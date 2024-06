В Совфеде прокомментировали расследование NYT о херсонских детях

https://ria.ru/20240604/rassledovanie-1950308813.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости. Расследование американской газеты New York Times (NYT) о якобы похищении херсонских детей неожиданно для издания показало цену западной демократии и вывернуло наизнанку прогнившую западную пропаганду, заявил РИА Новости сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич. Ранее газета New York Times опубликовала расследование о судьбе 46 детей, вывезенных из Херсонского дома ребёнка, обвинив Россию в их похищении. "Прочитал "расследование" журналистов New York Times. Сами того не ожидая, они вывернули наизнанку всю прогнившую западную - американскую пропаганду, показывая истинную "цену их демократии". Цена тому – детские жизни", - сказал Кастюкевич. По его словам, дети в Херсонском доме ребенка оказались там, потому что ещё при Украине их родители от них отказались или их изъяли из семей в связи с угрозой жизни и здоровью. "Когда ВСУ спешно покидали Херсон, об этих детях не подумал никто: ни военные, ни администрация. И понятно почему: все малыши с тяжелыми патологиями в развитии, требующие повышенного внимания и заботы, медицинского ухода. И именно с приходом России они всё это получили. Та нищета, которую мы увидели в первые посещения дома ребёнка, шокировала. Поэтому в течение первого месяца от гуманитарной миссии завозили в учреждение буквально всё, начиная от продуктов питания и памперсов и заканчивая бытовой техникой А потом в наш адрес поступила просьба от воспитателей привезти медикаменты, в числе которых значились иммуносупрессоры", - сказал сенатор. По его словам, позже уже от силовых ведомств поступила информация, что этих детей готовили для переправки в Восточную и Западную Европу "в качестве доноров". "Да, Украина проворачивает это не только со своими ранеными бойцами, а со всеми, с кем может. Спасти малышей от расправы было нашей главной целью, и мы всё сделали правильно", - сказал сенатор. При этом, по его словам, те дети, которые после вернулись на Украину, сразу лишились той заботы и защиты, что им дала Россия. "Это, неосознанно, подтверждает расследование NYT. В статье рассказывают об Анастасии и Николае Володиных, которых забрали родители, заметьте, находящиеся в судебном процессе о лишении родительских прав. У Насти ДЦП, у Коли аутизм. Как говориться в статье, уже будучи на Украине, девочка, которой едва исполнилось шесть лет, умерла в больнице от эпилептического припадка. Она жила в России до этого год и могла бы жить дальше, но вся "международная рать" позаботилась о том, чтобы её вырвали из нормальных условий и вернули тем, кто от нее уже однажды отказался. Насколько понял, судьба брата Коли также неизвестна и отслеживать ее со скрупулезностью, с которой западные журналисты отслеживают нас, вряд ли кто-то станет", - сказал сенатор. По его мнению, в смерти девочки одинаково виноваты и западные пропагандистские СМИ, и международные организации, и так называемые родители. "Псевдо-экспертам и лживым журналистам скажу так: вы можете написать хоть миллион статей, расследований, заводить дела, корчить из себя важных и значимых, умных и демократичных, только вот сути это не поменяет. Тогда в Херсоне именно мы, Россия, спасла этих малышей. Россия подарила им защиту, заботу, внимание и надежду на лучшее будущее. А на Украину их пытаются вернуть с одной лишь целью – убить или выбросить за ненадобностью", - сказал сенатор.

