https://ria.ru/20240604/su-25-1950377230.html

ВС России сбили украинский Су-25

ВС России сбили украинский Су-25 - РИА Новости, 04.06.2024

ВС России сбили украинский Су-25

Российские подразделения группировки "Днепр" в течение дня наносили огневое поражение формированиям ВСУ, при этом сбит штурмовик Су-25 воздушных сил Украины,... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T13:07

2024-06-04T13:07

2024-06-04T13:13

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" в течение дня наносили огневое поражение формированиям ВСУ, при этом сбит штурмовик Су-25 воздушных сил Украины, сообщило во вторник Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике формирований 65-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Лобковое Запорожской области. Потери ВСУ на данном направлении составили до 75 военнослужащих, три автомобиля, две 155 мм гаубицы М777 производства США, 152 мм гаубица Д-20, 152 мм гаубица 2А65 "Мста-Б", а также сбит штурмовик Су-25 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20240603/istrebiteli-1950204428.html

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

россия, украина, су-25, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф