https://ria.ru/20240604/tvitter-1950301645.html

Соцсеть Х разрешила публиковать контент для взрослых, пишут СМИ

Соцсеть Х разрешила публиковать контент для взрослых, пишут СМИ - РИА Новости, 04.06.2024

Соцсеть Х разрешила публиковать контент для взрослых, пишут СМИ

Социальная сеть Х обновила правила пользования платформой, в результате чего у пользователей появилась возможность размещать у себя на страницах контент для... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T02:50

2024-06-04T02:50

2024-06-04T02:53

технологии

в мире

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Социальная сеть Х обновила правила пользования платформой, в результате чего у пользователей появилась возможность размещать у себя на страницах контент для взрослых, в том числе порно, сообщает портал TechCrunch. "Соцсеть X добавила в свои правила пункты, официально позволяющие пользователям публиковать на платформе контент для взрослых", - говорится в сообщении. Как отмечается, контент, содержащий материалы для взрослых, в том числе порно, может публиковаться на платформе только по обоюдному согласию и должен помечаться как "носящий деликатный характер". Подчёркивается, что новые правила распространяются и на материалы, созданные с помощью искусственного интеллекта. Согласно порталу, социальная сеть не позволит пользователям младше 18 лет или тем, кто не указал дату своего рождения в своем профиле, видеть такие публикации.

https://ria.ru/20240415/musk-1940277980.html

https://ria.ru/20231231/sotsset-1919289805.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, в мире