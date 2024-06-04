https://ria.ru/20240604/tsisterny-1950303444.html

Правительство поручило подготовить отчет о состоянии парка вагонов-цистерн

Правительство поручило подготовить отчет о состоянии парка вагонов-цистерн - РИА Новости, 04.06.2024

Правительство поручило подготовить отчет о состоянии парка вагонов-цистерн

Правительство России поручило профильным ведомствам, нефтяникам и РЖД подготовить отчет о состоянии парка вагонов-цистерн для перевозки нефтепродуктов и... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T03:15

2024-06-04T03:15

2024-06-04T03:15

экономика

россия

александр новак

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Правительство России поручило профильным ведомствам, нефтяникам и РЖД подготовить отчет о состоянии парка вагонов-цистерн для перевозки нефтепродуктов и предложить меры, способствующие решению вопросов отгрузки топлива, учитывая баланс использования цистерн за 2018-2027 годы, следует из протокола совещания у вице-премьера Александра Новака от 28 мая (есть в распоряжении РИА Новости). "Минэнерго России (С. Е. Цивилеву), Минпромторгу России (А. А. Алиханову), Минтрансу России (Р. В. Старовойту) совместно с ОАО "РЖД" и нефтяными компаниями представить в правительство … материалы для рассмотрения на совещании по вопросу достаточности вагонов-цистерн с учетом оборачиваемости вагонов, вводимых новых производственных мощностей с приложением баланса использования вагонов-цистерн по видам топлива за период 2018-2027 годов и предлагаемым мерам по решению данного вопроса", - говорится в документе. Из протокола заседания следует, что вице-премьер также рекомендовал Минэнерго и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России проанализировать логистические риски поставки нефтепродуктов, связанные с новыми правилами недискриминационного доступа перевозчиков к инфраструктуре железнодорожного транспорта общего пользования. Они вступают в силу 1 сентября. В конце мая газета "Коммерсант" писала со ссылкой на источники в нефтекомпаниях, что дефицит цистерн сказывается на поставках сжиженных углеводородных газов нефтехимическим предприятиям. По данным участников рынка, на которые ссылалось издание, с начала года не удалось отгрузить десятки тысяч тонн СУГов, а закупка цистерн затруднена из-за загрузки мощностей вагоностроителей и роста цен. По словам собеседников газеты, к 2027 году возможен дефицит парка. Нефтегазовые топ-менеджеры предлагали снять для цистерн запрет продления срока службы на три-пять лет и скорректировать планы заводов по их выпуску. Позднее в пресс-службе Минпромторга пояснили РИА Новости, что мощности российских заводов в состоянии удовлетворить потребность в вагонах-цистернах для перевозки нефтепродуктов и СУГов при обеспечении среднесрочной контрактации, а продление срока службы такого подвижного состава полностью не решит вопросы. По мнению министерства, сейчас ключевым вопросом эксплуатации цистерн для перевозки топлива является именно оборот вагонов и их длительный простой под выгрузкой и загрузкой. Власти РФ с 2016 года для стимулирования закупок новых грузовых вагонов ввели ограничение на продление срока их службы почти для всех типов подвижного состава, за рядом исключений.

https://ria.ru/20240604/sug-1950303030.html

https://ria.ru/20240530/statistika-1949243325.html

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экономика, россия, александр новак