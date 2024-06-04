https://ria.ru/20240604/sanktsii-1950336414.html

Комитет Конгресса США одобрил законопроект о санкциях против МУС

Комитет Конгресса США одобрил законопроект о санкциях против МУС - РИА Новости, 04.06.2024

Комитет Конгресса США одобрил законопроект о санкциях против МУС

Комитет по регламенту Палаты представителей Конгресса США одобрил законопроект, предусматривающий возможность введения санкций против чиновников Международного... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T10:36

2024-06-04T10:36

2024-06-04T10:36

в мире

сша

израиль

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биньямин нетаньяху

джон кирби

исмаил хания

международный уголовный суд

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ВАШИНГТОН, 4 июн - РИА Новости. Комитет по регламенту Палаты представителей Конгресса США одобрил законопроект, предусматривающий возможность введения санкций против чиновников Международного уголовного суда (МУС), которые проводят разбирательства в отношении лиц, находящихся под защитой США и их союзников, сообщается на сайте комитета. Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщал, что США не считают правильным вводить санкции против МУС из-за действий суда в отношении Израиля. Издание Politico отмечало, что администрация Байдена ведет переговоры с конгрессом о наилучшей реакции на ордер МУС на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху. Газета пишет, что республиканцы продвигают законопроект о санкциях против МУС, а демократы спорят о том, стоит ли поддерживать эту меру. "Представлено в вышестоящую палату после поименного голосования с результатом девять за, три против в понедельник, 3 июня 2024 года", - сообщается на сайте комитета. Парламентское издание Hill отмечает, что законопроект предусматривает введение санкций в отношении должностных лиц МУС, которые "задействованы в любых попытках расследовать, арестовывать, задерживать или преследовать в судебном порядке любое лицо, пользующееся защитой США и их союзников". Санкции подразумевают блокирование сделок с американской недвижимостью, запрет на въезд в США и аннулирование имеющихся у чиновников виз. Теперь законопроект будет передан на рассмотрение полным составом Палаты представителей. Ранее главный прокурор МУС Карим Хан заявил, что подает заявления на получение ордеров на арест израильского руководства в связи с ситуацией в Палестине. По данным офиса Хана, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, министр обороны Йоав Галант, лидер ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар, командующий военным крылом организации "Бригады Аль-Кассам" Мухаммед Ад-Дейф и глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, которые были совершены с октября 2023 года.

https://ria.ru/20240520/dzhonson-1947296067.html

https://ria.ru/20240601/mus-1949839944.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, израиль, палестина, биньямин нетаньяху, джон кирби, исмаил хания, международный уголовный суд, хамас, politico