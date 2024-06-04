https://ria.ru/20240604/sud-1950367733.html

Обвинение запросило тюремный срок для поджигателя офиса РИА Новости в ФРГ

Обвинение запросило тюремный срок для поджигателя офиса РИА Новости в ФРГ - РИА Новости, 04.06.2024

Обвинение запросило тюремный срок для поджигателя офиса РИА Новости в ФРГ

Гособвинение запросило пять лет и шесть месяцев заключения для обвиняемого в попытке поджога дома РИА Новости в Берлине, передает корреспондент РИА Новости из... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T12:33

2024-06-04T12:33

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БЕРЛИН, 4 июн - РИА Новости. Гособвинение запросило пять лет и шесть месяцев заключения для обвиняемого в попытке поджога дома РИА Новости в Берлине, передает корреспондент РИА Новости из суда. Гособвинитель в ходе прений в уголовном суде в деле Дмитрия Б., обвиняемого в неудавшемся поджоге дома сотрудников РИА Новости в Берлине, запросил 5,5 года тюрьмы в виде наказания за попытку убийства, а также за манипуляции с газом и электричеством в квартире, где проживал фигурант. Берлинская прокуратура ранее сообщила о предъявлении подсудимому гражданину России обвинения в покушении на убийство и попытке поджога дома, где живут и работают корреспонденты РИА Новости. Как заявляли в пресс-службе уголовного суда в ответ на запрос РИА Новости, максимальным наказанием за покушение на убийство, согласно законам ФРГ, может быть пожизненное лишение свободы. Обвиняемый был задержан 14 декабря 2022 года и с тех пор находится под стражей, 55-летний россиянин Дмитрий Б. обвиняется в том, что между 30 марта 2022 года и 6 мая 2022 года он собрал самостоятельно, без помощи третьих лиц, самодельное зажигательное устройство и затем разместил его сам или при помощи третьих лиц на территории жилого дома в Берлине. По данным Tagesschau (часть холдинга ARD), основанием для обвинения является неоднократное нахождение мобильного телефона и автомобиля фигуранта вблизи места преступления, а также обнаружение следов его ДНК на заложенном устройстве. Помимо обвинения в покушении на убийство и попытке поджога дома, где живут и работают корреспонденты РИА Новости, фигуранта дела также обвиняют в незаконном получении "коронавирусной помощи" и манипуляциях с газо- и электроснабжением на съемной квартире.

https://ria.ru/20240601/germaniya-1949852400.html

https://ria.ru/20240430/podzhog-1943165337.html

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