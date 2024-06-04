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Комитет Конгресса США одобрил законопроект о санкциях против МУС - РИА Новости, 04.06.2024
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10:36 04.06.2024
https://ria.ru/20240604/sanktsii-1950336414.html
Комитет Конгресса США одобрил законопроект о санкциях против МУС
Комитет Конгресса США одобрил законопроект о санкциях против МУС - РИА Новости, 04.06.2024
Комитет Конгресса США одобрил законопроект о санкциях против МУС
Комитет по регламенту Палаты представителей Конгресса США одобрил законопроект, предусматривающий возможность введения санкций против чиновников Международного... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T10:36
2024-06-04T10:36
в мире
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палестина
биньямин нетаньяху
джон кирби
исмаил хания
международный уголовный суд
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ВАШИНГТОН, 4 июн - РИА Новости. Комитет по регламенту Палаты представителей Конгресса США одобрил законопроект, предусматривающий возможность введения санкций против чиновников Международного уголовного суда (МУС), которые проводят разбирательства в отношении лиц, находящихся под защитой США и их союзников, сообщается на сайте комитета. Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщал, что США не считают правильным вводить санкции против МУС из-за действий суда в отношении Израиля. Издание Politico отмечало, что администрация Байдена ведет переговоры с конгрессом о наилучшей реакции на ордер МУС на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху. Газета пишет, что республиканцы продвигают законопроект о санкциях против МУС, а демократы спорят о том, стоит ли поддерживать эту меру. "Представлено в вышестоящую палату после поименного голосования с результатом девять за, три против в понедельник, 3 июня 2024 года", - сообщается на сайте комитета. Парламентское издание Hill отмечает, что законопроект предусматривает введение санкций в отношении должностных лиц МУС, которые "задействованы в любых попытках расследовать, арестовывать, задерживать или преследовать в судебном порядке любое лицо, пользующееся защитой США и их союзников". Санкции подразумевают блокирование сделок с американской недвижимостью, запрет на въезд в США и аннулирование имеющихся у чиновников виз. Теперь законопроект будет передан на рассмотрение полным составом Палаты представителей. Ранее главный прокурор МУС Карим Хан заявил, что подает заявления на получение ордеров на арест израильского руководства в связи с ситуацией в Палестине. По данным офиса Хана, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, министр обороны Йоав Галант, лидер ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар, командующий военным крылом организации "Бригады Аль-Кассам" Мухаммед Ад-Дейф и глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, которые были совершены с октября 2023 года.
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в мире, сша, израиль, палестина, биньямин нетаньяху, джон кирби, исмаил хания, международный уголовный суд, хамас, politico
В мире, США, Израиль, Палестина, Биньямин Нетаньяху, Джон Кирби, Исмаил Хания, Международный уголовный суд, ХАМАС, Politico
Комитет Конгресса США одобрил законопроект о санкциях против МУС

Комитет Конгресса США одобрил законопроект о санкциях против чиновников МУС

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 июн - РИА Новости. Комитет по регламенту Палаты представителей Конгресса США одобрил законопроект, предусматривающий возможность введения санкций против чиновников Международного уголовного суда (МУС), которые проводят разбирательства в отношении лиц, находящихся под защитой США и их союзников, сообщается на сайте комитета.
Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщал, что США не считают правильным вводить санкции против МУС из-за действий суда в отношении Израиля. Издание Politico отмечало, что администрация Байдена ведет переговоры с конгрессом о наилучшей реакции на ордер МУС на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху. Газета пишет, что республиканцы продвигают законопроект о санкциях против МУС, а демократы спорят о том, стоит ли поддерживать эту меру.
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"Представлено в вышестоящую палату после поименного голосования с результатом девять за, три против в понедельник, 3 июня 2024 года", - сообщается на сайте комитета.
Парламентское издание Hill отмечает, что законопроект предусматривает введение санкций в отношении должностных лиц МУС, которые "задействованы в любых попытках расследовать, арестовывать, задерживать или преследовать в судебном порядке любое лицо, пользующееся защитой США и их союзников". Санкции подразумевают блокирование сделок с американской недвижимостью, запрет на въезд в США и аннулирование имеющихся у чиновников виз. Теперь законопроект будет передан на рассмотрение полным составом Палаты представителей.
Ранее главный прокурор МУС Карим Хан заявил, что подает заявления на получение ордеров на арест израильского руководства в связи с ситуацией в Палестине.
По данным офиса Хана, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, министр обороны Йоав Галант, лидер ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар, командующий военным крылом организации "Бригады Аль-Кассам" Мухаммед Ад-Дейф и глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, которые были совершены с октября 2023 года.
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В миреСШАИзраильПалестинаБиньямин НетаньяхуДжон КирбиИсмаил ХанияМеждународный уголовный судХАМАСPolitico
 
 
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