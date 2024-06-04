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В США сделали неожиданное заявление о переговорах с Россией - РИА Новости, 04.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:22 04.06.2024
https://ria.ru/20240604/tac-1950487417.html
В США сделали неожиданное заявление о переговорах с Россией
В США сделали неожиданное заявление о переговорах с Россией - РИА Новости, 04.06.2024
В США сделали неожиданное заявление о переговорах с Россией
Запад должен перестать отвергать открытость России к переговорам по Украине, чтобы решить затянувшийся кризис европейской безопасности, пишут авторы статьи в... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T18:22
2024-06-04T18:22
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Запад должен перестать отвергать открытость России к переговорам по Украине, чтобы решить затянувшийся кризис европейской безопасности, пишут авторы статьи в американском журнале The American Conservative."Это явно пойдет на пользу как Украине, так и Европе. Запад сорвал Стамбульское соглашение отчасти потому, что отказался предоставить Украине гарантии безопасности, которые бы в случае вторжения обязали его начать войну с Россией. Комплексная структура европейской безопасности, охватывающая обе страны, во многом смягчит тревогу Запада, поскольку сама ее архитектура обяжет стороны предотвращать войну вместо того, чтобы вмешиваться после ее начала. Таким образом, всеобъемлющая система безопасности предоставит искомые гарантии безопасности одновременно и Украине, и России", — говорится в материале.Журналисты American Conservative сослались на слова Пескова о том, что Россия не хочет вечной войны, и резюмировали, что установление гарантий безопасности, которые удовлетворят как Украину, так и Россию, могут послужить отправной точкой для территориальных компромиссов. Это обеспечит Украине безопасность и сохранит за ней значительно большую часть территории, чем она сможет отстоять на поле боя, считают они.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://radiosputnik.ru/20240604/nato-1950375466.html
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в мире, украина, россия, москва
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Москва
В США сделали неожиданное заявление о переговорах с Россией

TAC: Западу не следует игнорировать открытость России к переговорам

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги России и США
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Запад должен перестать отвергать открытость России к переговорам по Украине, чтобы решить затянувшийся кризис европейской безопасности, пишут авторы статьи в американском журнале The American Conservative.
"Это явно пойдет на пользу как Украине, так и Европе. Запад сорвал Стамбульское соглашение отчасти потому, что отказался предоставить Украине гарантии безопасности, которые бы в случае вторжения обязали его начать войну с Россией. Комплексная структура европейской безопасности, охватывающая обе страны, во многом смягчит тревогу Запада, поскольку сама ее архитектура обяжет стороны предотвращать войну вместо того, чтобы вмешиваться после ее начала. Таким образом, всеобъемлющая система безопасности предоставит искомые гарантии безопасности одновременно и Украине, и России", — говорится в материале.
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Журналисты American Conservative сослались на слова Пескова о том, что Россия не хочет вечной войны, и резюмировали, что установление гарантий безопасности, которые удовлетворят как Украину, так и Россию, могут послужить отправной точкой для территориальных компромиссов. Это обеспечит Украине безопасность и сохранит за ней значительно большую часть территории, чем она сможет отстоять на поле боя, считают они.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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Вчера, 16:33
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияМосква
 
 
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