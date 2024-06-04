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Соцсеть Х разрешила публиковать контент для взрослых, пишут СМИ - РИА Новости, 04.06.2024
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02:50 04.06.2024 (обновлено: 02:53 04.06.2024)
https://ria.ru/20240604/tvitter-1950301645.html
Соцсеть Х разрешила публиковать контент для взрослых, пишут СМИ
Соцсеть Х разрешила публиковать контент для взрослых, пишут СМИ - РИА Новости, 04.06.2024
Соцсеть Х разрешила публиковать контент для взрослых, пишут СМИ
Социальная сеть Х обновила правила пользования платформой, в результате чего у пользователей появилась возможность размещать у себя на страницах контент для... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T02:50
2024-06-04T02:53
технологии
в мире
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Социальная сеть Х обновила правила пользования платформой, в результате чего у пользователей появилась возможность размещать у себя на страницах контент для взрослых, в том числе порно, сообщает портал TechCrunch. "Соцсеть X добавила в свои правила пункты, официально позволяющие пользователям публиковать на платформе контент для взрослых", - говорится в сообщении. Как отмечается, контент, содержащий материалы для взрослых, в том числе порно, может публиковаться на платформе только по обоюдному согласию и должен помечаться как "носящий деликатный характер". Подчёркивается, что новые правила распространяются и на материалы, созданные с помощью искусственного интеллекта. Согласно порталу, социальная сеть не позволит пользователям младше 18 лет или тем, кто не указал дату своего рождения в своем профиле, видеть такие публикации.
https://ria.ru/20240415/musk-1940277980.html
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технологии, в мире
Технологии, В мире
Соцсеть Х разрешила публиковать контент для взрослых, пишут СМИ

TechCrunch: соцсеть Х разрешила пользователям публиковать контент для взрослых

© AP Photo / Noah BergerГигантская буква X - новый логотип Twitter, размещенная на крыше штаб-квартиры компании в Сан-Франциско
Гигантская буква X - новый логотип Twitter, размещенная на крыше штаб-квартиры компании в Сан-Франциско - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© AP Photo / Noah Berger
Гигантская буква X - новый логотип Twitter, размещенная на крыше штаб-квартиры компании в Сан-Франциско. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Социальная сеть Х обновила правила пользования платформой, в результате чего у пользователей появилась возможность размещать у себя на страницах контент для взрослых, в том числе порно, сообщает портал TechCrunch.
"Соцсеть X добавила в свои правила пункты, официально позволяющие пользователям публиковать на платформе контент для взрослых", - говорится в сообщении.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
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Как отмечается, контент, содержащий материалы для взрослых, в том числе порно, может публиковаться на платформе только по обоюдному согласию и должен помечаться как "носящий деликатный характер". Подчёркивается, что новые правила распространяются и на материалы, созданные с помощью искусственного интеллекта.
Согласно порталу, социальная сеть не позволит пользователям младше 18 лет или тем, кто не указал дату своего рождения в своем профиле, видеть такие публикации.
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