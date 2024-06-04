https://ria.ru/20240604/raskhody-1950296909.html
Счетная палата проанализировала деятельность кураторов налоговых расходов
Счетная палата проанализировала деятельность кураторов налоговых расходов - РИА Новости, 04.06.2024
Счетная палата проанализировала деятельность кураторов налоговых расходов
Счетная палата РФ проанализировала деятельность кураторов налоговых расходов в России и выявила ряд недостатков при проведении оценки их эффективности, следует... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T00:13
2024-06-04T00:13
2024-06-04T00:13
экономика
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
роскосмос
счетная палата рф
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Счетная палата РФ проанализировала деятельность кураторов налоговых расходов в России и выявила ряд недостатков при проведении оценки их эффективности, следует из материалов Счетной палаты по итогам анализа деятельности кураторов налоговых расходов, проведенного за 2019–2023 годы. Налоговые расходы – это выпадающие доходы бюджетов бюджетной системы РФ, обусловленные налоговыми льготами, освобождениями и иными преференциями, предусмотренными в качестве мер господдержки в соответствии с целями госпрограмм и (или) целями социально-экономической политики. В частности, контрольное ведомство обратило внимание на то, что некоторые методики оценки эффективности налоговых расходов не утверждаются в установленный срок. "По состоянию на 1 июля 2023 года соответствующие методики утверждены по 69 налоговым расходам из 145 исследованных (47,6%)", - сообщили в Счетной палате. В рамках соответствующего анализа всего было исследовано 145 налоговых расходов по трем видам налогов (на добавленную стоимость, прибыль организаций и добычу полезных ископаемых), из которых 134 являлись стимулирующими, 11 – техническими. Кураторами указанных налоговых расходов являются 14 министерств, Федеральное архивное агентство и госкорпорация Роскосмос. "Основными причинами отсутствия методик являются длительный период их разработки или доработки кураторами по замечаниям Минфина и Минэкономразвития, отсутствие информации о фискальных характеристиках налоговых расходов, изменения действующего законодательства и, как следствие, неоднократное уточнение параметров льготы, а также несогласие отдельных ФОИВ с кураторством налоговых расходов", - отметил аудитор Андрей Батуркин, слова которого приводятся в материалах. Согласно данным ведомства, объем выпадающих доходов по налоговым расходам, по которым проведена оценка, за 2020 год составляет 823 миллиарда рублей, или 66% от общей суммы выпадающих доходов по налоговым расходам, по которым утверждены методики оценки эффективности (1,2 триллиона рублей), за 2021 год - 946 миллиардов рублей, или 38% (2,5 триллиона рублей). Помимо отсутствия оценок эффективности налоговых расходов в срок, длительной доработки проектов этих методик кураторами, Счетная палата выявила недостатки при их согласовании, а именно "продолжительное их рассмотрение Минфином России". Например, Минэнерго формировало проект методики оценки эффективности нефтегазовых налоговых расходов с 1 ноября 2019 года до 6 марта 2023 года, и указанный проект министерства рассматривался в Минфине в 2022 году на протяжении четырех месяцев. Причиной такого промедления являются разногласия в подходах между Минэнерго и Минфином в процедуре и сроков согласования, отмечает Счетная палата. "В целом по результатам оценки, проведенной кураторами по утвержденным методикам, признаны эффективными по всем элементам менее трети налоговых расходов: 12 из 40 – за 2020 год и 17 из 56 – за 2021 год. По остальным налоговым расходам либо были отмечены отрицательные показатели по различным критериям оценки, либо их оценка проводилась не по всем критериям из-за отсутствия фискальных характеристик. Однако кураторами в основном сделаны выводы об эффективности налоговых расходов и направлены предложения в Минфин России о сохранении льгот", - заключили аудиторы.
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экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии), министерство энергетики рф (минэнерго россии), роскосмос, счетная палата рф
Экономика, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России), Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Роскосмос, Счетная палата РФ
Счетная палата проанализировала деятельность кураторов налоговых расходов
Счетная палата выявила недостатки при оценке эффективности налоговых расходов
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Счетная палата РФ проанализировала деятельность кураторов налоговых расходов в России и выявила ряд недостатков при проведении оценки их эффективности, следует из материалов Счетной палаты по итогам анализа деятельности кураторов налоговых расходов, проведенного за 2019–2023 годы.
Налоговые расходы – это выпадающие доходы бюджетов бюджетной системы РФ, обусловленные налоговыми льготами, освобождениями и иными преференциями, предусмотренными в качестве мер господдержки в соответствии с целями госпрограмм и (или) целями социально-экономической политики.
В частности, контрольное ведомство обратило внимание на то, что некоторые методики оценки эффективности налоговых расходов не утверждаются в установленный срок. "По состоянию на 1 июля 2023 года соответствующие методики утверждены по 69 налоговым расходам из 145 исследованных (47,6%)", - сообщили в Счетной палате.
В рамках соответствующего анализа всего было исследовано 145 налоговых расходов по трем видам налогов (на добавленную стоимость, прибыль организаций и добычу полезных ископаемых), из которых 134 являлись стимулирующими, 11 – техническими. Кураторами указанных налоговых расходов являются 14 министерств, Федеральное архивное агентство и госкорпорация Роскосмос
.
"Основными причинами отсутствия методик являются длительный период их разработки или доработки кураторами по замечаниям Минфина и Минэкономразвития
, отсутствие информации о фискальных характеристиках налоговых расходов, изменения действующего законодательства и, как следствие, неоднократное уточнение параметров льготы, а также несогласие отдельных ФОИВ с кураторством налоговых расходов", - отметил аудитор Андрей Батуркин, слова которого приводятся в материалах.
Согласно данным ведомства, объем выпадающих доходов по налоговым расходам, по которым проведена оценка, за 2020 год составляет 823 миллиарда рублей, или 66% от общей суммы выпадающих доходов по налоговым расходам, по которым утверждены методики оценки эффективности (1,2 триллиона рублей), за 2021 год - 946 миллиардов рублей, или 38% (2,5 триллиона рублей).
Помимо отсутствия оценок эффективности налоговых расходов в срок, длительной доработки проектов этих методик кураторами, Счетная палата выявила недостатки при их согласовании, а именно "продолжительное их рассмотрение Минфином России". Например, Минэнерго
формировало проект методики оценки эффективности нефтегазовых налоговых расходов с 1 ноября 2019 года до 6 марта 2023 года, и указанный проект министерства рассматривался в Минфине в 2022 году на протяжении четырех месяцев. Причиной такого промедления являются разногласия в подходах между Минэнерго и Минфином в процедуре и сроков согласования, отмечает Счетная палата.
"В целом по результатам оценки, проведенной кураторами по утвержденным методикам, признаны эффективными по всем элементам менее трети налоговых расходов: 12 из 40 – за 2020 год и 17 из 56 – за 2021 год. По остальным налоговым расходам либо были отмечены отрицательные показатели по различным критериям оценки, либо их оценка проводилась не по всем критериям из-за отсутствия фискальных характеристик. Однако кураторами в основном сделаны выводы об эффективности налоговых расходов и направлены предложения в Минфин России о сохранении льгот", - заключили аудиторы.