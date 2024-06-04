https://ria.ru/20240604/ukraina-1950303955.html

Столтенберг ожидает продолжения поддержки Украины со стороны США

Столтенберг ожидает продолжения поддержки Украины со стороны США - РИА Новости, 04.06.2024

Столтенберг ожидает продолжения поддержки Украины со стороны США

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью телеканалу Sky News заявил, что ожидает продолжения поддержки Украины со стороны США независимо от исхода РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T03:37

2024-06-04T03:37

2024-06-04T03:37

в мире

сша

украина

россия

дональд трамп

йенс столтенберг

дмитрий песков

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831951372_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9d61e3d0ae16362acd6c2b2fcba0af43.jpg

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью телеканалу Sky News заявил, что ожидает продолжения поддержки Украины со стороны США независимо от исхода ноябрьских президентских выборов. "Я абсолютно уверен, что и европейские союзники, и США продолжат поддерживать Украину, поскольку эта поддержка соответствует нашим интересам в сфере безопасности. Я ожидаю, что США продолжат это делать независимо от исхода выборов (президента США в ноябре - ред.)", - заявил Столтенберг. Экс-президент США Дональд Трамп ранее неоднократно заявлял, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между РФ и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, отмечал, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Ранее Владимир Зеленский в интервью газете Guardian заявлял, что опасается, что Трамп договорится о завершении войны за счёт Украины, тем самым, покажет слабость США, поэтому, как он утверждает, в таком случае, Трамп будет "президентом-лузером". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Выборы президента США назначены на 5 ноября. Главным соперником Трампа выступит действующий глава государства Джо Байден.

https://ria.ru/20240531/formula-1949558009.html

https://ria.ru/20240528/zapad-1948723236.html

сша

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, украина, россия, дональд трамп, йенс столтенберг, дмитрий песков, нато