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Участник десанта в Нормандии умер в возрасте ста лет
Участник десанта в Нормандии умер в возрасте ста лет - РИА Новости, 04.06.2024
Участник десанта в Нормандии умер в возрасте ста лет
Канадский ветеран Второй мировой войны Уильям Кэмерон скончался в возрасте 100 лет за день до своего возвращения в Нормандию, участником десанта на пляжи... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T21:46
2024-06-04T21:46
2024-06-04T22:10
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Канадский ветеран Второй мировой войны Уильям Кэмерон скончался в возрасте 100 лет за день до своего возвращения в Нормандию, участником десанта на пляжи которой он был 6 июня 1944 года. "Уильям Кэмерон должен был присоединиться к нашей делегации, отправляющейся во Францию на 80-ю годовщину высадки в Нормандии. Мы будем помнить его службу и его историю", - сообщила канадский министр по делам ветеранов Жинетт Петипа Тейлор в социальной сети Х. Агентство Франс Пресс сообщает, что канадская делегация во вторник уже прибыла во Францию, где 6 июня к ней присоединится премьер-министр Джастин Трюдо. В воскресенье они вернутся в Канаду. Высадка в Нормандии сил США, Великобритании и Канады состоялась 6 июня 1944 года. В операции со стороны союзников участвовали 156 тысяч человек, общие потери составили около 10 тысяч человек, в том число более 380 погибших канадских солдат.
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в мире, нормандия, франция, канада, джастин трюдо
В мире, Нормандия, Франция, Канада, Джастин Трюдо
Участник десанта в Нормандии умер в возрасте ста лет
В возрасте ста лет умер Уильям Кэмерон, участвовавший в высадке в Нормандии