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Спасатели второй день ищут пропавшего подростка у реки Кубань - РИА Новости, 04.06.2024
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14:31 04.06.2024
https://ria.ru/20240604/spasateli-1950405835.html
Спасатели второй день ищут пропавшего подростка у реки Кубань
Спасатели второй день ищут пропавшего подростка у реки Кубань - РИА Новости, 04.06.2024
Спасатели второй день ищут пропавшего подростка у реки Кубань
Спасатели второй день обследуют реку Кубань в районе Краснодара в поисках подростка, который в понедельник вечером ушёл купаться с друзьями, сообщают в краевом... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T14:31
2024-06-04T14:31
происшествия
краснодар
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КРАСНОДАР, 4 июн - РИА Новости. Спасатели второй день обследуют реку Кубань в районе Краснодара в поисках подростка, который в понедельник вечером ушёл купаться с друзьями, сообщают в краевом министерстве гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. "Спасатели Краснодарского АСО "Кубань-СПАС" участвуют в поисках пропавшего мальчика в районе реки Кубань. Вечером 3 июня, около 18.03, поступила информация о том, что подросток, предположительно, отправился купаться с друзьями в районе Краснодарского лесопарка, зашел в воду и исчез из виду. Сразу были организованы поисково-спасательные работы", - говорится в сообщении. По словам ведомства, водолазы продолжают обследовать акваторию реки Кубань. Поисковые работы охватывают территорию от места происшествия до станицы Елизаветинская. Всего в поисковой операции участвуют 19 человек и девять единиц техники, добавляют власти.
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происшествия, краснодар
Происшествия, Краснодар
Спасатели второй день ищут пропавшего подростка у реки Кубань

У реки Кубань спасатели второй день ищут подростка, ушедшего купаться с друзьями

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкСпасатели
Спасатели - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Спасатели . Архивное фото
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КРАСНОДАР, 4 июн - РИА Новости. Спасатели второй день обследуют реку Кубань в районе Краснодара в поисках подростка, который в понедельник вечером ушёл купаться с друзьями, сообщают в краевом министерстве гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.
«
"Спасатели Краснодарского АСО "Кубань-СПАС" участвуют в поисках пропавшего мальчика в районе реки Кубань. Вечером 3 июня, около 18.03, поступила информация о том, что подросток, предположительно, отправился купаться с друзьями в районе Краснодарского лесопарка, зашел в воду и исчез из виду. Сразу были организованы поисково-спасательные работы", - говорится в сообщении.
По словам ведомства, водолазы продолжают обследовать акваторию реки Кубань. Поисковые работы охватывают территорию от места происшествия до станицы Елизаветинская.
Всего в поисковой операции участвуют 19 человек и девять единиц техники, добавляют власти.
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