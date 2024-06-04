https://ria.ru/20240604/turtsiya-1950373925.html

В Турции разбился учебный военный самолет

В Турции разбился учебный военный самолет - РИА Новости, 04.06.2024

В Турции разбился учебный военный самолет

Учебный военный самолет разбился во вторник в турецкой провинции Кайсери, оба пилота погибли, заявило минобороны Турции. Заявление приводит телеканал AHaber. РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T12:58

2024-06-04T12:58

2024-06-04T12:58

в мире

кайсери

турция

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СТАМБУЛ, 4 июн - РИА Новости. Учебный военный самолет разбился во вторник в турецкой провинции Кайсери, оба пилота погибли, заявило минобороны Турции. Заявление приводит телеканал AHaber."Вылетевший с авиабазы в Кайсери учебный самолет ВВС Турции SF-260D потерпел крушение по неустановленной причине. Оба пилота погибли", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20230917/braziliya-1896761503.html

кайсери

турция

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, кайсери, турция