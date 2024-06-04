https://ria.ru/20240604/sudya-1950519072.html

Интерпол отказался разыскивать польского судью, уехавшего в Белоруссию

Интерпол отказался разыскивать польского судью, уехавшего в Белоруссию - РИА Новости, 04.06.2024

Интерпол отказался разыскивать польского судью, уехавшего в Белоруссию

Интерпол отказался разыскивать польского судью Томаша Шмидта, уехавшего в Белоруссию, сообщила журналистам пресс-секретарь Главной комендатуры полиции Польши... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T21:27

2024-06-04T21:27

2024-06-04T22:06

в мире

польша

белоруссия

варшава

томаш шмидт (судья)

интерпол

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ВАРШАВА, 4 июн — РИА Новости. Интерпол отказался разыскивать польского судью Томаша Шмидта, уехавшего в Белоруссию, сообщила журналистам пресс-секретарь Главной комендатуры полиции Польши Катажина Новак. "Интерпол отказался выдать "красную карточку" в отношении судьи Томаша Шмидта", — сказала она.По словам Новак, генеральный секретариат Интерпола указал, что преступления, связанные со шпионажем, подпадают под статью 3 устава организации. Эта норма "не разрешает обработку данных по своим каналам за действия против государственной безопасности, определяемые как политические преступления", уточнила она.Ходатайство польской прокуратуры о включении обвиняемого в шпионаже Шмидта в список разыскиваемых "красной карточкой" поступило в Интерпол в конце мая. В начале мая судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт заявил на пресс-конференции в Минске, что в знак протеста против политики Варшавы в отношении Белоруссии и России отказывается от должности. Он также сообщил, что будет просить политического убежища у Александра Лукашенко.Спустя несколько дней председатель Высшего административного суда принял озвученное публично заявление Шмидта об отказе от должности судьи. В свою очередь, польская прокуратура направила ходатайство о привлечении мужчины к уголовной ответственности и аресте по делу об участии "в деятельности иностранной разведки против Республики Польша путем предоставления этой разведке информации, передача которой могла нанести ущерб Республике Польша". Шмидта обвинили в содействии "информационной войне против Варшавы путем участия в пропагандистских программах белорусских и российских правительственных СМИ".Дисциплинарный суд при Высшем административном суде удовлетворил ходатайство прокурора и дал согласие на привлечение мужчины к уголовной ответственности, а также на его задержание и арест.

https://ria.ru/20240507/shmidt-1944436042.html

https://ria.ru/20240507/sudya-1944415966.html

https://ria.ru/20240523/polsha-1947924916.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, польша, белоруссия, варшава, томаш шмидт (судья), интерпол