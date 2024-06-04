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Участник десанта в Нормандии умер в возрасте ста лет

Участник десанта в Нормандии умер в возрасте ста лет - РИА Новости, 04.06.2024

Участник десанта в Нормандии умер в возрасте ста лет

Канадский ветеран Второй мировой войны Уильям Кэмерон скончался в возрасте 100 лет за день до своего возвращения в Нормандию, участником десанта на пляжи... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T21:46

2024-06-04T21:46

2024-06-04T22:10

в мире

нормандия

франция

канада

джастин трюдо

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Канадский ветеран Второй мировой войны Уильям Кэмерон скончался в возрасте 100 лет за день до своего возвращения в Нормандию, участником десанта на пляжи которой он был 6 июня 1944 года. "Уильям Кэмерон должен был присоединиться к нашей делегации, отправляющейся во Францию на 80-ю годовщину высадки в Нормандии. Мы будем помнить его службу и его историю", - сообщила канадский министр по делам ветеранов Жинетт Петипа Тейлор в социальной сети Х. Агентство Франс Пресс сообщает, что канадская делегация во вторник уже прибыла во Францию, где 6 июня к ней присоединится премьер-министр Джастин Трюдо. В воскресенье они вернутся в Канаду. Высадка в Нормандии сил США, Великобритании и Канады состоялась 6 июня 1944 года. В операции со стороны союзников участвовали 156 тысяч человек, общие потери составили около 10 тысяч человек, в том число более 380 погибших канадских солдат.

нормандия

франция

канада

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в мире, нормандия, франция, канада, джастин трюдо