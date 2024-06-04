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Рогов сообщил о продвижении российских военных в Старомайорском - РИА Новости, 04.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:25 04.06.2024
https://ria.ru/20240604/staromayorskoe-1950382637.html
Рогов сообщил о продвижении российских военных в Старомайорском
Рогов сообщил о продвижении российских военных в Старомайорском - РИА Новости, 04.06.2024
Рогов сообщил о продвижении российских военных в Старомайорском
Российские войска отбросили ВСУ на северные окраины села Старомайорское, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T13:25
2024-06-04T13:25
специальная военная операция на украине
старомайорское
запорожская область
владимир рогов
россия
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости. Российские войска отбросили ВСУ на северные окраины села Старомайорское, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Урожайное и Старомайорское находятся на стыке Запорожской области и ДНР. Противник захватил эти села в ходе контрнаступления летом прошлого года. "Наши войска освободили ещё часть Старомайорского и продвинулись к северным окраинам. По сути, противник удерживает позиции только на северных окраинах, поэтому в срочном порядке перебрасывает туда дополнительные силы, в том числе боевую технику и боеприпасы из находящейся севернее Макаровки", - сказал Рогов. Кроме того, по его словам, ожесточенные бои продолжаются в Урожайном, российские войска также взяли под контроль лесополосы, находящиеся восточнее села.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
старомайорское
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старомайорское, запорожская область, владимир рогов, россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Старомайорское, Запорожская область, Владимир Рогов, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Рогов сообщил о продвижении российских военных в Старомайорском

Рогов: российские военные отбросили ВСУ на северные окраины Старомайорского

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСамоходная гаубица "Мста-С" выполняет боевое задание на огневой позиции на Запорожском направлении в зоне проведения специальной военной операции
Самоходная гаубица Мста-С выполняет боевое задание на огневой позиции на Запорожском направлении в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Самоходная гаубица "Мста-С" выполняет боевое задание на огневой позиции на Запорожском направлении в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости. Российские войска отбросили ВСУ на северные окраины села Старомайорское, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Урожайное и Старомайорское находятся на стыке Запорожской области и ДНР. Противник захватил эти села в ходе контрнаступления летом прошлого года.
"Наши войска освободили ещё часть Старомайорского и продвинулись к северным окраинам. По сути, противник удерживает позиции только на северных окраинах, поэтому в срочном порядке перебрасывает туда дополнительные силы, в том числе боевую технику и боеприпасы из находящейся севернее Макаровки", - сказал Рогов.
Кроме того, по его словам, ожесточенные бои продолжаются в Урожайном, российские войска также взяли под контроль лесополосы, находящиеся восточнее села.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеСтаромайорскоеЗапорожская областьВладимир РоговРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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