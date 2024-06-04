https://ria.ru/20240604/sobyanin-1950390710.html

Собянин: первый хаб молодежного предпринимательства заработал в Москве

Собянин: первый хаб молодежного предпринимательства заработал в Москве - РИА Новости, 04.06.2024

Собянин: первый хаб молодежного предпринимательства заработал в Москве

В Москве заработал первый в стране хаб молодежного предпринимательства, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T13:49

2024-06-04T13:49

2024-06-04T13:49

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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. В Москве заработал первый в стране хаб молодежного предпринимательства, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. "В Москве заработал первый в стране хаб молодежного предпринимательства. Это уникальная экосистема для желающих запустить стартап в столице. С её помощью можно развивать бизнес-идеи, получать новые знания и навыки, находить единомышленников и партнеров", — написал Собянин Он отметил, что на платформе хаба собраны ведущие инициативы таких организаций, как "Агентство инноваций Москвы", "Развитие человеческого капитала", "Малый бизнес Москвы". "Начинающие бизнесмены могут рассчитывать на городскую поддержку и программы", - отметил Собянин.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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