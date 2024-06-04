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Александр Суворов заслуживает канонизации, заявил митрополит РПЦ - РИА Новости, 04.06.2024
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Религия
 
18:40 04.06.2024 (обновлено: 20:26 04.06.2024)
https://ria.ru/20240604/suvorov-1950492512.html
Александр Суворов заслуживает канонизации, заявил митрополит РПЦ
Александр Суворов заслуживает канонизации, заявил митрополит РПЦ - РИА Новости, 04.06.2024
Александр Суворов заслуживает канонизации, заявил митрополит РПЦ
Полководец Александр Суворов заслуживает того, чтобы быть прославленным Церковью в лике святых, считает председатель синодального отдела Московского патриархата РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T18:40
2024-06-04T20:26
религия
владимир легойда
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МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Полководец Александр Суворов заслуживает того, чтобы быть прославленным Церковью в лике святых, считает председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл (Покровский), его видеообращение было показано на первой международной конференции "Наследие Александра Суворова - история, современность, значение для будущих поколений".В августе 2023 года синод РПЦ по предложению патриарха Московского и всея Руси Кирилла решил возобновить процесс подготовки к возможной канонизации Александра Суворова и постановил передать этот вопрос для изучения в синодальную комиссию по канонизации святых. Председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда пояснял, что канонизация – прерогатива Архиерейского собора, и ей предшествует большой подготовительный процесс. В мае 2024 года председатель синодальной комиссии РПЦ по канонизации святых епископ Троицкий Панкратий (Жердев) рассказал РИА Новости, что комиссия продолжает изучать документы по вопросу возможной канонизации Суворова."Сегодня вопрос канонизации Александра Васильевича Суворова как действительно заслужившего это, с одной стороны, а с другой стороны, как великое знамя для нашей армии, для Вооруженных сил Российской Федерации очень важен. Я сердечно благодарю и святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, что сегодня вопрос канонизации Александра Васильевича передан в комиссию нашей церкви. Я сердечно благодарю всех, кто радеет о канонизации в лике святых нашего любимого полководца Александра Васильевича Суворова", - сказал митрополит Кирилл.Он назвал Суворова "человеком святой жизни, высокой религиозности", одним из великих героев, которые навсегда оставили след в сердцах потомков и являются сегодня примером самопожертвования, долга, чести, служения защите Отечества, святынь и традиций."Сегодня, как никогда, нам нужны такие герои. Память о них, рассказ о них, пример их подвигов и жизни очень важен молодежи, нашим воинам. Не случайно в зоне специальной военной операции немало сегодня календариков, фотографий и других изображений, девизов Александра Васильевича Суворова", - отметил иерарх.Однако, подчеркнул епископ, самая важная заслуга Суворова состоит в том, что он не только научил русское воинство побеждать врагов, но и научил русский народ верить в Бога и "именем его побеждать".Епископ Троицкий Панкратий (Жердев) в обращении к участникам конференции отметил, что подвиги Суворова имели под собой "глубокую духовную основу". "Сегодня, подробно изучая материалы культурного наследия Александра Суворова, мы видим, что его воинские подвиги имели под собой глубокую духовную основу, которая состояла в том, что сам Суворов был прежде всего истинно верующим православным человеком, а уже потом воином. Потому любое своё дело, любой поход и баталию он начинал со смирением и искренней молитвой к Богу. И по своим молитвам получал то, что так удивляло его секулярных современников. Они называли его победы неизъяснимым чудом и откровенно не могли понять, как они вообще возможны", - написал епископ Панкратий.Однако, подчеркнул епископ, самая важная заслуга Суворова "состоит в том, что он не только научил русское воинство воевать и побеждать врагов, но прежде в том, что он научил русский народ верить в Бога и именем его побеждать"."Молись Богу - от него победа. Бог наш генерал", - говорил Суворов своим чудо-богатырям, к которым относились как раз наиболее глубоко верующие воины его армии. Воинские наставления Суворова были всегда обращены прежде всего к духовной сфере, и потому они так актуальны и действенны сегодня при формировании культуры и духовно-нравственного облика современного воина.
https://ria.ru/20240523/suvorov-1947891709.html
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владимир легойда
Религия, Владимир Легойда
Александр Суворов заслуживает канонизации, заявил митрополит РПЦ

