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Калужская область намерена заключить на ПМЭФ более 30 соглашений - РИА Новости, 04.06.2024
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Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
 
17:15 04.06.2024
https://ria.ru/20240604/soglasheniya-1950468651.html
Калужская область намерена заключить на ПМЭФ более 30 соглашений
Калужская область намерена заключить на ПМЭФ более 30 соглашений - РИА Новости, 04.06.2024
Калужская область намерена заключить на ПМЭФ более 30 соглашений
Калужская область намерена заключить на Петербургском международном экономическом форуме более 30 соглашений, сообщает правительство региона. РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T17:15
2024-06-04T17:15
калужская область
калужская область
владислав шапша
пмэф
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КАЛУГА, 4 июн – РИА Новости. Калужская область намерена заключить на Петербургском международном экономическом форуме более 30 соглашений, сообщает правительство региона. Сообщается, что во вторник губернатор Калужской области Владислав Шапша и члены делегации региона отправились на XXVII Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2024). "Программа региона как всегда насыщенная. Делегация области примет участие в ключевых заседаниях, сессиях и дискуссиях, посвященных основным трекам форума: логистика и международные транспортные коридоры, кадровая политика и передовые стандарты обучения, развитие биотехнологий, отрасли беспилотной авиации", - говорится в сообщении. На полях форума запланирован ряд встреч, каждая из которых, отмечают в областном правительстве, имеет большое значение для дальнейшего развития региона. Делегация Калужской области примет участие в обсуждении актуальных вопросов с федеральными министрами, руководителями институтов развития, главами российских регионов, а также обсудит перспективы сотрудничества с руководством ряда компаний. "Как всегда, главное ожидание от форума — подписание новых контрактов. В этом году планируется подписать более 30 соглашений в самых различных отраслях: от машиностроения и металлообработки до производства строительных материалов и медицинских изделий, а также ряд проектов в сфере туризма и спорта", - информирует правительство Калужской области. Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
https://ria.ru/20240524/tsekh-1948199012.html
https://ria.ru/20231009/shapsha-1901616556.html
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калужская область, владислав шапша, пмэф
Калужская область, Калужская область, Владислав Шапша, ПМЭФ

Калужская область намерена заключить на ПМЭФ более 30 соглашений

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкИнформационные баннеры с символикой Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге
Информационные баннеры с символикой Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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КАЛУГА, 4 июн – РИА Новости. Калужская область намерена заключить на Петербургском международном экономическом форуме более 30 соглашений, сообщает правительство региона.
Сообщается, что во вторник губернатор Калужской области Владислав Шапша и члены делегации региона отправились на XXVII Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2024).
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«
"Программа региона как всегда насыщенная. Делегация области примет участие в ключевых заседаниях, сессиях и дискуссиях, посвященных основным трекам форума: логистика и международные транспортные коридоры, кадровая политика и передовые стандарты обучения, развитие биотехнологий, отрасли беспилотной авиации", - говорится в сообщении.
На полях форума запланирован ряд встреч, каждая из которых, отмечают в областном правительстве, имеет большое значение для дальнейшего развития региона. Делегация Калужской области примет участие в обсуждении актуальных вопросов с федеральными министрами, руководителями институтов развития, главами российских регионов, а также обсудит перспективы сотрудничества с руководством ряда компаний.
«
"Как всегда, главное ожидание от форума — подписание новых контрактов. В этом году планируется подписать более 30 соглашений в самых различных отраслях: от машиностроения и металлообработки до производства строительных материалов и медицинских изделий, а также ряд проектов в сфере туризма и спорта", - информирует правительство Калужской области.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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Калужская областьКалужская областьВладислав ШапшаПМЭФ
 
 
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