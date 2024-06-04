https://ria.ru/20240604/su-25-1950377230.html
ВС России сбили украинский Су-25
ВС России сбили украинский Су-25 - РИА Новости, 04.06.2024
ВС России сбили украинский Су-25
Российские подразделения группировки "Днепр" в течение дня наносили огневое поражение формированиям ВСУ, при этом сбит штурмовик Су-25 воздушных сил Украины,... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T13:07
2024-06-04T13:07
2024-06-04T13:13
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" в течение дня наносили огневое поражение формированиям ВСУ, при этом сбит штурмовик Су-25 воздушных сил Украины, сообщило во вторник Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике формирований 65-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Лобковое Запорожской области. Потери ВСУ на данном направлении составили до 75 военнослужащих, три автомобиля, две 155 мм гаубицы М777 производства США, 152 мм гаубица Д-20, 152 мм гаубица 2А65 "Мста-Б", а также сбит штурмовик Су-25 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20240603/istrebiteli-1950204428.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, су-25, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Су-25, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВС России сбили украинский Су-25
Минобороны: ВС России сбили украинский Су-25