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Россия, Иран и КНР поддержали восстановление ядерной сделки
Россия, Иран и КНР поддержали восстановление ядерной сделки - РИА Новости, 05.06.2024
Россия, Иран и КНР поддержали восстановление ядерной сделки
Россия, Китай и Иран поддерживали и продолжают поддерживать соглашение по ядерной сделке (Совместному всеобъемлющему плану действий, СВПД), их позиция не... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-04T23:52
2024-06-04T23:52
2024-06-05T00:46
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ТЕГЕРАН, 5 июн – РИА Новости. Россия, Китай и Иран поддерживали и продолжают поддерживать соглашение по ядерной сделке (Совместному всеобъемлющему плану действий, СВПД), их позиция не изменилась после выхода США из соглашения, говорится в совместном заявлении трех стран, выпущенном в рамках повестки шестого заседания Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).Накануне агентство Франс Пресс сообщило со ссылкой на дипломатические источники, что Франция, Германия и Великобритания ("Евротройка") официально представили совету управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) резолюцию с осуждением якобы "ядерной эскалации" Ирана."Наши страны последовательно оказывали решительную поддержку СВПД... Наша поддержка ядерной сделки не изменилась с 2018 года, когда США незаконно и в одностороннем порядке вышли из этого соглашения, а наложение односторонних незаконных санкций и реализация политики максимального давления на Иран стали переломным моментом для этого соглашения", - приводит текст совместного заявления трех стран агентство Tasnim.Россия, Китай и Иран напомнили, что не жалели усилий для восстановления ядерной сделки, и выразили сожаление, что западные страны-члены соглашения выбрали иной путь, несмотря на данные ими обещания.Стороны совместного заявления подчеркнули свою убежденность в том, что положения СВПД по-прежнему имеют силу, и отметили, что полная реализация ядерной сделки могла бы сегодня снять большинство вопросов о мирной ядерной программе Тегерана, а секретариат МАГАТЭ получил бы инструмент более широкого профиля для наблюдения. Также, по мнению трех стран, "несомненно, полностью реализованная ядерная сделка работала бы в качестве инструмента по ограничению и сокращению напряженности".В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при президенте Дональде Трампе в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценивал прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. Сейчас в венском переговорном процессе пауза.В декабре 2021 года Иран в добровольном порядке разрешил Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) заменить камеры на ядерном объекте в Карадже, ранее агентству не был предоставлен туда доступ для установки камер наблюдения или подтверждение того, что в этом цехе не возобновили производство роторных трубок и сильфонов центрифуг. При этом Тегеран сообщал, что предоставит данные камер видеонаблюдения с ядерного объекта в городе Карадж только после отмены всех американских санкций.
https://ria.ru/20240601/doktrina-1949812153.html
https://ria.ru/20240603/tramp-1950076138.html
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в мире, россия, иран, сша, тегеран (город), нед прайс, дональд трамп, магатэ
В мире, Россия, Иран, США, Тегеран (город), Нед Прайс, Дональд Трамп, МАГАТЭ
Россия, Иран и КНР поддержали восстановление ядерной сделки
Россия, Иран и Китай поддержали восстановление ядерной сделки
ТЕГЕРАН, 5 июн – РИА Новости. Россия, Китай и Иран поддерживали и продолжают поддерживать соглашение по ядерной сделке (Совместному всеобъемлющему плану действий, СВПД), их позиция не изменилась после выхода США из соглашения, говорится в совместном заявлении трех стран, выпущенном в рамках повестки шестого заседания Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
Накануне агентство Франс Пресс сообщило со ссылкой на дипломатические источники, что Франция, Германия и Великобритания ("Евротройка") официально представили совету управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) резолюцию с осуждением якобы "ядерной эскалации" Ирана.
"Наши страны последовательно оказывали решительную поддержку СВПД... Наша поддержка ядерной сделки не изменилась с 2018 года, когда США незаконно и в одностороннем порядке вышли из этого соглашения, а наложение односторонних незаконных санкций и реализация политики максимального давления на Иран стали переломным моментом для этого соглашения", - приводит текст совместного заявления трех стран агентство Tasnim.
Россия, Китай и Иран напомнили, что не жалели усилий для восстановления ядерной сделки, и выразили сожаление, что западные страны-члены соглашения выбрали иной путь, несмотря на данные ими обещания.
Стороны совместного заявления подчеркнули свою убежденность в том, что положения СВПД по-прежнему имеют силу, и отметили, что полная реализация ядерной сделки могла бы сегодня снять большинство вопросов о мирной ядерной программе Тегерана, а секретариат МАГАТЭ получил бы инструмент более широкого профиля для наблюдения. Также, по мнению трех стран, "несомненно, полностью реализованная ядерная сделка работала бы в качестве инструмента по ограничению и сокращению напряженности".
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при президенте Дональде Трампе в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценивал прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. Сейчас в венском переговорном процессе пауза.
В декабре 2021 года Иран в добровольном порядке разрешил Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) заменить камеры на ядерном объекте в Карадже, ранее агентству не был предоставлен туда доступ для установки камер наблюдения или подтверждение того, что в этом цехе не возобновили производство роторных трубок и сильфонов центрифуг. При этом Тегеран сообщал, что предоставит данные камер видеонаблюдения с ядерного объекта в городе Карадж только после отмены всех американских санкций.