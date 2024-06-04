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Соцсеть Х разрешила публиковать контент для взрослых, пишут СМИ
Соцсеть Х разрешила публиковать контент для взрослых, пишут СМИ - РИА Новости, 04.06.2024
Соцсеть Х разрешила публиковать контент для взрослых, пишут СМИ
Социальная сеть Х обновила правила пользования платформой, в результате чего у пользователей появилась возможность размещать у себя на страницах контент для... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T02:50
2024-06-04T02:50
2024-06-04T02:53
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Социальная сеть Х обновила правила пользования платформой, в результате чего у пользователей появилась возможность размещать у себя на страницах контент для взрослых, в том числе порно, сообщает портал TechCrunch. "Соцсеть X добавила в свои правила пункты, официально позволяющие пользователям публиковать на платформе контент для взрослых", - говорится в сообщении. Как отмечается, контент, содержащий материалы для взрослых, в том числе порно, может публиковаться на платформе только по обоюдному согласию и должен помечаться как "носящий деликатный характер". Подчёркивается, что новые правила распространяются и на материалы, созданные с помощью искусственного интеллекта. Согласно порталу, социальная сеть не позволит пользователям младше 18 лет или тем, кто не указал дату своего рождения в своем профиле, видеть такие публикации.
https://ria.ru/20240415/musk-1940277980.html
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технологии, в мире
Соцсеть Х разрешила публиковать контент для взрослых, пишут СМИ
TechCrunch: соцсеть Х разрешила пользователям публиковать контент для взрослых
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости.
Социальная сеть Х обновила правила пользования платформой, в результате чего у пользователей появилась возможность размещать у себя на страницах контент для взрослых, в том числе порно, сообщает портал TechCrunch
.
"Соцсеть X добавила в свои правила пункты, официально позволяющие пользователям публиковать на платформе контент для взрослых", - говорится в сообщении.
Как отмечается, контент, содержащий материалы для взрослых, в том числе порно, может публиковаться на платформе только по обоюдному согласию и должен помечаться как "носящий деликатный характер". Подчёркивается, что новые правила распространяются и на материалы, созданные с помощью искусственного интеллекта.
Согласно порталу, социальная сеть не позволит пользователям младше 18 лет или тем, кто не указал дату своего рождения в своем профиле, видеть такие публикации.