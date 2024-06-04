Рейтинг@Mail.ru
Участник десанта в Нормандии умер в возрасте ста лет - РИА Новости, 04.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:46 04.06.2024 (обновлено: 22:10 04.06.2024)
https://ria.ru/20240604/uchastnik-1950521007.html
Участник десанта в Нормандии умер в возрасте ста лет
Участник десанта в Нормандии умер в возрасте ста лет - РИА Новости, 04.06.2024
Участник десанта в Нормандии умер в возрасте ста лет
Канадский ветеран Второй мировой войны Уильям Кэмерон скончался в возрасте 100 лет за день до своего возвращения в Нормандию, участником десанта на пляжи... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T21:46
2024-06-04T22:10
в мире
нормандия
франция
канада
джастин трюдо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1b/1912106238_0:458:2614:1928_1920x0_80_0_0_8c76567d38f855741acd45482def8ce1.jpg
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Канадский ветеран Второй мировой войны Уильям Кэмерон скончался в возрасте 100 лет за день до своего возвращения в Нормандию, участником десанта на пляжи которой он был 6 июня 1944 года. "Уильям Кэмерон должен был присоединиться к нашей делегации, отправляющейся во Францию на 80-ю годовщину высадки в Нормандии. Мы будем помнить его службу и его историю", - сообщила канадский министр по делам ветеранов Жинетт Петипа Тейлор в социальной сети Х. Агентство Франс Пресс сообщает, что канадская делегация во вторник уже прибыла во Францию, где 6 июня к ней присоединится премьер-министр Джастин Трюдо. В воскресенье они вернутся в Канаду. Высадка в Нормандии сил США, Великобритании и Канады состоялась 6 июня 1944 года. В операции со стороны союзников участвовали 156 тысяч человек, общие потери составили около 10 тысяч человек, в том число более 380 погибших канадских солдат.
нормандия
франция
канада
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1b/1912106238_0:44:2614:2005_1920x0_80_0_0_8298feb6d6b8381c6791a2e2349589d1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нормандия, франция, канада, джастин трюдо
В мире, Нормандия, Франция, Канада, Джастин Трюдо
Участник десанта в Нормандии умер в возрасте ста лет

В возрасте ста лет умер Уильям Кэмерон, участвовавший в высадке в Нормандии

© AP PhotoОперация "Оверлорд", вторжение союзных войск на побережье Нормандии, Франция, июнь 1944 года
Операция Оверлорд, вторжение союзных войск на побережье Нормандии, Франция, июнь 1944 года - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© AP Photo
Операция "Оверлорд", вторжение союзных войск на побережье Нормандии, Франция, июнь 1944 года. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Канадский ветеран Второй мировой войны Уильям Кэмерон скончался в возрасте 100 лет за день до своего возвращения в Нормандию, участником десанта на пляжи которой он был 6 июня 1944 года.
«
"Уильям Кэмерон должен был присоединиться к нашей делегации, отправляющейся во Францию на 80-ю годовщину высадки в Нормандии. Мы будем помнить его службу и его историю", - сообщила канадский министр по делам ветеранов Жинетт Петипа Тейлор в социальной сети Х.
Агентство Франс Пресс сообщает, что канадская делегация во вторник уже прибыла во Францию, где 6 июня к ней присоединится премьер-министр Джастин Трюдо. В воскресенье они вернутся в Канаду.
Высадка в Нормандии сил США, Великобритании и Канады состоялась 6 июня 1944 года. В операции со стороны союзников участвовали 156 тысяч человек, общие потери составили около 10 тысяч человек, в том число более 380 погибших канадских солдат.
 
В миреНормандияФранцияКанадаДжастин Трюдо
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала