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Посол Украины в Германии призвал Запад задействовать ПВО для помощи Киеву - РИА Новости, 04.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:01 04.06.2024
https://ria.ru/20240604/pvo-1950483192.html
Посол Украины в Германии призвал Запад задействовать ПВО для помощи Киеву
Посол Украины в Германии призвал Запад задействовать ПВО для помощи Киеву - РИА Новости, 04.06.2024
Посол Украины в Германии призвал Запад задействовать ПВО для помощи Киеву
Украинский посол в Германии Алексей Макеев просит западные страны использовать свое ПВО для помощи западной Украине. РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T18:01
2024-06-04T18:01
специальная военная операция на украине
украина
германия
нато
в мире
вооруженные силы украины
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БЕРЛИН, 4 июн - РИА Новости. Украинский посол в Германии Алексей Макеев просит западные страны использовать свое ПВО для помощи западной Украине. Макеев в статье для издания Zeit пишет, что сейчас идет дискуссия о возможности задействовать западное ПВО. "Единственное правило, которое остается в силе и закреплено в Уставе ООН: в случае агрессии страна, подвергшаяся нападению, может защищаться сама, при этом другие страны имеют совершенно четкое право помогать стране, подвергшейся нападению. Эта помощь не знает границ, единственным исключением является применение оружия массового поражения", - пишет посол. По его утверждению, использование ПВО с территории западных стран не будет означать того, что эти страны будут вовлечены в конфликт. В качестве примера представитель Киева привел применение странами-партнерами Израиля истребителей при защите от атак иранских БПЛА. Макеев похвалил поставки западных систем ПВО на Украину, но считает эту помощь недостаточной. "Следующий шаг, который должны сделать Германия и Европа, - это немедленно поддержать Украину в области противовоздушной обороны", - добавил он. Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что НАТО де-факто стала стороной конфликта на Украине, альянс активно участвует в организации украинскими неонацистами обстрелов российских территорий, принимает коллективные решения о новых поставках Киеву вооружения с повышенными техническими и дальнобойными возможностями. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
https://ria.ru/20240604/patriot-1950230564.html
https://ria.ru/20240603/drlo-1949720341.html
https://ria.ru/20240529/postavki-1948957987.html
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украина, германия, нато, в мире, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Германия, НАТО, В мире, Вооруженные силы Украины
Посол Украины в Германии призвал Запад задействовать ПВО для помощи Киеву

Посол Макеев: ФРГ и Европа должны немедленно поддержать Украину в области ПВО

CC BY-SA 4.0 / Matti Blume / Пусковая установка IRIS-T
Пусковая установка IRIS-T - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
CC BY-SA 4.0 / Matti Blume /
Пусковая установка IRIS-T . Архивное фото
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БЕРЛИН, 4 июн - РИА Новости. Украинский посол в Германии Алексей Макеев просит западные страны использовать свое ПВО для помощи западной Украине.
Макеев в статье для издания Zeit пишет, что сейчас идет дискуссия о возможности задействовать западное ПВО.
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"Единственное правило, которое остается в силе и закреплено в Уставе ООН: в случае агрессии страна, подвергшаяся нападению, может защищаться сама, при этом другие страны имеют совершенно четкое право помогать стране, подвергшейся нападению. Эта помощь не знает границ, единственным исключением является применение оружия массового поражения", - пишет посол.
По его утверждению, использование ПВО с территории западных стран не будет означать того, что эти страны будут вовлечены в конфликт. В качестве примера представитель Киева привел применение странами-партнерами Израиля истребителей при защите от атак иранских БПЛА. Макеев похвалил поставки западных систем ПВО на Украину, но считает эту помощь недостаточной.
"Следующий шаг, который должны сделать Германия и Европа, - это немедленно поддержать Украину в области противовоздушной обороны", - добавил он.
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Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что НАТО де-факто стала стороной конфликта на Украине, альянс активно участвует в организации украинскими неонацистами обстрелов российских территорий, принимает коллективные решения о новых поставках Киеву вооружения с повышенными техническими и дальнобойными возможностями.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаГерманияНАТОВ миреВооруженные силы Украины
 
 
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