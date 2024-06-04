Рейтинг@Mail.ru
Собянин: первый хаб молодежного предпринимательства заработал в Москве - РИА Новости, 04.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Твой бизнес
Твой бизнес
 
13:49 04.06.2024
https://ria.ru/20240604/sobyanin-1950390710.html
Собянин: первый хаб молодежного предпринимательства заработал в Москве
Собянин: первый хаб молодежного предпринимательства заработал в Москве - РИА Новости, 04.06.2024
Собянин: первый хаб молодежного предпринимательства заработал в Москве
В Москве заработал первый в стране хаб молодежного предпринимательства, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T13:49
2024-06-04T13:49
твой бизнес
технологии
москва
сергей собянин
ано «развитие человеческого капитала»
бизнес
твой бизнес – новости
предприниматели
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950389245_0:86:3072:1814_1920x0_80_0_0_19acde477c99200d85da14617b0d5012.jpg
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. В Москве заработал первый в стране хаб молодежного предпринимательства, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. "В Москве заработал первый в стране хаб молодежного предпринимательства. Это уникальная экосистема для желающих запустить стартап в столице. С её помощью можно развивать бизнес-идеи, получать новые знания и навыки, находить единомышленников и партнеров", — написал Собянин Он отметил, что на платформе хаба собраны ведущие инициативы таких организаций, как "Агентство инноваций Москвы", "Развитие человеческого капитала", "Малый бизнес Москвы". "Начинающие бизнесмены могут рассчитывать на городскую поддержку и программы", - отметил Собянин.
https://ria.ru/20240207/sobyanin-1925860552.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950389245_276:0:3007:2048_1920x0_80_0_0_cdea1e9b497ff524601a1520ded43dc1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, москва, сергей собянин, ано «развитие человеческого капитала», бизнес, твой бизнес – новости, предприниматели, малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)
Твой бизнес, Технологии, Москва, Сергей Собянин, АНО «Развитие человеческого капитала», Бизнес, Твой бизнес – новости, Предприниматели, Малое и среднее предпринимательство — МСП (Малый и средний бизнес — МСБ)

Собянин: первый хаб молодежного предпринимательства заработал в Москве

© iStock.com / YakobchukOlenaДевушка с ноутбуком
Девушка с ноутбуком - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© iStock.com / YakobchukOlena
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. В Москве заработал первый в стране хаб молодежного предпринимательства, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«
"В Москве заработал первый в стране хаб молодежного предпринимательства. Это уникальная экосистема для желающих запустить стартап в столице. С её помощью можно развивать бизнес-идеи, получать новые знания и навыки, находить единомышленников и партнеров", — написал Собянин
Он отметил, что на платформе хаба собраны ведущие инициативы таких организаций, как "Агентство инноваций Москвы", "Развитие человеческого капитала", "Малый бизнес Москвы".
"Начинающие бизнесмены могут рассчитывать на городскую поддержку и программы", - отметил Собянин.
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
Каждый 12-й бизнес в Москве создается при поддержке города, заявил Собянин
7 февраля, 10:13
 
Твой бизнесТехнологииМоскваСергей СобянинАНО «Развитие человеческого капитала»БизнесТвой бизнес – новостиПредпринимателиМалое и среднее предпринимательство — МСП (Малый и средний бизнес — МСБ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала