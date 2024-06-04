https://ria.ru/20240604/spasateli-1950405835.html

Спасатели второй день ищут пропавшего подростка у реки Кубань

Спасатели второй день ищут пропавшего подростка у реки Кубань - РИА Новости, 04.06.2024

Спасатели второй день ищут пропавшего подростка у реки Кубань

Спасатели второй день обследуют реку Кубань в районе Краснодара в поисках подростка, который в понедельник вечером ушёл купаться с друзьями, сообщают в краевом... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T14:31

2024-06-04T14:31

2024-06-04T14:31

происшествия

краснодар

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КРАСНОДАР, 4 июн - РИА Новости. Спасатели второй день обследуют реку Кубань в районе Краснодара в поисках подростка, который в понедельник вечером ушёл купаться с друзьями, сообщают в краевом министерстве гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. "Спасатели Краснодарского АСО "Кубань-СПАС" участвуют в поисках пропавшего мальчика в районе реки Кубань. Вечером 3 июня, около 18.03, поступила информация о том, что подросток, предположительно, отправился купаться с друзьями в районе Краснодарского лесопарка, зашел в воду и исчез из виду. Сразу были организованы поисково-спасательные работы", - говорится в сообщении. По словам ведомства, водолазы продолжают обследовать акваторию реки Кубань. Поисковые работы охватывают территорию от места происшествия до станицы Елизаветинская. Всего в поисковой операции участвуют 19 человек и девять единиц техники, добавляют власти.

https://ria.ru/20240402/sapog-1937352822.html

краснодар

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происшествия, краснодар