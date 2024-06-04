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СПЧ призвал готовить преподавателей русского языка как иностранного - РИА Новости, 04.06.2024
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16:17 04.06.2024
https://ria.ru/20240604/russkiy-1950445992.html
СПЧ призвал готовить преподавателей русского языка как иностранного
СПЧ призвал готовить преподавателей русского языка как иностранного - РИА Новости, 04.06.2024
СПЧ призвал готовить преподавателей русского языка как иностранного
Совет по правам человека выступил с предложениями по обучению детей мигрантов в школах и призвал срочно начать готовить преподавателей русского языка как... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T16:17
2024-06-04T16:17
общество
россия
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Совет по правам человека выступил с предложениями по обучению детей мигрантов в школах и призвал срочно начать готовить преподавателей русского языка как иностранного, сообщается в Telegram-канале СПЧ. "СПЧ выступил с предложениями по обучению детей мигрантов в школах. Установить языковой ценз для всех, независимо, по какой программе, основанию въезжают в Россию люди. Система должна освободиться от коррупционных схем… Срочно начать готовить преподавателей русского как иностранного, в том числе в рамках российских программ подготовки иностранных студентов", - говорится в сообщении. Кроме того, в СПЧ рекомендуют открывать центры социальной, культурной и языковой адаптации в регионах с высоким миграционным притоком, а в школах создавать специальные адаптационные кассы. Совет также предлагает "признать на законодательном уровне, что дети, не владеющие русским языком на уровне, достаточном для освоения общеобразовательных программ, - это дети с особыми образовательными потребностями".
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общество, россия
Общество, Россия
СПЧ призвал готовить преподавателей русского языка как иностранного

В СПЧ призвали готовить преподавателей русского как иностранного для мигрантов

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкУрок русского языка
Урок русского языка - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Совет по правам человека выступил с предложениями по обучению детей мигрантов в школах и призвал срочно начать готовить преподавателей русского языка как иностранного, сообщается в Telegram-канале СПЧ.
"СПЧ выступил с предложениями по обучению детей мигрантов в школах. Установить языковой ценз для всех, независимо, по какой программе, основанию въезжают в Россию люди. Система должна освободиться от коррупционных схем… Срочно начать готовить преподавателей русского как иностранного, в том числе в рамках российских программ подготовки иностранных студентов", - говорится в сообщении.
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Кроме того, в СПЧ рекомендуют открывать центры социальной, культурной и языковой адаптации в регионах с высоким миграционным притоком, а в школах создавать специальные адаптационные кассы.
Совет также предлагает "признать на законодательном уровне, что дети, не владеющие русским языком на уровне, достаточном для освоения общеобразовательных программ, - это дети с особыми образовательными потребностями".
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