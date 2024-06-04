https://ria.ru/20240604/russkiy-1950445992.html

СПЧ призвал готовить преподавателей русского языка как иностранного

СПЧ призвал готовить преподавателей русского языка как иностранного - РИА Новости, 04.06.2024

СПЧ призвал готовить преподавателей русского языка как иностранного

Совет по правам человека выступил с предложениями по обучению детей мигрантов в школах и призвал срочно начать готовить преподавателей русского языка как... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T16:17

2024-06-04T16:17

2024-06-04T16:17

общество

россия

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Совет по правам человека выступил с предложениями по обучению детей мигрантов в школах и призвал срочно начать готовить преподавателей русского языка как иностранного, сообщается в Telegram-канале СПЧ. "СПЧ выступил с предложениями по обучению детей мигрантов в школах. Установить языковой ценз для всех, независимо, по какой программе, основанию въезжают в Россию люди. Система должна освободиться от коррупционных схем… Срочно начать готовить преподавателей русского как иностранного, в том числе в рамках российских программ подготовки иностранных студентов", - говорится в сообщении. Кроме того, в СПЧ рекомендуют открывать центры социальной, культурной и языковой адаптации в регионах с высоким миграционным притоком, а в школах создавать специальные адаптационные кассы. Совет также предлагает "признать на законодательном уровне, что дети, не владеющие русским языком на уровне, достаточном для освоения общеобразовательных программ, - это дети с особыми образовательными потребностями".

https://ria.ru/20240603/deti-1950287320.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия