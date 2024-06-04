https://ria.ru/20240604/pvo-1950483192.html

Посол Украины в Германии призвал Запад задействовать ПВО для помощи Киеву

Посол Украины в Германии призвал Запад задействовать ПВО для помощи Киеву - РИА Новости, 04.06.2024

Посол Украины в Германии призвал Запад задействовать ПВО для помощи Киеву

Украинский посол в Германии Алексей Макеев просит западные страны использовать свое ПВО для помощи западной Украине. РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T18:01

2024-06-04T18:01

2024-06-04T18:01

специальная военная операция на украине

украина

германия

нато

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вооруженные силы украины

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БЕРЛИН, 4 июн - РИА Новости. Украинский посол в Германии Алексей Макеев просит западные страны использовать свое ПВО для помощи западной Украине. Макеев в статье для издания Zeit пишет, что сейчас идет дискуссия о возможности задействовать западное ПВО. "Единственное правило, которое остается в силе и закреплено в Уставе ООН: в случае агрессии страна, подвергшаяся нападению, может защищаться сама, при этом другие страны имеют совершенно четкое право помогать стране, подвергшейся нападению. Эта помощь не знает границ, единственным исключением является применение оружия массового поражения", - пишет посол. По его утверждению, использование ПВО с территории западных стран не будет означать того, что эти страны будут вовлечены в конфликт. В качестве примера представитель Киева привел применение странами-партнерами Израиля истребителей при защите от атак иранских БПЛА. Макеев похвалил поставки западных систем ПВО на Украину, но считает эту помощь недостаточной. "Следующий шаг, который должны сделать Германия и Европа, - это немедленно поддержать Украину в области противовоздушной обороны", - добавил он. Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что НАТО де-факто стала стороной конфликта на Украине, альянс активно участвует в организации украинскими неонацистами обстрелов российских территорий, принимает коллективные решения о новых поставках Киеву вооружения с повышенными техническими и дальнобойными возможностями. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".

https://ria.ru/20240604/patriot-1950230564.html

https://ria.ru/20240603/drlo-1949720341.html

https://ria.ru/20240529/postavki-1948957987.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, германия, нато, в мире, вооруженные силы украины