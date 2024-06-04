Калужская область намерена заключить на ПМЭФ более 30 соглашений
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкИнформационные баннеры с символикой Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге
КАЛУГА, 4 июн – РИА Новости. Калужская область намерена заключить на Петербургском международном экономическом форуме более 30 соглашений, сообщает правительство региона.
Сообщается, что во вторник губернатор Калужской области Владислав Шапша и члены делегации региона отправились на XXVII Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2024).
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"Программа региона как всегда насыщенная. Делегация области примет участие в ключевых заседаниях, сессиях и дискуссиях, посвященных основным трекам форума: логистика и международные транспортные коридоры, кадровая политика и передовые стандарты обучения, развитие биотехнологий, отрасли беспилотной авиации", - говорится в сообщении.
На полях форума запланирован ряд встреч, каждая из которых, отмечают в областном правительстве, имеет большое значение для дальнейшего развития региона. Делегация Калужской области примет участие в обсуждении актуальных вопросов с федеральными министрами, руководителями институтов развития, главами российских регионов, а также обсудит перспективы сотрудничества с руководством ряда компаний.
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"Как всегда, главное ожидание от форума — подписание новых контрактов. В этом году планируется подписать более 30 соглашений в самых различных отраслях: от машиностроения и металлообработки до производства строительных материалов и медицинских изделий, а также ряд проектов в сфере туризма и спорта", - информирует правительство Калужской области.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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