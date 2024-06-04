https://ria.ru/20240604/trevoga-1950307646.html

В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу

В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 04.06.2024

В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской и Черкасской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T05:10

2024-06-04T05:10

2024-06-04T05:10

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской и Черкасской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным ресурса, тревогу в этих областях объявили с 4.06 по 5.01. По данным карты, тревога также звучит в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20240603/nato-1950294570.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

черкасская область

украина

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в мире, черкасская область, украина, киев, вооруженные силы рф