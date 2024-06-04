Комитет Конгресса США одобрил законопроект о санкциях против МУС
Комитет Конгресса США одобрил законопроект о санкциях против чиновников МУС
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 июн - РИА Новости. Комитет по регламенту Палаты представителей Конгресса США одобрил законопроект, предусматривающий возможность введения санкций против чиновников Международного уголовного суда (МУС), которые проводят разбирательства в отношении лиц, находящихся под защитой США и их союзников, сообщается на сайте комитета.
Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщал, что США не считают правильным вводить санкции против МУС из-за действий суда в отношении Израиля. Издание Politico отмечало, что администрация Байдена ведет переговоры с конгрессом о наилучшей реакции на ордер МУС на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху. Газета пишет, что республиканцы продвигают законопроект о санкциях против МУС, а демократы спорят о том, стоит ли поддерживать эту меру.
"Представлено в вышестоящую палату после поименного голосования с результатом девять за, три против в понедельник, 3 июня 2024 года", - сообщается на сайте комитета.
Парламентское издание Hill отмечает, что законопроект предусматривает введение санкций в отношении должностных лиц МУС, которые "задействованы в любых попытках расследовать, арестовывать, задерживать или преследовать в судебном порядке любое лицо, пользующееся защитой США и их союзников". Санкции подразумевают блокирование сделок с американской недвижимостью, запрет на въезд в США и аннулирование имеющихся у чиновников виз. Теперь законопроект будет передан на рассмотрение полным составом Палаты представителей.
Ранее главный прокурор МУС Карим Хан заявил, что подает заявления на получение ордеров на арест израильского руководства в связи с ситуацией в Палестине.
По данным офиса Хана, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, министр обороны Йоав Галант, лидер ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар, командующий военным крылом организации "Бригады Аль-Кассам" Мухаммед Ад-Дейф и глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, которые были совершены с октября 2023 года.