Митрополит Кирилл (Покровский): Суворов заслуживает прославления в лике святых

© Charles de Steuben (1815)Портрет Александра Суворова
Портрет Александра Суворова
© Charles de Steuben (1815)
Портрет Александра Суворова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Полководец Александр Суворов заслуживает того, чтобы быть прославленным Церковью в лике святых, считает председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл (Покровский), его видеообращение было показано на первой международной конференции "Наследие Александра Суворова - история, современность, значение для будущих поколений".
В августе 2023 года синод РПЦ по предложению патриарха Московского и всея Руси Кирилла решил возобновить процесс подготовки к возможной канонизации Александра Суворова и постановил передать этот вопрос для изучения в синодальную комиссию по канонизации святых. Председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда пояснял, что канонизация – прерогатива Архиерейского собора, и ей предшествует большой подготовительный процесс. В мае 2024 года председатель синодальной комиссии РПЦ по канонизации святых епископ Троицкий Панкратий (Жердев) рассказал РИА Новости, что комиссия продолжает изучать документы по вопросу возможной канонизации Суворова.
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«
"Сегодня вопрос канонизации Александра Васильевича Суворова как действительно заслужившего это, с одной стороны, а с другой стороны, как великое знамя для нашей армии, для Вооруженных сил Российской Федерации очень важен. Я сердечно благодарю и святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, что сегодня вопрос канонизации Александра Васильевича передан в комиссию нашей церкви. Я сердечно благодарю всех, кто радеет о канонизации в лике святых нашего любимого полководца Александра Васильевича Суворова", - сказал митрополит Кирилл.
Он назвал Суворова "человеком святой жизни, высокой религиозности", одним из великих героев, которые навсегда оставили след в сердцах потомков и являются сегодня примером самопожертвования, долга, чести, служения защите Отечества, святынь и традиций.
«
"Сегодня, как никогда, нам нужны такие герои. Память о них, рассказ о них, пример их подвигов и жизни очень важен молодежи, нашим воинам. Не случайно в зоне специальной военной операции немало сегодня календариков, фотографий и других изображений, девизов Александра Васильевича Суворова", - отметил иерарх.
Однако, подчеркнул епископ, самая важная заслуга Суворова состоит в том, что он не только научил русское воинство побеждать врагов, но и научил русский народ верить в Бога и "именем его побеждать".
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Епископ Троицкий Панкратий (Жердев) в обращении к участникам конференции отметил, что подвиги Суворова имели под собой "глубокую духовную основу". "Сегодня, подробно изучая материалы культурного наследия Александра Суворова, мы видим, что его воинские подвиги имели под собой глубокую духовную основу, которая состояла в том, что сам Суворов был прежде всего истинно верующим православным человеком, а уже потом воином. Потому любое своё дело, любой поход и баталию он начинал со смирением и искренней молитвой к Богу. И по своим молитвам получал то, что так удивляло его секулярных современников. Они называли его победы неизъяснимым чудом и откровенно не могли понять, как они вообще возможны", - написал епископ Панкратий.
Однако, подчеркнул епископ, самая важная заслуга Суворова "состоит в том, что он не только научил русское воинство воевать и побеждать врагов, но прежде в том, что он научил русский народ верить в Бога и именем его побеждать".
"Молись Богу - от него победа. Бог наш генерал", - говорил Суворов своим чудо-богатырям, к которым относились как раз наиболее глубоко верующие воины его армии. Воинские наставления Суворова были всегда обращены прежде всего к духовной сфере, и потому они так актуальны и действенны сегодня при формировании культуры и духовно-нравственного облика современного воина.
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