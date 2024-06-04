https://ria.ru/20240604/sud-1950361934.html

В Ингушетии женщина получила условный срок за продажу младенца

В Ингушетии женщина получила условный срок за продажу младенца - РИА Новости, 04.06.2024

В Ингушетии женщина получила условный срок за продажу младенца

Суд в Ингушетии приговорил к 4 годам лишения свободы условно местную жительницу, которая продала своего новорожденного ребенка за 100 тысяч рублей, сообщило... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T12:10

2024-06-04T12:10

2024-06-04T12:10

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НАЛЬЧИК, 4 июн – РИА Новости. Суд в Ингушетии приговорил к 4 годам лишения свободы условно местную жительницу, которая продала своего новорожденного ребенка за 100 тысяч рублей, сообщило СУСК РФ по региону. "Следствием и судом установлено, что в октябре 2022 года 22-летняя местная жительница, находясь на территории города Назрани, продала за 100 тысяч рублей своего младенца 57-летней женщине. Приговором суда подсудимая признана виновной, ей назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно", - говорится в сообщении. Отмечается, что уголовное дело в отношении женщины, купившей ребенка, выделено в отдельное производство. Это уже второй за последнее время приговор, вынесенный в Ингушетии по факту продажи младенца. Ранее сообщалось, что в городе Карабулак местную жительницу, продавшую новорожденного за 400 тысяч рублей, осудили на 3 ода лишения свободы с отсрочкой наказания до достижения ее ребенком 14-летнего возраста.

https://ria.ru/20240604/moskva-1950325852.html

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происшествия, россия, назрань