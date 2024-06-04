https://ria.ru/20240604/raskhody-1950296909.html

Счетная палата проанализировала деятельность кураторов налоговых расходов

Счетная палата проанализировала деятельность кураторов налоговых расходов - РИА Новости, 04.06.2024

Счетная палата проанализировала деятельность кураторов налоговых расходов

Счетная палата РФ проанализировала деятельность кураторов налоговых расходов в России и выявила ряд недостатков при проведении оценки их эффективности, следует... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T00:13

2024-06-04T00:13

2024-06-04T00:13

экономика

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

роскосмос

счетная палата рф

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Счетная палата РФ проанализировала деятельность кураторов налоговых расходов в России и выявила ряд недостатков при проведении оценки их эффективности, следует из материалов Счетной палаты по итогам анализа деятельности кураторов налоговых расходов, проведенного за 2019–2023 годы. Налоговые расходы – это выпадающие доходы бюджетов бюджетной системы РФ, обусловленные налоговыми льготами, освобождениями и иными преференциями, предусмотренными в качестве мер господдержки в соответствии с целями госпрограмм и (или) целями социально-экономической политики. В частности, контрольное ведомство обратило внимание на то, что некоторые методики оценки эффективности налоговых расходов не утверждаются в установленный срок. "По состоянию на 1 июля 2023 года соответствующие методики утверждены по 69 налоговым расходам из 145 исследованных (47,6%)", - сообщили в Счетной палате. В рамках соответствующего анализа всего было исследовано 145 налоговых расходов по трем видам налогов (на добавленную стоимость, прибыль организаций и добычу полезных ископаемых), из которых 134 являлись стимулирующими, 11 – техническими. Кураторами указанных налоговых расходов являются 14 министерств, Федеральное архивное агентство и госкорпорация Роскосмос. "Основными причинами отсутствия методик являются длительный период их разработки или доработки кураторами по замечаниям Минфина и Минэкономразвития, отсутствие информации о фискальных характеристиках налоговых расходов, изменения действующего законодательства и, как следствие, неоднократное уточнение параметров льготы, а также несогласие отдельных ФОИВ с кураторством налоговых расходов", - отметил аудитор Андрей Батуркин, слова которого приводятся в материалах. Согласно данным ведомства, объем выпадающих доходов по налоговым расходам, по которым проведена оценка, за 2020 год составляет 823 миллиарда рублей, или 66% от общей суммы выпадающих доходов по налоговым расходам, по которым утверждены методики оценки эффективности (1,2 триллиона рублей), за 2021 год - 946 миллиардов рублей, или 38% (2,5 триллиона рублей). Помимо отсутствия оценок эффективности налоговых расходов в срок, длительной доработки проектов этих методик кураторами, Счетная палата выявила недостатки при их согласовании, а именно "продолжительное их рассмотрение Минфином России". Например, Минэнерго формировало проект методики оценки эффективности нефтегазовых налоговых расходов с 1 ноября 2019 года до 6 марта 2023 года, и указанный проект министерства рассматривался в Минфине в 2022 году на протяжении четырех месяцев. Причиной такого промедления являются разногласия в подходах между Минэнерго и Минфином в процедуре и сроков согласования, отмечает Счетная палата. "В целом по результатам оценки, проведенной кураторами по утвержденным методикам, признаны эффективными по всем элементам менее трети налоговых расходов: 12 из 40 – за 2020 год и 17 из 56 – за 2021 год. По остальным налоговым расходам либо были отмечены отрицательные показатели по различным критериям оценки, либо их оценка проводилась не по всем критериям из-за отсутствия фискальных характеристик. Однако кураторами в основном сделаны выводы об эффективности налоговых расходов и направлены предложения в Минфин России о сохранении льгот", - заключили аудиторы.

https://ria.ru/20240515/kovalchuk-1946108946.html

https://ria.ru/20240603/volodin-1950285776.html

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экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии), министерство энергетики рф (минэнерго россии), роскосмос, счетная палата рф