https://ria.ru/20240604/turtsiya-1950313840.html

В Турции оценили перспективы проекта "газового хаба"

В Турции оценили перспективы проекта "газового хаба" - РИА Новости, 04.06.2024

В Турции оценили перспективы проекта "газового хаба"

Реализация предложенного Россией проекта "газового хаба" в Турции будет непростой, учитывая давление США и желание Анкары "оставаться в рамках НАТО", заявил РИА РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T07:51

2024-06-04T07:51

2024-06-04T07:56

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россия

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берат албайрак

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АНКАРА, 4 июн – РИА Новости. Реализация предложенного Россией проекта "газового хаба" в Турции будет непростой, учитывая давление США и желание Анкары "оставаться в рамках НАТО", заявил РИА Новости турецкий экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин. Анкара надеется, что газовый хаб позволит ей стать центром определения цен на газ, при инвестициях в инфраструктуру Турция сможет увеличить объёмы импорта природного газа до 70-80 миллиардов кубометров с нынешних 50 миллиардов, заявил ранее министр энергетики Алпарслан Байрактар. "На самом деле, идея превращения Турции в энергетический центр, конечно, непроста. Это видение, и мы все знаем, что оно не будет реализовано в течение нескольких лет, особенно (учитывая) черноморский газ, ресурсы Средиземноморья, туркменский газ, азербайджанский газ, иракская нефть, собственная нефть Турции, российский газ, конечно, учитывая и то, что Турция имеет здесь самый важный объем", - заявил собеседник агентства. Он отметил, что Турция, будучи членом НАТО, предпочитает оставаться в границах альянса вместо того, чтобы вступить на независимый путь с соседом. "Это вызывает беспокойство с точки зрения экономического будущего Турции в плане экономической независимости. Во времена Берата Албайрака, бывшего министра финансов и энергетики, Турция реализовала проект "Турецкий поток" и установила энергетическую безопасность с Россией в плане энергоносителей. Во время реализации этого проекта, как видно, господин Албайрак подвергался прямым угрозам со стороны западных государств, о чем он написал в своей книге. Опять же, на Турцию оказывается давление со стороны США по ядерному вопросу", - подчеркнул эксперт. По его словам, Турция вынесла на повестку дня проект энергетического центра, чтобы проложить здесь свой собственный путь. "И очень жаль, что этот проект теперь отошёл на второй план, в то время как на повестке дня стоит закупка сжиженного природного газа в США. Мы наблюдаем, что Турция немного отклонилась от пути экономической независимости", - резюмировал он. Впервые о турецком газовом хабе заговорили в октябре 2022 года. Тогда – через две недели после взрывов на подводных газопроводах "Северный поток 1" и "Северный поток 2" – президент России Владимир Путин выдвинул идею переместить утраченный объем поставок российского газа в регион Черного моря. По его словам, в Турции можно создать газовый хаб, который стал бы площадкой для экспорта в другие страны, прежде всего в Европу, а также для определения газовых цен. Вице-премьер России Александр Новак сообщал в декабре 2023 года, что "Газпром" и Турция договорились о подготовке дорожной карты такого хаба, и она будет принята в ближайшее время, реализация проекта может начаться в этом году.

https://ria.ru/20240603/torgovlya-1950085392.html

https://ria.ru/20240525/ukraina-1948309280.html

https://ria.ru/20240522/turtsiya-1947556079.html

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турция, россия, сша, берат албайрак, владимир путин, александр новак, нато, газпром, северный поток, турецкий поток, в мире