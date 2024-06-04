https://ria.ru/20240604/turtsiya-1950373925.html
В Турции разбился учебный военный самолет
В Турции разбился учебный военный самолет - РИА Новости, 04.06.2024
В Турции разбился учебный военный самолет
Учебный военный самолет разбился во вторник в турецкой провинции Кайсери, оба пилота погибли, заявило минобороны Турции. Заявление приводит телеканал AHaber. РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T12:58
2024-06-04T12:58
2024-06-04T12:58
в мире
кайсери
турция
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СТАМБУЛ, 4 июн - РИА Новости. Учебный военный самолет разбился во вторник в турецкой провинции Кайсери, оба пилота погибли, заявило минобороны Турции. Заявление приводит телеканал AHaber."Вылетевший с авиабазы в Кайсери учебный самолет ВВС Турции SF-260D потерпел крушение по неустановленной причине. Оба пилота погибли", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20230917/braziliya-1896761503.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кайсери, турция
В Турции разбился учебный военный самолет
В Турции разбился учебный военный самолет, оба пилота погибли
СТАМБУЛ, 4 июн - РИА Новости.
Учебный военный самолет разбился во вторник в турецкой провинции Кайсери, оба пилота погибли, заявило минобороны Турции. Заявление приводит телеканал AHaber
.
"Вылетевший с авиабазы в Кайсери учебный самолет ВВС Турции SF-260D потерпел крушение по неустановленной причине. Оба пилота погибли", - говорится в заявлении.