экс-президент США Дональд Трамп ранее неоднократно заявлял, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между РФ и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, отмечал, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.
Ранее Владимир Зеленский в интервью газете Guardian заявлял, что опасается, что Трамп договорится о завершении войны за счёт Украины, тем самым, покажет слабость США, поэтому, как он утверждает, в таком случае, Трамп будет "президентом-лузером".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Выборы президента США назначены на 5 ноября. Главным соперником Трампа выступит действующий глава государства Джо Байден.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
Запад верен себе: предать Украину — это вовремя предвидеть победу России
28 мая, 08:00
 
В миреСШАУкраинаРоссияДональд ТрампЙенс СтолтенбергДмитрий ПесковНАТО
 
 
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