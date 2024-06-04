Рейтинг@Mail.ru
Обвинение запросило тюремный срок для поджигателя офиса РИА Новости в ФРГ - РИА Новости, 04.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:33 04.06.2024 (обновлено: 12:34 04.06.2024)
https://ria.ru/20240604/sud-1950367733.html
Обвинение запросило тюремный срок для поджигателя офиса РИА Новости в ФРГ
Обвинение запросило тюремный срок для поджигателя офиса РИА Новости в ФРГ - РИА Новости, 04.06.2024
Обвинение запросило тюремный срок для поджигателя офиса РИА Новости в ФРГ
Гособвинение запросило пять лет и шесть месяцев заключения для обвиняемого в попытке поджога дома РИА Новости в Берлине, передает корреспондент РИА Новости из... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T12:33
2024-06-04T12:34
германия
в мире
риа новости
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg
БЕРЛИН, 4 июн - РИА Новости. Гособвинение запросило пять лет и шесть месяцев заключения для обвиняемого в попытке поджога дома РИА Новости в Берлине, передает корреспондент РИА Новости из суда. Гособвинитель в ходе прений в уголовном суде в деле Дмитрия Б., обвиняемого в неудавшемся поджоге дома сотрудников РИА Новости в Берлине, запросил 5,5 года тюрьмы в виде наказания за попытку убийства, а также за манипуляции с газом и электричеством в квартире, где проживал фигурант. Берлинская прокуратура ранее сообщила о предъявлении подсудимому гражданину России обвинения в покушении на убийство и попытке поджога дома, где живут и работают корреспонденты РИА Новости. Как заявляли в пресс-службе уголовного суда в ответ на запрос РИА Новости, максимальным наказанием за покушение на убийство, согласно законам ФРГ, может быть пожизненное лишение свободы. Обвиняемый был задержан 14 декабря 2022 года и с тех пор находится под стражей, 55-летний россиянин Дмитрий Б. обвиняется в том, что между 30 марта 2022 года и 6 мая 2022 года он собрал самостоятельно, без помощи третьих лиц, самодельное зажигательное устройство и затем разместил его сам или при помощи третьих лиц на территории жилого дома в Берлине. По данным Tagesschau (часть холдинга ARD), основанием для обвинения является неоднократное нахождение мобильного телефона и автомобиля фигуранта вблизи места преступления, а также обнаружение следов его ДНК на заложенном устройстве. Помимо обвинения в покушении на убийство и попытке поджога дома, где живут и работают корреспонденты РИА Новости, фигуранта дела также обвиняют в незаконном получении "коронавирусной помощи" и манипуляциях с газо- и электроснабжением на съемной квартире.
https://ria.ru/20240601/germaniya-1949852400.html
https://ria.ru/20240430/podzhog-1943165337.html
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b0a0cfcafbb6ea167bce7798e5619d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
германия, в мире, риа новости
Германия, В мире, РИА Новости
Обвинение запросило тюремный срок для поджигателя офиса РИА Новости в ФРГ

В ФРГ запросили пять лет шесть месяцев тюрьмы для поджигателя офиса РИА Новости

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 4 июн - РИА Новости. Гособвинение запросило пять лет и шесть месяцев заключения для обвиняемого в попытке поджога дома РИА Новости в Берлине, передает корреспондент РИА Новости из суда.
Гособвинитель в ходе прений в уголовном суде в деле Дмитрия Б., обвиняемого в неудавшемся поджоге дома сотрудников РИА Новости в Берлине, запросил 5,5 года тюрьмы в виде наказания за попытку убийства, а также за манипуляции с газом и электричеством в квартире, где проживал фигурант.
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
В Германии предложили дерзкий план из-за России
1 июня, 11:39
Берлинская прокуратура ранее сообщила о предъявлении подсудимому гражданину России обвинения в покушении на убийство и попытке поджога дома, где живут и работают корреспонденты РИА Новости. Как заявляли в пресс-службе уголовного суда в ответ на запрос РИА Новости, максимальным наказанием за покушение на убийство, согласно законам ФРГ, может быть пожизненное лишение свободы.
Обвиняемый был задержан 14 декабря 2022 года и с тех пор находится под стражей, 55-летний россиянин Дмитрий Б. обвиняется в том, что между 30 марта 2022 года и 6 мая 2022 года он собрал самостоятельно, без помощи третьих лиц, самодельное зажигательное устройство и затем разместил его сам или при помощи третьих лиц на территории жилого дома в Берлине. По данным Tagesschau (часть холдинга ARD), основанием для обвинения является неоднократное нахождение мобильного телефона и автомобиля фигуранта вблизи места преступления, а также обнаружение следов его ДНК на заложенном устройстве.
Помимо обвинения в покушении на убийство и попытке поджога дома, где живут и работают корреспонденты РИА Новости, фигуранта дела также обвиняют в незаконном получении "коронавирусной помощи" и манипуляциях с газо- и электроснабжением на съемной квартире.
Ямсков Даниил Александрович, обвиняемый по делу о поджоге вертолета в аэропорту Остафьево в Дорогомиловском суде города Москвы. 30 апреля 2024
Суд арестовал обвиняемых в поджоге вертолета в аэропорту Остафьево
30 апреля, 15:12
 
ГерманияВ миреРИА Новости
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала